2 957 13

У Львові затримали працівника Укрзалізниці: збирав гроші з туалетів і парковки

Корупція в Укрзалізницї

У Львові правоохоронці викрили схему поборів на території вокзалу Укрзалізниці, де гроші збирали з працівників платних послуг, зокрема парковки та туалетів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Львівської обласної прокуратури та даних слідства.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами затримали начальника одного з підрозділів Укрзалізниці у Львові. За даними слідства, він організував схему незаконного збагачення за рахунок працівників платних сервісів вокзалу.

Правоохоронці офіційно не називають ім’я затриманого, однак за інформацією медіа йдеться про керівника сектору платних послуг виробничого підрозділу "Вокзал станції Львів".

Як працювала схема поборів

За даними слідства, посадовець залучив двох працівників платної стоянки на вокзалі. Вони щомісяця збирали частину виручки з персоналу, який обслуговував парковку, зал очікування та туалети.

У разі відмови платити працівникам могли створювати проблеми на роботі або погрожувати звільненням.

Частину готівки офіційно проводили через касу, а решту відкладали і передавали організатору схеми.

Сума збитків і затримання

За три місяці, за даними слідства, посадовець міг отримати близько 460 тисяч гривень.

Після чергової передачі грошей усіх учасників схеми затримали правоохоронці.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища, вчиненому групою осіб та з елементами вимагання. Працівникам стоянки інкримінують пособництво.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми в УЗ.

корупція Львів Укрзалізниця побори Львівська область Львівський район
Топ коментарі
+5
До общачку , " 🤢дінастіі" ! Банда , навіть , гуманітаркою не гидували , що не змогли реалізовувати - гноїли ! Кирилко Тимошенко , вкрав, 50 броньованих автівок , для порятунку поранених , катав , хитру дупу по Київу
08.05.2026 06:38 Відповісти
+4
Боротьба з корупцією на залізничному транспорті у розпалі!! А в цей час про закупівлю топливо мастильних, рейки, колісні пари та перевезення контрабанди - будуть мовчать. А це 99 відсотків корупційні схеми.... Бо туалети!!! Це найголовніше!!
08.05.2026 06:08 Відповісти
+3
Схема "древня, як світ" - "Хто тримає в руках масло, у того руки "замаслюються"...
08.05.2026 02:44 Відповісти
Я готов поспорить. В данном случае он держал в руках субстанцию, только наощупь напоминающую масло - но другого цвета и запаха. Использовал так сказать естественные потребности человека. И это не помешало ему превращать даже такой ресурс - в деньги. Талантливый человек талантлив во всем.
08.05.2026 08:14 Відповісти
Ну, "масло", в даному випадку, було просто "фігурою мови"... А щодо "таланту" - так це не "талант", а лише спроба зайняться "дрібним рекетом", використовуючи службове положення... Бо орендарі ВЖЕ платять державі, у образі "Укрзалізниці", орендну плату, за використання її майна... "Це іменується "суборендою". А місцевий "начхальник" вирішив отримать "шматочок", особисто для себе, використовуючи своє службове становище...
08.05.2026 08:36 Відповісти
віддайте його науквцям - можливо це реінкарнація Веспасіана.
08.05.2026 04:34 Відповісти
Веспасіан ввів податок на сечу для наповнення бюджету,а цей наживався на державних туалетах у цілях особистої вигоди.Тож жадібний когут представляє інтерес тільки для науковців з прокуратури.
08.05.2026 06:51 Відповісти
ну, який імператор, така і імперія.
08.05.2026 07:48 Відповісти
"Шлагбауи" навіть з туалетів...
Яке нице нахабне угруповування при владі.....
08.05.2026 05:50 Відповісти
Копієчка до копієчки...
08.05.2026 06:24 Відповісти
Для цього й провели жахливу "реконструкцію" вокзалу - там неможливо приїхати на авто і припаркуватися. Все - далеко незручно і за гроші
08.05.2026 06:40 Відповісти
Пару слів від львівського таксиста:
- З туалетами зрозуміло - хочу даю чек, хочу ні, а різницю у кишеню і далі по службовому ланцюгу, а нарахунок парковки біля вокзалу справа ****** на ЛПП, адже в'їзд на парковку суто через автоматичний шлагбаум з видачею парковочного талона, тобто без участі людини. Що стосується виїзду з парковки, то там оплата суто безготівкою і, знов таки, по парковочному талону - власний досвід.
08.05.2026 09:18 Відповісти
поймали вора, это вам не умеров с миндечем, шмыгалем, ляшко, пышным и остальными
08.05.2026 10:25 Відповісти
 
 