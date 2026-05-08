У Львові затримали працівника Укрзалізниці: збирав гроші з туалетів і парковки

У Львові правоохоронці викрили схему поборів на території вокзалу Укрзалізниці, де гроші збирали з працівників платних послуг, зокрема парковки та туалетів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Львівської обласної прокуратури та даних слідства.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами затримали начальника одного з підрозділів Укрзалізниці у Львові. За даними слідства, він організував схему незаконного збагачення за рахунок працівників платних сервісів вокзалу.

Правоохоронці офіційно не називають ім’я затриманого, однак за інформацією медіа йдеться про керівника сектору платних послуг виробничого підрозділу "Вокзал станції Львів".

Як працювала схема поборів

За даними слідства, посадовець залучив двох працівників платної стоянки на вокзалі. Вони щомісяця збирали частину виручки з персоналу, який обслуговував парковку, зал очікування та туалети.

У разі відмови платити працівникам могли створювати проблеми на роботі або погрожувати звільненням.

Частину готівки офіційно проводили через касу, а решту відкладали і передавали організатору схеми.

Сума збитків і затримання

За три місяці, за даними слідства, посадовець міг отримати близько 460 тисяч гривень.

Після чергової передачі грошей усіх учасників схеми затримали правоохоронці.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища, вчиненому групою осіб та з елементами вимагання. Працівникам стоянки інкримінують пособництво.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми в УЗ.

