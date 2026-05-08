Во Львове задержали сотрудника "Укрзалізниці": он собирал деньги с туалетов и парковки

Во Львове правоохранители раскрыли схему сбора поборов на территории вокзала "Укрзалізниці", где деньги взимали с работников платных услуг, в частности - парковок и туалетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Львовской областной прокуратуры и данных следствия.

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с прокурорами задержали начальника одного из подразделений "Укрзалізниці" во Львове. По данным следствия, он организовал схему незаконного обогащения за счет работников платных сервисов вокзала.

Правоохранители официально не называют имя задержанного, однако по информации СМИ речь идет о руководителе сектора платных услуг производственного подразделения "Вокзал станції Львів".

Как работала схема сборов

По данным следствия, чиновник привлек двух сотрудников платной стоянки на вокзале. Они ежемесячно собирали часть выручки с персонала, обслуживавшего парковку, зал ожидания и туалеты.

В случае отказа платить работникам могли создавать проблемы на работе или угрожать увольнением.

Часть наличных официально проводили через кассу, а остальное откладывали и передавали организатору схемы.

Сумма убытков и задержание

За три месяца, по данным следствия, чиновник мог получить около 460 тысяч гривен.

После очередной передачи денег всех участников схемы задержали правоохранители.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения, совершенном группой лиц и с элементами вымогательства. Сотрудникам стоянки инкриминируют пособничество.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы в УЗ.

До общачку , " 🤢дінастіі" ! Банда , навіть , гуманітаркою не гидували , що не змогли реалізовувати - гноїли ! Кирилко Тимошенко , вкрав, 50 броньованих автівок , для порятунку поранених , катав , хитру дупу по Київу
Боротьба з корупцією на залізничному транспорті у розпалі!! А в цей час про закупівлю топливо мастильних, рейки, колісні пари та перевезення контрабанди - будуть мовчать. А це 99 відсотків корупційні схеми.... Бо туалети!!! Це найголовніше!!
Схема "древня, як світ" - "Хто тримає в руках масло, у того руки "замаслюються"...
Я готов поспорить. В данном случае он держал в руках субстанцию, только наощупь напоминающую масло - но другого цвета и запаха. Использовал так сказать естественные потребности человека. И это не помешало ему превращать даже такой ресурс - в деньги. Талантливый человек талантлив во всем.
показать весь комментарий
08.05.2026 08:14 Ответить
Ну, "масло", в даному випадку, було просто "фігурою мови"... А щодо "таланту" - так це не "талант", а лише спроба зайняться "дрібним рекетом", використовуючи службове положення... Бо орендарі ВЖЕ платять державі, у образі "Укрзалізниці", орендну плату, за використання її майна... "Це іменується "суборендою". А місцевий "начхальник" вирішив отримать "шматочок", особисто для себе, використовуючи своє службове становище...
показать весь комментарий
08.05.2026 08:36 Ответить
віддайте його науквцям - можливо це реінкарнація Веспасіана.
показать весь комментарий
08.05.2026 04:34 Ответить
Веспасіан ввів податок на сечу для наповнення бюджету,а цей наживався на державних туалетах у цілях особистої вигоди.Тож жадібний когут представляє інтерес тільки для науковців з прокуратури.
показать весь комментарий
08.05.2026 06:51 Ответить
ну, який імператор, така і імперія.
показать весь комментарий
08.05.2026 07:48 Ответить
"Шлагбауи" навіть з туалетів...
Яке нице нахабне угруповування при владі.....
показать весь комментарий
08.05.2026 05:50 Ответить
Копієчка до копієчки...
показать весь комментарий
08.05.2026 06:24 Ответить
Для цього й провели жахливу "реконструкцію" вокзалу - там неможливо приїхати на авто і припаркуватися. Все - далеко незручно і за гроші
показать весь комментарий
08.05.2026 06:40 Ответить
Пару слів від львівського таксиста:
- З туалетами зрозуміло - хочу даю чек, хочу ні, а різницю у кишеню і далі по службовому ланцюгу, а нарахунок парковки біля вокзалу справа ****** на ЛПП, адже в'їзд на парковку суто через автоматичний шлагбаум з видачею парковочного талона, тобто без участі людини. Що стосується виїзду з парковки, то там оплата суто безготівкою і, знов таки, по парковочному талону - власний досвід.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:18 Ответить
поймали вора, это вам не умеров с миндечем, шмыгалем, ляшко, пышным и остальными
показать весь комментарий
08.05.2026 10:25 Ответить
 
 