Во Львове задержали сотрудника "Укрзалізниці": он собирал деньги с туалетов и парковки
Во Львове правоохранители раскрыли схему сбора поборов на территории вокзала "Укрзалізниці", где деньги взимали с работников платных услуг, в частности - парковок и туалетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Львовской областной прокуратуры и данных следствия.
Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с прокурорами задержали начальника одного из подразделений "Укрзалізниці" во Львове. По данным следствия, он организовал схему незаконного обогащения за счет работников платных сервисов вокзала.
Правоохранители официально не называют имя задержанного, однако по информации СМИ речь идет о руководителе сектора платных услуг производственного подразделения "Вокзал станції Львів".
Как работала схема сборов
По данным следствия, чиновник привлек двух сотрудников платной стоянки на вокзале. Они ежемесячно собирали часть выручки с персонала, обслуживавшего парковку, зал ожидания и туалеты.
В случае отказа платить работникам могли создавать проблемы на работе или угрожать увольнением.
Часть наличных официально проводили через кассу, а остальное откладывали и передавали организатору схемы.
Сумма убытков и задержание
За три месяца, по данным следствия, чиновник мог получить около 460 тысяч гривен.
После очередной передачи денег всех участников схемы задержали правоохранители.
Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения, совершенном группой лиц и с элементами вымогательства. Сотрудникам стоянки инкриминируют пособничество.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы в УЗ.
Яке нице нахабне угруповування при владі.....
- З туалетами зрозуміло - хочу даю чек, хочу ні, а різницю у кишеню і далі по службовому ланцюгу, а нарахунок парковки біля вокзалу справа ****** на ЛПП, адже в'їзд на парковку суто через автоматичний шлагбаум з видачею парковочного талона, тобто без участі людини. Що стосується виїзду з парковки, то там оплата суто безготівкою і, знов таки, по парковочному талону - власний досвід.