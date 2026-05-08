Окупанти 52 рази атакували позиції ЗСУ: найгарячіше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 8 травня 2026 року на фронті агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

Як зазначається, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Кореньок, Кучерівка, Середина-Буда.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

Також читайте: Росія вже фактично розпочала весняно-літній наступ, - Трегубов

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку сьогодні ворог проводив три штурми у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Також читайте: Ворог продовжує найбільше атакувати на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Олександроград та Вороне. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода та в напрямку Староукраїнки й Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Також читайте: ЗСУ зупинили атаки на Гуляйпільському та інших напрямках- за добу 149 боєзіткнень, - Генштаб. КАРТА