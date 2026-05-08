Оккупанты 52 раза атаковали позиции ВСУ: наиболее ожесточенные бои - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 8 мая 2026 года на фронте агрессор 52 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогизно, Коренок, Кучеровка, Середина-Буда.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, противник осуществил 10 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Терновой и Чайковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении сегодня враг проводил три штурма в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Иванополя, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Затышок, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и в направлении Сергиевки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

Обстановка на Юге

На Александровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александроград и Вороное. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода и в направлении Староукраинки и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

