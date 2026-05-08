Франція затримала за вчинення воєнних злочинів одного з катів незаконної донецької тюрми "Ізоляція", - генпрокурор Кравченко
Франція затримала одного з катів незаконної донецької тюрми "Ізоляція" за вчинення воєнних злочинів в Україні.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Затримано ката з донецької "Ізоляції"
"Завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора України та правоохоронних органів Французької Республіки, у Франції затримано учасника терористичної організації, причетного до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі "Ізоляція"", - розповів Кравченко.
За даними слідства, у 2017-2019 роках громадянин України добровільно співпрацював із так званим "міністерством державної безпеки днр".
"Колишні бранці розповідають, що він був помічником керівника незаконної тюрми в т.о. Донецьку. За їхніми словами, він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував людей. Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих", - повідомив генпрокурор.
За його словами, у 2021 році, коли в Україні завершили розслідування і передали справу до суду, обвинувачений втік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця.
"Після звернення українських прокурорів, ГО "Truth Hounds" та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів", - розповів Кравченко.
У результаті спільної роботи чоловіка затримали. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.
За словами Кравченка, розслідування наразі здійснюється під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.
Схожі випадки затримання воєнних злочинців
Кравченко зазначив, що це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні. Першим став вирок у Фінляндії бойовику російських збройних формувань, якого засудили до довічного ув’язнення. Апеляційний розгляд цього рішення наразі знаходиться на завершальній стадії.
"Ми високо цінуємо міжнародну співпрацю з іноземними партнерами. Вона вкотре демонструє: жодні кордони не стануть захистом для осіб, причетних до злочинів проти українців. Відповідальність – невідворотна", - додав генпрокурор.
- Напередодні повідомлялося, що у Франції взяли під варту громадянина України, уродженця Донецька, якого підозрюють у причетності до тортур у катівні "Ізоляція" на окупованій території Донеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
понесе відповідальність , так і знайте виродки кацапські 🤬
кого він катував..
ТОБТО УСІ ЦІ ОКУПАНТИ КОРИСТУЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПАСПОРТАМИ У ЄС
А кто знает, и может подсказать. Что означают буквы т.н перед словом Донецке?
Выражение «так называемый» употребляется перед малоизвестным, необычным или сомнительным названием, подчеркивая условность этого наименования.