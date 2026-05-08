Франція затримала за вчинення воєнних злочинів одного з катів незаконної донецької тюрми "Ізоляція", - генпрокурор Кравченко

У Франції затримали експомічника керівника в’язниці "Ізоляція

Франція затримала одного з катів незаконної донецької тюрми "Ізоляція" за вчинення воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Затримано ката з донецької "Ізоляції"

"Завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора України та правоохоронних органів Французької Республіки, у Франції затримано учасника терористичної організації, причетного до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі "Ізоляція"", - розповів Кравченко.

За даними слідства, у 2017-2019 роках громадянин України добровільно співпрацював із так званим "міністерством державної безпеки днр".

"Колишні бранці розповідають, що він був помічником керівника незаконної тюрми в т.о. Донецьку. За їхніми словами, він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував людей. Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих", - повідомив генпрокурор.

У Франції затримали експомічника керівника в’язниці

За його словами, у  2021 році, коли в Україні завершили розслідування і передали справу до суду, обвинувачений втік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця.

"Після звернення українських прокурорів, ГО "Truth Hounds" та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів", - розповів Кравченко.

У результаті спільної роботи чоловіка затримали. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

За словами Кравченка, розслідування наразі здійснюється під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.

Схожі випадки затримання воєнних злочинців 

Кравченко зазначив, що це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні. Першим став вирок у Фінляндії бойовику російських збройних формувань, якого засудили до довічного ув’язнення. Апеляційний розгляд цього рішення наразі знаходиться на завершальній стадії.

"Ми високо цінуємо міжнародну співпрацю з іноземними партнерами. Вона вкотре демонструє: жодні кордони не стануть захистом для осіб, причетних до злочинів проти українців. Відповідальність – невідворотна", - додав генпрокурор.

  • Напередодні повідомлялося, що у Франції взяли під варту громадянина України, уродженця Донецька, якого підозрюють у причетності до тортур у катівні "Ізоляція" на окупованій території Донеччини. 

Топ коментарі
+8
головне повернить його до України, а не так шоб він сидів у комфорті у в'язниці за кордоном
08.05.2026 23:41 Відповісти
Вся мразь , яка катувала Украінців ,
понесе відповідальність , так і знайте виродки кацапські 🤬
08.05.2026 23:49 Відповісти
Не треба повертати бо в Україні цей кат вийде на волю під особисте зобов'язання або Слуги Народу візьмуть на поруки чи під заставу. А потім ще і радником Буданова як Тігіпко став чи радником Оманського Буратіно стане.
09.05.2026 01:28 Відповісти
Я думаю що у французькій тюрмі комфорту менше як в українській.
показати весь коментар
09.05.2026 00:58 Відповісти
Франції респект ..а до чого тут zельона гнида кравченко
08.05.2026 23:45 Відповісти
Украина предоставила улики. Или по вашему Франция провела собственное расследование в Украине?
09.05.2026 01:11 Відповісти
ну хоч не прийдеться йому їхати до посольства щоб проголосувати, урну йому будуть приносити прямо додому.
08.05.2026 23:49 Відповісти
В Франції засуджені не голосують, є кому без них.
09.05.2026 01:02 Відповісти
а українці голосують, навіть засуджені. Демократія, однако...
09.05.2026 01:11 Відповісти
Мені тут підказують що тільки по довіреності, або через кореспонденцію і тільки на референдумі.
09.05.2026 01:17 Відповісти
ну, то у вас. А у нас демократія, і у виправних колоніях та СІЗО створюються спеціальні виборчі дільниці.
09.05.2026 01:32 Відповісти
Якщо ми не можемо їх зловити і покарати, то маємо зібрати доказову базу, представити докази публічно і створити такі умови щоб жоден з них ніколи не зміг залишити територію ********** і де б він в ********** не оселився інформація про нього ставала відома його сусідам. Має бути спеціальний сайт з їх пики. Такий собі відкритий "реєстр військових злочинців".
08.05.2026 23:54 Відповісти
Вважаю військовим злочинцем кожного хто підписав контракт на вбивство українців в Україні. Це зареєстрований злочинний намір за який теж потрібно карати. Якщо контрактник не вбив, то це лише тому що не встиг, але був готовий і мріяв це робити. Це рашист. Це окупант.
09.05.2026 00:39 Відповісти
Ну тут питання спірне... Судять не за "наміри" - судять за "ДІЇ"... У нацистській Німеччині було 10 мільйонів членів НСДАП. Але ж їх не покарали за "лише членство в партії"? Судили конкретних нацистів, за конкретні ДІЇ... Контракт підписать він міг за таких обставин, які впливали на його долю, чи долю його близьких... Але, якщо він не вчиняв ніяких практичних дій, які допомагали війні проти України - то за що ж його судить?
09.05.2026 08:30 Відповісти
нехай його справедливо судять ті,
кого він катував..
09.05.2026 00:05 Відповісти
В ЄС таких тварин десятки тисяч, в т.ч. з укр.паспортами.
09.05.2026 00:21 Відповісти
Так этот п#дар как раз и приехал, как беженец из Украины.
09.05.2026 01:12 Відповісти
що у Франції взяли під варту громадянина України

ТОБТО УСІ ЦІ ОКУПАНТИ КОРИСТУЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПАСПОРТАМИ У ЄС
09.05.2026 01:35 Відповісти
он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в т.н. Донецке. Источник: https://censor.net/ru/n4002266
А кто знает, и может подсказать. Что означают буквы т.н перед словом Донецке?

Выражение «так называемый» употребляется перед малоизвестным, необычным или сомнительным названием, подчеркивая условность этого наименования.
09.05.2026 04:42 Відповісти
А не завалявся десь у Франції вироб Антуана Луи?
09.05.2026 05:57 Відповісти
Как сбежал во Францию будучи под следствием???
09.05.2026 07:01 Відповісти
А, коли затримають головного злочинця - зрадника обкуреного ішака!?
09.05.2026 07:23 Відповісти
 
 