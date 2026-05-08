Франция задержала за совершение военных преступлений одного из палачей незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция", — генпрокурор Кравченко

Во Франции задержали бывшего помощника руководителя тюрьмы "Изоляция"

Франция задержала одного из палачей незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция" за совершение военных преступлений в Украине.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Задержан палач из донецкой "Изоляции"

"Благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора Украины и правоохранительных органов Французской Республики, во Франции задержан участник террористической организации, причастный к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме "Изоляция", — рассказал Кравченко.

По данным следствия, в 2017-2019 годах гражданин Украины добровольно сотрудничал с так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

"Бывшие заключенные рассказывают, что он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в т.н. Донецке. По их словам, он участвовал в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление, заставлял давать признания и унижал людей. На данный момент установлено как минимум девять потерпевших", — сообщил генпрокурор.

Во Франции задержали бывшего помощника начальника тюрьмы

По его словам, в 2021 году, когда в Украине завершили расследование и передали дело в суд, обвиняемый сбежал из Украины во Францию и попытался получить там статус беженца.

"После обращения украинских прокуроров, ОО "Truth Hounds" и других общественных организаций правоохранители Франции открыли собственное уголовное производство. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы дела для укрепления доказательств", - рассказал Кравченко.

Вследствие совместной работы мужчину задержали. По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции его взяли под стражу и предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

По словам Кравченко, расследование в настоящее время ведется под руководством следственного судьи специализированного подразделения Парижского суда.

Подобные случаи задержания военных преступников 

Кравченко отметил, что это уже второй случай задержания за рубежом лиц, причастных к совершению военных преступлений в Украине. Первым стал приговор в Финляндии боевику российских вооруженных формирований, которого приговорили к пожизненному заключению. Апелляционное рассмотрение этого решения сейчас находится на завершающей стадии.

"Мы высоко ценим международное сотрудничество с иностранными партнерами. Оно в очередной раз демонстрирует: никакие границы не станут защитой для лиц, причастных к преступлениям против украинцев. Ответственность – неминуема", – добавил генпрокурор.

арест пытки Франция Кравченко Руслан
+6
Вся мразь , яка катувала Украінців ,
понесе відповідальність , так і знайте виродки кацапські 🤬
08.05.2026 23:49 Ответить
08.05.2026 23:49 Ответить
+4
головне повернить його до України, а не так шоб він сидів у комфорті у в'язниці за кордоном
08.05.2026 23:41 Ответить
08.05.2026 23:41 Ответить
+4
Франції респект ..а до чого тут zельона гнида кравченко
08.05.2026 23:45 Ответить
08.05.2026 23:45 Ответить
головне повернить його до України, а не так шоб він сидів у комфорті у в'язниці за кордоном
08.05.2026 23:41 Ответить
08.05.2026 23:41 Ответить
Я думаю що у французькій тюрмі комфорту менше як в українській.
показать весь комментарий
09.05.2026 00:58 Ответить
Не треба повертати бо в Україні цей кат вийде на волю під особисте зобов'язання або Слуги Народу візьмуть на поруки чи під заставу. А потім ще і радником Буданова як Тігіпко став чи радником Оманського Буратіно стане.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:28 Ответить
Франції респект ..а до чого тут zельона гнида кравченко
08.05.2026 23:45 Ответить
08.05.2026 23:45 Ответить
Украина предоставила улики. Или по вашему Франция провела собственное расследование в Украине?
показать весь комментарий
09.05.2026 01:11 Ответить
ну хоч не прийдеться йому їхати до посольства щоб проголосувати, урну йому будуть приносити прямо додому.
08.05.2026 23:49 Ответить
08.05.2026 23:49 Ответить
В Франції засуджені не голосують, є кому без них.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:02 Ответить
а українці голосують, навіть засуджені. Демократія, однако...
показать весь комментарий
09.05.2026 01:11 Ответить
Мені тут підказують що тільки по довіреності, або через кореспонденцію і тільки на референдумі.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:17 Ответить
ну, то у вас. А у нас демократія, і у виправних колоніях та СІЗО створюються спеціальні виборчі дільниці.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:32 Ответить
Вся мразь , яка катувала Украінців ,
понесе відповідальність , так і знайте виродки кацапські 🤬
08.05.2026 23:49 Ответить
08.05.2026 23:49 Ответить
Якщо ми не можемо їх зловити і покарати, то маємо зібрати доказову базу, представити докази публічно і створити такі умови щоб жоден з них ніколи не зміг залишити територію ********** і де б він в ********** не оселився інформація про нього ставала відома його сусідам. Має бути спеціальний сайт з їх пики. Такий собі відкритий "реєстр військових злочинців".
показать весь комментарий
08.05.2026 23:54 Ответить
Вважаю військовим злочинцем кожного хто підписав контракт на вбивство українців в Україні. Це зареєстрований злочинний намір за який теж потрібно карати. Якщо контрактник не вбив, то це лише тому що не встиг, але був готовий і мріяв це робити. Це рашист. Це окупант.
показать весь комментарий
09.05.2026 00:39 Ответить
нехай його справедливо судять ті,
кого він катував..
показать весь комментарий
09.05.2026 00:05 Ответить
В ЄС таких тварин десятки тисяч, в т.ч. з укр.паспортами.
показать весь комментарий
09.05.2026 00:21 Ответить
Так этот п#дар как раз и приехал, как беженец из Украины.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:12 Ответить
що у Франції взяли під варту громадянина України,Джерело: https://censor.net/ua/n4002266

ТОБТО УСІ ЦІ ОКУПАНТИ КОРИСТУЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПАСПОРТАМИ У ЄС
показать весь комментарий
09.05.2026 01:35 Ответить
ГДЕ ЕГО ФОТО И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ СУКИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!??? ТАТАРБУНАРЫ **@НЫЕ !!!!
показать весь комментарий
09.05.2026 03:59 Ответить
он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в т.н. Донецке. Источник: https://censor.net/ru/n4002266
А кто знает, и может подсказать. Что означают буквы т.н перед словом Донецке?

Выражение «так называемый» употребляется перед малоизвестным, необычным или сомнительным названием, подчеркивая условность этого наименования.
показать весь комментарий
09.05.2026 04:42 Ответить
 
 