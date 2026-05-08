Франция задержала за совершение военных преступлений одного из палачей незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция", — генпрокурор Кравченко

Франция задержала одного из палачей незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция" за совершение военных преступлений в Украине.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Задержан палач из донецкой "Изоляции"

"Благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора Украины и правоохранительных органов Французской Республики, во Франции задержан участник террористической организации, причастный к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме "Изоляция", — рассказал Кравченко.

По данным следствия, в 2017-2019 годах гражданин Украины добровольно сотрудничал с так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

"Бывшие заключенные рассказывают, что он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в т.н. Донецке. По их словам, он участвовал в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление, заставлял давать признания и унижал людей. На данный момент установлено как минимум девять потерпевших", — сообщил генпрокурор.

По его словам, в 2021 году, когда в Украине завершили расследование и передали дело в суд, обвиняемый сбежал из Украины во Францию и попытался получить там статус беженца.

"После обращения украинских прокуроров, ОО "Truth Hounds" и других общественных организаций правоохранители Франции открыли собственное уголовное производство. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы дела для укрепления доказательств", - рассказал Кравченко.

Вследствие совместной работы мужчину задержали. По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции его взяли под стражу и предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

По словам Кравченко, расследование в настоящее время ведется под руководством следственного судьи специализированного подразделения Парижского суда.

Подобные случаи задержания военных преступников

Кравченко отметил, что это уже второй случай задержания за рубежом лиц, причастных к совершению военных преступлений в Украине. Первым стал приговор в Финляндии боевику российских вооруженных формирований, которого приговорили к пожизненному заключению. Апелляционное рассмотрение этого решения сейчас находится на завершающей стадии.

"Мы высоко ценим международное сотрудничество с иностранными партнерами. Оно в очередной раз демонстрирует: никакие границы не станут защитой для лиц, причастных к преступлениям против украинцев. Ответственность – неминуема", – добавил генпрокурор.

