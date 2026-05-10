Перемир’я на Лиманському напрямку: війська РФ намагаються підтягувати нові сили ближче до лінії фронту, - 66 ОМБр

На Лиманському напрямку російські війська намагаються використати оголошене перемир'я, щоб підтягнути нові сили ближче до лінії фронту та накопичити бійців для майбутніх штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Донбас, про це розповів речник 66 ОМБр ім. Князі Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Як РФ використовує перемир’я

"В зоні відповідальності бригади ситуація така, яка вона, зазвичай є під час оголошення припинення вогню. Бачимо, що противник намагається використовувати це припинення вогню для того, щоб затягувати свої свіжі сили поближче до лінії бойового зіткнення, намагається закидувати новий особовий склад, який намагається наближатися до лінії бойового зіткнення й накопичуватися з метою подальших спроб штурмових дій", - розповів речник.

За його словами, відмінність від звичайних днів полягає в тому, що самих штурмових дій поки що немає, але, як це традиційно буває, вони розпочинаються одразу після завершення так званого припинення вогню.

Дзеркальні дії

Денисюк зауважив, що бійці 66-ї бригади діють дзеркально.

"Ми дотримуємось припинення вогню, не завдаємо ураження по тих росіянах, які не становлять для нас загрози, але, тим не менше, не дозволяємо противнику наближатися до наших позицій, не дозволяємо йому проводити накопичення з подальшої можливості проведення штурмових дій", - додав він.

РФ накопичує живу силу

Речник зазначив, що російські війська застосовують артилерію.

"Обстріли тривають. Противник застосовує артилерію, активно застосовує свої безпілотні системи типу "Молнії" у повітрі на Лиманському напрямку дуже багато. Активно працюють наші підрозділи радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі. В цьому змін буквально з будь-якими іншими днями немає", - розповів він.

Також Денисюк повідомив, що бронетехніку поки не фіксували, проте фіксують накопичення російських бійців.

"Фіксуємо спроби проведення логістичних заходів, таких як довезення боєкомплекту на передній край. Тобто активно застосовуються автомобілі, неземні роботизовані комплекси противника. Піхоту противник намагається стягнути поближче до переднього краю, накопичити там для штурмів", - розповів речник.

Крім того, російські війська мають логістичні труднощі: "Вони не можуть підвезти боєкомплект на передній край для тих росіян, які вже є там. Для цього використовують як самих росіян, які на власних спинах несуть боєкомплект, рідше провізію та інші речі, зв'язок тощо".

За його словами, для доставки боєкомплектів та провізії російські війська використовують наземні роботизовані комплекси та безпілотні літальні апарати.

"Використовують і наземні роботизовані комплекси, і фіксуємо навіть використання ударних БпЛА. Тобто, росіяни без боєвих модулів застосовують, наприклад, свої "Молнії," куди чіпляють необхідний боєкомплект або необхідну провізію і в такий спосіб здійснюють доставку на передові позиції", - уточнив речник.