Завдано ураження штурмовим групам окупантів на Великобурлуцькому напрямку, - УОС
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники зосередили зусилля в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Синельникового. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Ситуація на Харківщині
На Великобурлуцькому напрямку противник атакував укріплення західніше Красного Першого. Штурмовим групам окупантів завдано вогневого ураження.
На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії окупантів у бік Куп'янська.
Ситуація на Лиманському напрямку
На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районі Зарічного та в бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.
Загалом підрозділи УОС зупинили 15 атак загарбників. Сили оборони завдають окупантам втрат у живій силі та техніці та зривають спроби противника просунутися вглиб України.
