Нанесены удары по штурмовым группам оккупантов на Великобурлукском направлении, - ГОС
На Южно-Слобожанском направлении захватчики сосредоточили свои усилия в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Синельниково. Наши воины удерживают оборону, уничтожая превосходящие силы противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Ситуация в Харьковской области
На Великобурлукском направлении противник атаковал укрепления к западу от Красного Первого. По штурмовым группам оккупантов нанесен огневой удар.
На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия оккупантов в сторону Купянска.
Ситуация на Лиманском направлении
На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в районе Заречного и в сторону Лимана, Заречного, Ямполя и Озерного.
В целом подразделения ООС остановили 15 атак захватчиков. Силы обороны наносят оккупантам потери в живой силе и технике и срывают попытки противника продвинуться вглубь Украины.
