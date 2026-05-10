Нанесены удары по штурмовым группам оккупантов на Великобурлукском направлении, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении захватчики сосредоточили свои усилия в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Синельниково. Наши воины удерживают оборону, уничтожая превосходящие силы противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Ситуация в Харьковской области

На Великобурлукском направлении противник атаковал укрепления к западу от Красного Первого. По штурмовым группам оккупантов нанесен огневой удар.

На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия оккупантов в сторону Купянска.

Ситуация на Лиманском направлении

На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в районе Заречного и в сторону Лимана, Заречного, Ямполя и Озерного.

В целом подразделения ООС остановили 15 атак захватчиков. Силы обороны наносят оккупантам потери в живой силе и технике и срывают попытки противника продвинуться вглубь Украины.

