Смертельна ДТП в Ірпені: дитина померла після наїзду вантажівки на переході, водію повідомлено про підозру

У Ірпені правоохоронці повідомили про підозру водію вантажівки, який 12 травня на пішохідному переході збив 8-річну дівчинку. Дитина померла у лікарні від травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської обласної прокуратури

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному водію вантажного автомобіля у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 286 КК України).

Деталі ДТП

За даними слідства, 12 травня 2026 року близько 08:15 в Ірпені водій автомобіля "Mercedes-Benz Atego", повертаючи праворуч на перехресті вулиць Центральної та Донцова, здійснив наїзд на 8-річну дівчинку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Дитину у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.



Слідство вважає, що водій не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою та не надав перевагу пішоходу на переході, чим грубо порушив Правила дорожнього руху.

Тримання під вартою без внесення застави

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без права внесення застави.