УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11815 відвідувачів онлайн
Новини Смертельні ДТП ДТП в Ірпені
1 898 29

Смертельна ДТП в Ірпені: дитина померла після наїзду вантажівки на переході, водію повідомлено про підозру

Смертельна ДТП в Ірпені

У Ірпені правоохоронці повідомили про підозру водію вантажівки, який 12 травня на пішохідному переході збив 8-річну дівчинку. Дитина померла у лікарні від травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської обласної прокуратури

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному водію вантажного автомобіля у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 286 КК України).

Деталі ДТП

За даними слідства, 12 травня 2026 року близько 08:15 в Ірпені водій автомобіля "Mercedes-Benz Atego", повертаючи праворуч на перехресті вулиць Центральної та Донцова, здійснив наїзд на 8-річну дівчинку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Також дивіться: Двох поліцейських підозрюють у приховуванні обставин смертельної ДТП із 17-річним велосипедистом на Хмельниччині. ФОТО

Дитину у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.

Слідство вважає, що водій не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою та не надав перевагу пішоходу на переході, чим грубо порушив Правила дорожнього руху.

Читайте також: Суд виправдав нардепа від "Батьківщини" Ніколаєнка у справі смертельної ДТП

Тримання під вартою без внесення застави

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без права внесення застави.

Автор: 

діти (5532) ДТП (4497) Ірпінь (367) Київська область (4580) підозра (995)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Батьки вчать дітей що пішохід завжди правий, але делікатно, з метою збереження дитячої психіки, замовчують що не завжди живий...
Більше того- навіть якщо водій бачить вас і повзе як черепаха- ніхто не застрахований від того ж лопнутого шлангу гальмівної системи.
показати весь коментар
12.05.2026 18:53 Відповісти
+5
ну він же не бухий суддя тандир що збив насмерть військовослужбовця на блокпосту у воєнний час - тому сяде.
показати весь коментар
12.05.2026 19:08 Відповісти
+4
Бідна дівчинка покійся з миром. 50 років йолоп має бути досвідченим водієм особливо на перехрестях і пішоходних доріжках.
показати весь коментар
12.05.2026 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивіться,куди йдете!Голова не повертається?Це писдець
показати весь коментар
12.05.2026 18:49 Відповісти
Гадила жирная семкі їла худоба на перехрестя не дивилиася, збило дитину яка шла вранці до школи
показати весь коментар
12.05.2026 18:51 Відповісти
Бідна дівчинка покійся з миром. 50 років йолоп має бути досвідченим водієм особливо на перехрестях і пішоходних доріжках.
показати весь коментар
12.05.2026 18:51 Відповісти
подивись наліво,потім направо і переходь.Я не виправдовую водія,але просте правило врятувало б життя цієї дитини.
показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
якби вона прожила ще трошки, то мабуть би цьому правилу навчилася. Але водій їй цього шансу не дав. Бо йому пофіг, що він їде по місту, в якому і діти , і тваринки, і бабусі непередбачувані бувають в силу природніх причин
показати весь коментар
12.05.2026 19:05 Відповісти
він її тупо не побачив. ви ж прочитали що це вантажівка була?
а батьки де були? якщо відпускають дитину одну - то повинні були навчити, що якщо величезна машина їде, то її краще пропустити.
показати весь коментар
12.05.2026 19:29 Відповісти
Тобто, знаючи що у місті ходять бабусі, тваринки, маленькі діти він мав би зупинити вантажівку ще на в'їзді до міста?
показати весь коментар
12.05.2026 19:41 Відповісти
та ні. Він мав би їхати так, щоб не мати можливості нікого збити - особливо на переході, хоч і не регульованому. Я малого вожу на спорт через такий перехід. Я тільки підхожу до дороги - машини гальмують і зупиняються, хоч там немає перехрестя. Але якщо хтось не захоче зупинитися - хоч би вправо і вліво, вперед і назад я дивилася, це б не допомогло. Але люди за кермом не хочуть бути вбивцями і пам'ятають про правила на дорозі
показати весь коментар
12.05.2026 19:55 Відповісти
може вони вас бачать? тому й гальмують.
показати весь коментар
12.05.2026 21:13 Відповісти
вони бачать ЗНАК - "прехід"
показати весь коментар
12.05.2026 21:15 Відповісти
а коли направо повертаєш, там знак є?

і коли це знак "пішохідний перехід" зобов'язував зупинятись?
ви теж з когорти безсмертних? любите переходити і звиздіти по мобільному телефону, закривши собі огляд з лівої сторони?
показати весь коментар
12.05.2026 21:19 Відповісти
Це дитина 8 років.
показати весь коментар
12.05.2026 22:28 Відповісти
Батьки вчать дітей що пішохід завжди правий, але делікатно, з метою збереження дитячої психіки, замовчують що не завжди живий...
Більше того- навіть якщо водій бачить вас і повзе як черепаха- ніхто не застрахований від того ж лопнутого шлангу гальмівної системи.
показати весь коментар
12.05.2026 18:53 Відповісти
нарешті,ти щось написав розумне
показати весь коментар
12.05.2026 18:58 Відповісти
Вийди за двері, тебе чекають.
показати весь коментар
12.05.2026 19:18 Відповісти
В ТЦК працюєш?
показати весь коментар
12.05.2026 19:19 Відповісти
Я таких клоунів відшиваю дуже швидко.Знання у них на рівні дитсадка
показати весь коментар
12.05.2026 19:21 Відповісти
чесно, думав що ти на всю голову, а ти не на всю.
показати весь коментар
12.05.2026 19:31 Відповісти
На всю,це ***** Сумской Каракай,я вже получив бан .Здохни падло Каракай,хєров герой колчатовских войн
показати весь коментар
12.05.2026 20:20 Відповісти
Заплач Матвійку, дам копійку.
показати весь коментар
12.05.2026 20:32 Відповісти
За тобою ходе з косою
показати весь коментар
12.05.2026 20:21 Відповісти
Вона і за тобою ходить, новореже.
показати весь коментар
12.05.2026 20:31 Відповісти
Ти вафля засохша.Для Сум позорище!
показати весь коментар
12.05.2026 20:40 Відповісти
Суми завжди були проукраїнськими, так що тут ти в калюжу перднув.
показати весь коментар
12.05.2026 20:58 Відповісти
Бажаю тобі в муках здохнути
показати весь коментар
12.05.2026 20:45 Відповісти
Випий чогось заспокійливого. Бо ще інсульт спіймаєш.
показати весь коментар
12.05.2026 20:57 Відповісти
Біда за бідою ну чому так сталося ?
показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
Не доганяєш?Тупориле батьківське покоління гаджетів випустило без присмотру дитину на дорогу.
показати весь коментар
12.05.2026 22:07 Відповісти
ну він же не бухий суддя тандир що збив насмерть військовослужбовця на блокпосту у воєнний час - тому сяде.
показати весь коментар
12.05.2026 19:08 Відповісти
 
 