Смертельное ДТП в Ирпене: ребенок умер после наезда грузовика на пешеходном переходе, водитель сообщен о подозрении

В Ирпене правоохранители сообщили о подозрении водителю грузовика, который 12 мая на пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку. Ребёнок скончался в больнице от полученных травм.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летнему водителю грузового автомобиля в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Детали ДТП

По данным следствия, 12 мая 2026 года около 08:15 в Ирпене водитель автомобиля "Mercedes-Benz Atego", поворачивая направо на перекрестке улиц Центральной и Донцова, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, однако от полученных травм девочка умерла.

Следствие считает, что водитель не был внимателен за рулем, не следил за дорожной обстановкой и не уступил дорогу пешеходу на переходе, чем грубо нарушил Правила дорожного движения.

Содержание под стражей без внесения залога

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей без права внесения залога.

Топ комментарии
+7
Батьки вчать дітей що пішохід завжди правий, але делікатно, з метою збереження дитячої психіки, замовчують що не завжди живий...
Більше того- навіть якщо водій бачить вас і повзе як черепаха- ніхто не застрахований від того ж лопнутого шлангу гальмівної системи.
12.05.2026 18:53 Ответить
+4
подивись наліво,потім направо і переходь.Я не виправдовую водія,але просте правило врятувало б життя цієї дитини.
12.05.2026 19:02 Ответить
+4
ну він же не бухий суддя тандир що збив насмерть військовослужбовця на блокпосту у воєнний час - тому сяде.
12.05.2026 19:08 Ответить
Дивіться,куди йдете!Голова не повертається?Це писдець
12.05.2026 18:49 Ответить
Гадила жирная семкі їла худоба на перехрестя не дивилиася, збило дитину яка шла вранці до школи
12.05.2026 18:51 Ответить
Бідна дівчинка покійся з миром. 50 років йолоп має бути досвідченим водієм особливо на перехрестях і пішоходних доріжках.
12.05.2026 18:51 Ответить
подивись наліво,потім направо і переходь.Я не виправдовую водія,але просте правило врятувало б життя цієї дитини.
12.05.2026 19:02 Ответить
якби вона прожила ще трошки, то мабуть би цьому правилу навчилася. Але водій їй цього шансу не дав. Бо йому пофіг, що він їде по місту, в якому і діти , і тваринки, і бабусі непередбачувані бувають в силу природніх причин
12.05.2026 19:05 Ответить
він її тупо не побачив. ви ж прочитали що це вантажівка була?
а батьки де були? якщо відпускають дитину одну - то повинні були навчити, що якщо величезна машина їде, то її краще пропустити.
12.05.2026 19:29 Ответить
Тобто, знаючи що у місті ходять бабусі, тваринки, маленькі діти він мав би зупинити вантажівку ще на в'їзді до міста?
12.05.2026 19:41 Ответить
та ні. Він мав би їхати так, щоб не мати можливості нікого збити - особливо на переході, хоч і не регульованому. Я малого вожу на спорт через такий перехід. Я тільки підхожу до дороги - машини гальмують і зупиняються, хоч там немає перехрестя. Але якщо хтось не захоче зупинитися - хоч би вправо і вліво, вперед і назад я дивилася, це б не допомогло. Але люди за кермом не хочуть бути вбивцями і пам'ятають про правила на дорозі
12.05.2026 19:55 Ответить
може вони вас бачать? тому й гальмують.
12.05.2026 21:13 Ответить
вони бачать ЗНАК - "прехід"
12.05.2026 21:15 Ответить
а коли направо повертаєш, там знак є?

і коли це знак "пішохідний перехід" зобов'язував зупинятись?
ви теж з когорти безсмертних? любите переходити і звиздіти по мобільному телефону, закривши собі огляд з лівої сторони?
12.05.2026 21:19 Ответить
Це дитина 8 років.
12.05.2026 22:28 Ответить
12.05.2026 18:53 Ответить
Біда за бідою ну чому так сталося ?
12.05.2026 19:02 Ответить
Не доганяєш?Тупориле батьківське покоління гаджетів випустило без присмотру дитину на дорогу.
12.05.2026 22:07 Ответить
