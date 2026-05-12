Смертельное ДТП в Ирпене: ребенок умер после наезда грузовика на пешеходном переходе, водитель сообщен о подозрении
В Ирпене правоохранители сообщили о подозрении водителю грузовика, который 12 мая на пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку. Ребёнок скончался в больнице от полученных травм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной прокуратуры
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летнему водителю грузового автомобиля в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Детали ДТП
По данным следствия, 12 мая 2026 года около 08:15 в Ирпене водитель автомобиля "Mercedes-Benz Atego", поворачивая направо на перекрестке улиц Центральной и Донцова, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, однако от полученных травм девочка умерла.
Следствие считает, что водитель не был внимателен за рулем, не следил за дорожной обстановкой и не уступил дорогу пешеходу на переходе, чем грубо нарушил Правила дорожного движения.
Содержание под стражей без внесения залога
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей без права внесения залога.
а батьки де були? якщо відпускають дитину одну - то повинні були навчити, що якщо величезна машина їде, то її краще пропустити.
і коли це знак "пішохідний перехід" зобов'язував зупинятись?
ви теж з когорти безсмертних? любите переходити і звиздіти по мобільному телефону, закривши собі огляд з лівої сторони?
Більше того- навіть якщо водій бачить вас і повзе як черепаха- ніхто не застрахований від того ж лопнутого шлангу гальмівної системи.