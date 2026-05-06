Суд оправдал нардепа от "Батькивщины" Николаенко по делу о смертельном ДТП
Житомирский районный суд вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием народного депутата от партии "Батькивщина" Андрея Николаенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.
"Суд пришел к выводу, что стороной обвинения не доказана причинно-следственная связь между превышением скорости и наездом на пешехода", — отмечается в приговоре.
Обстоятельства аварии и позиция суда
В материалах дела указано, что автомобиль двигался по трассе М-06 в направлении Львова. По данным следствия, скорость превышала допустимую на этом участке.
В этот момент пешеход начала переходить дорогу в неустановленном месте. Как следствие произошло столкновение, от которого девушка погибла на месте.
Суд установил, что сторона обвинения не смогла доказать, что именно превышение скорости стало ключевой причиной ДТП. Также не подтверждено, что у водителя была техническая возможность избежать наезда путем экстренного торможения или маневра.
Что известно о деле и дальнейших шагах
В ходе рассмотрения дела суд изучил показания очевидцев, материалы следственных экспериментов и заключения экспертиз. По результатам анализа доказательств суд вынес оправдательный приговор.
Сторона обвинения имеет право обжаловать решение в течение 30 дней.
- Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко сбил на смерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.
- Парламентарий заявил, что правил дорожного движения не нарушал и был трезв.
- СМИ стало известно, что за 40 минут до смертельного ДТП Николаенко превысил скорость на 52 км/ч, ему выписали штраф.
- Впоследствии ГБР сообщило нардепу о подозрении. Суд отправил его под домашний арест.
Мені пофігу на того депутата, але на його місці міг опинитись кожен. Бо що треба мати в голові, ігнорувати переходи й лізти через паркани на трасу! Там ж для таких оленів паркани збудували!
Доречі - от не зарікайтесь, бо і Вам може трапитись на дорозі "олень".
Це я вже не апелюю до вашого здорового глузду.
народні депутати такі гниди
тому відмазка слабенька - по факту труп дівчину ..і виправданий депутат
і щоб я там бачив десь перехід - ніт ..
може скинете фото?
Але є ще апеляційний суд.
ви не з Батьківщини випадково ? )
Крім заголовку треба ще й теест статті читати. Там посилання на попередні публікації.
баб Юля..йдіть собі..Юля ..Юля )))
Бажаю вам побільше порушників ПДР. Мб тоді дійде.
всього Вам найкращого баб Юля ..
ПДР написані кров'ю. Свого часу пропонувала по ТБ, у якості соц реклами крутити ролики з місць ДТП. Але ж ніт, неможна показувати ролики в жанрі - їде Ваня на машині, весь розмазаний по шині. Або фарш в салоні, коли
авто влітає под фуру.
Якщо вам стане легше - то там реально обоюдка, але пішохід свій штраф вже сплатив.
а велике бабло - велике зло
АЛЕ .. пошкодження - факт..перевищення швидкості - факт ... на яку відстань відлетіло тіло?
чи робив водій спроби уникнути зіткнення?
очевидно що так звана експертиза діяла ВИКЛЮЧНО в інтересах ГНИДИ депутата
як на мене - забаблили родичів та залякали... і все.
І взагалі, у ТЗ навіть лобове скло ціле, і бампер не пошкоджено, тільки решітка радіатора, тобто - враження, що дівчина взагалі звалилась з паркану на капот ТЗ.
Вивчайте матчастину, ПДР для пішоходів. Розділ 4. І буде вам щастя. Бо ще, як олень поскачете Житомирську трасу долати. Там для таких й поставили огородження.
вже просто бридко читати ваші опуси
бажаю вам вдвічі більше того що бажаєте мені.
писи: по цій трасі катаю двічі на місяць
а скажіть мені скільки з вас буде йти туди 700 метрів ..та назад
і скажіть мені - хто з вас не зміг би зупинитись в населеному пункті на швидкості 50 км/год
і поясніть пошкодження авто Мерседеса .. де пошкодження дійшли до радіатора