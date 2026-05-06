Суд оправдал нардепа от "Батькивщины" Николаенко по делу о смертельном ДТП

Житомирский районный суд вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием народного депутата от партии "Батькивщина" Андрея Николаенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Суд пришел к выводу, что стороной обвинения не доказана причинно-следственная связь между превышением скорости и наездом на пешехода", — отмечается в приговоре.

Обстоятельства аварии и позиция суда

В материалах дела указано, что автомобиль двигался по трассе М-06 в направлении Львова. По данным следствия, скорость превышала допустимую на этом участке.

В этот момент пешеход начала переходить дорогу в неустановленном месте. Как следствие произошло столкновение, от которого девушка погибла на месте.

Суд установил, что сторона обвинения не смогла доказать, что именно превышение скорости стало ключевой причиной ДТП. Также не подтверждено, что у водителя была техническая возможность избежать наезда путем экстренного торможения или маневра.

Читайте: Незаконные сделки с древесиной в Харьковской области: среди задержанных — руководитель регионального отделения "Батькивщины", — СБУ

Что известно о деле и дальнейших шагах

В ходе рассмотрения дела суд изучил показания очевидцев, материалы следственных экспериментов и заключения экспертиз. По результатам анализа доказательств суд вынес оправдательный приговор.

Сторона обвинения имеет право обжаловать решение в течение 30 дней.

Читайте также: Водитель сбил электросамокат с двумя детьми в Киевской области: 10-летний мальчик погиб, 8-летний – ранен. ФОТО