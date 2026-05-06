Суд оправдал нардепа от "Батькивщины" Николаенко по делу о смертельном ДТП

Николаенко из партии "Батькивщина" признали невиновным в аварии со смертельным исходом для девушки

Житомирский районный суд вынес приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием народного депутата от партии "Батькивщина" Андрея Николаенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

"Суд пришел к выводу, что стороной обвинения не доказана причинно-следственная связь между превышением скорости и наездом на пешехода", — отмечается в приговоре.

Обстоятельства аварии и позиция суда

В материалах дела указано, что автомобиль двигался по трассе М-06 в направлении Львова. По данным следствия, скорость превышала допустимую на этом участке.

В этот момент пешеход начала переходить дорогу в неустановленном месте. Как следствие произошло столкновение, от которого девушка погибла на месте.

Суд установил, что сторона обвинения не смогла доказать, что именно превышение скорости стало ключевой причиной ДТП. Также не подтверждено, что у водителя была техническая возможность избежать наезда путем экстренного торможения или маневра.

Что известно о деле и дальнейших шагах

В ходе рассмотрения дела суд изучил показания очевидцев, материалы следственных экспериментов и заключения экспертиз. По результатам анализа доказательств суд вынес оправдательный приговор.

Сторона обвинения имеет право обжаловать решение в течение 30 дней.

Топ комментарии
Парламентар заявив шо не порушував ПДР - а перевищення швидкості - не тормозив - не вильнув в сторону - нігуя собі висновки експертизи
06.05.2026 18:47 Ответить
Ще кілька років "правління" зєрмачой шобли і ми отримаємо повернення кріпацтва.
Кріпацтво в російській імперії (яка включала значну частину українських земель) було формою легалізованого рабства, де поміщик мав майже безмежну владу над життям і тілом селянина. Історичні документи та літературні свідчення (наприклад, праці Т. Шевченка чи І. Котляревського) фіксували жахливі випадки деспотизму.
Найвідоміший символ поміщицької жорстокості. Протягом кількох років вона закатувала до смерті щонайменше 139 людей, переважно молодих дівчат. Обливала жертв окропом, виривала волосся, морила голодом та забивала до смерті полінами чи прасками за "погано вимиту підлогу". Звиняйте, в ті часи не було "Мазератті", Мерседесів та БМВ, ось приходилось користуватися тим, що було під рукою.
Деякі поміщики-самодури влаштовували справжнє полювання, використовуючи хортів собак, щоб цькувати кріпаків, які намагалися втекти або просто чимось не вгодили господарю.
06.05.2026 18:53 Ответить
А ви думаєте мені за 40р водійського стажу ніхто не кидався під колеса? - кидалися - і викрутював руля і тормозив і машину бив - але то залізо а це людське життя - яке не вернеш
06.05.2026 19:19 Ответить
"Приговор суда"- штраф 340 грн за превышение скорости с возможностью 50%-ной его оплаты за 2 недели.
06.05.2026 18:45 Ответить
Скільки коштує експертиза,то таке й рішення суду,завжди так було,той інститут експертизи золоте дно 10ки років.
06.05.2026 19:14 Ответить
Шишка на Мерсі в"їбався в асфальтний каток - Мерс в гармошку - приїзжає поліція - подивились документи і питають водія катка - ну - розказуй - як доганяв - як підрізав
06.05.2026 19:05 Ответить
А Ви подивіться попередні статті про цю ДТП. Там с фото. Дівчина перелітала трасу в геть невстановленому місці, перелазячи через величенькі огородження! Ігноруючи надземні пішохідні переходи.

Мені пофігу на того депутата, але на його місці міг опинитись кожен. Бо що треба мати в голові, ігнорувати переходи й лізти через паркани на трасу! Там ж для таких оленів паркани збудували!
06.05.2026 19:13 Ответить
Внизу цієї статті є посилання на інші. З фото. Там й побачите все. Крім того, судячи з пошкоджень - вона начебто звалилась на авто. Бо лобове й бампер цілі. І нагадаю Вам, як водію з таким стажем, розділ 4 ПДР. Освіжіть в пам'яті.

Доречі - от не зарікайтесь, бо і Вам може трапитись на дорозі "олень".
06.05.2026 20:27 Ответить
Я не зарікаюсь - так він швидкість в два рази перевищив - це як?
06.05.2026 20:30 Ответить
То як обоюдка. Пішохід штраф вже сплатила. А тепер так - питання до вас. Ми ж до ЄС прямуємо. ви вже вивчили правила перетинання автобанів, та знаєте, для чого парканом огороджують його?
06.05.2026 22:18 Ответить
Так це ж було в місті - який автобан - скорість маленька
06.05.2026 22:28 Ответить
Так. Це вже набридло. Щоб ви мені вже повірили й зрозуміли мою точку зору - то просто запитайте у гугла/ші, самі пошукайте - мені пофігу. Що означають паркани вздовж автобанів у Європі й для чого їх ставлять. І де їх ставлять, і які штрафи/відповідальність за їх подолання й перетинання дороги. Ну ми ж до ЄС біжемо! І нам концесійні автобани будуть будувати! А там автобани й через населенні пункти проходять, їх огороджують, а поверхом роблять надземні пішохідні переходи. Крім того, якщо ви полізете через паркан, вас ще зафільмують, сфотографують - все це відправлять до дорожної поліції. вас знайдуть, вгатять очуєнний штраф. А тому, хто вас заклав - премію. Звикайте.

Це я вже не апелюю до вашого здорового глузду.
06.05.2026 22:39 Ответить
Коли бабуся появилась перед моїм авто за три метри,то я ціленаправлено різко повернув кермо на стоячий автомобіль Бабуся спокій пішла,а мені ремонт обійшовся у велику суму Ще і водію грузовика трохи дав Благо він стояв рядом і все бачив,то ДОБРОВІЛЬНО зменшив суму на ремонт його грузовика .
06.05.2026 20:32 Ответить
Звязки в МВС є?
06.05.2026 21:25 Ответить
06.05.2026 22:16 Ответить
06.05.2026 18:54 Ответить
Та наші суди за гроші ВИПРАВДОВУЮТЬ ВБИВСТВА А тут ДТП, ПРАВДА Є ОДНЕ ВЕЛИКА АЛЕ---СМЕРТЬ НАДОРОЗІ ПРИ НАЇЗДІ, При таких ситуаціях --неможливо без покарань
06.05.2026 18:55 Ответить
Перед тим, як таке писати, гляньте попередні статті. Там з фото.
06.05.2026 19:14 Ответить
Да я дивлюсь на свій стаж за кермом---з 1971року І тепер ще виїзжаю. Тому за сотні тисяч кілометрів,які проїхав бачив ДУЖЕ багато Щоб "виправдати 2 смерть від аварії потрібно багато заплатити.
06.05.2026 20:37 Ответить
Все что нужно знать про судебную систему страны
06.05.2026 19:00 Ответить
А якби швидкість не перевищив то чи скоїв би тоді наїзд?
06.05.2026 19:00 Ответить
Хтось вважав що буде по чесному?
06.05.2026 19:04 Ответить
я так розумію що до дозволеного місця дівчині треба було б йти км 10-20

народні депутати такі гниди
06.05.2026 19:07 Ответить
Там надземні переходи й сплошні паркани вздовж траси. Дивіться фото попередньої статті.
06.05.2026 19:15 Ответить
я не зарікаюсь звісно ..але зазвичай завжди намагаюсь контролювати узбіччя особливо якщо бачу там людину ..або депутат дикий рукожоп..або швидкість була дуже велика.

тому відмазка слабенька - по факту труп дівчину ..і виправданий депутат
06.05.2026 19:17 Ответить
глянув фото - так пошкодити машину можна тільки на великій швидкості

і щоб я там бачив десь перехід - ніт ..

може скинете фото?
06.05.2026 19:19 Ответить
06.05.2026 19:09 Ответить
06.05.2026 19:25 Ответить
06.05.2026 19:27 Ответить
За все треба заплатити...

Але є ще апеляційний суд.
06.05.2026 19:14 Ответить
А ще є здоровий глузд та ПДР. Гляньте попередню статтю. Там з фото. Вона проігнорувала надземний перехід й лізла парканами.
06.05.2026 19:17 Ответить
покажіть фото надземного переходу ))

ви не з Батьківщини випадково ? )
06.05.2026 19:25 Ответить
А ви не із зелених часом?? Аби волати..

Крім заголовку треба ще й теест статті читати. Там посилання на попередні публікації.
06.05.2026 20:10 Ответить
а щоб зрозуміти чи не з Zельоних - то подивіться мої пости які Ви лайкали

баб Юля..йдіть собі..Юля ..Юля )))
06.05.2026 20:14 Ответить
Не відзеркалюйте на мене свої вподобання.

Бажаю вам побільше порушників ПДР. Мб тоді дійде.
06.05.2026 20:18 Ответить
бажати подібного ловити в карму собі ))

всього Вам найкращого баб Юля ..
06.05.2026 20:20 Ответить
Шановна ви перейшли міру цинізму .захищаючи вбивцю. За 40 хвилин він перевищив швидкісь на 52км дозволеного,то ви наполягаєте,що тут була нормальна швидкість Як би їхав тихіше.то можна було зреагувати Да і повинен дивитись не тільки прямо ,а і ситуацію по сторонам Якщо і ви так їздите,то ждіть біди Боже вас спаси .
06.05.2026 20:43 Ответить
Шановний, ніяких мір я не переходила. Просто дуже багато свого часу бачила ДТП. По стороном дивитись - ну так..а ви давно ПДР перечитували? Нагадую. Людина, що стала на проїзну частину - вже є повноправним учасником дорожнього руху й повинна виконувати правила. В ПДР є пункти, що дозволяють дертись через паркан й перетинати дорогу в невстановленому для цього місці?

ПДР написані кров'ю. Свого часу пропонувала по ТБ, у якості соц реклами крутити ролики з місць ДТП. Але ж ніт, неможна показувати ролики в жанрі - їде Ваня на машині, весь розмазаний по шині. Або фарш в салоні, коли
авто влітає под фуру.

Якщо вам стане легше - то там реально обоюдка, але пішохід свій штраф вже сплатив.
06.05.2026 21:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0zseGAnOceI
06.05.2026 19:30 Ответить
бабло перемагає зло

а велике бабло - велике зло
06.05.2026 19:36 Ответить
В БОЛЬНИЦАХ РОДСТВЕННИКМ ДАЮТ ДЕНЬГИ ЧТОБЫ БОЛЬНОЙ ЖИЛ, А ОНИ ЕГО СПЕЦИАЛЬНО УБИВАЮТ !!!
06.05.2026 19:38 Ответить
мені тут всілякі марини нечаєві намагаються довести що ці пошкодження були при зіткненні на швидкості 50км/год .. звісно дівчина порушила ПДР ..

АЛЕ .. пошкодження - факт..перевищення швидкості - факт ... на яку відстань відлетіло тіло?
чи робив водій спроби уникнути зіткнення?

очевидно що так звана експертиза діяла ВИКЛЮЧНО в інтересах ГНИДИ депутата

як на мене - забаблили родичів та залякали... і все.

06.05.2026 19:39 Ответить
А мені тут всілякі ноунейми алекси Г. намагаються довести, що це нормально перетинати швидкісну трасу перелазячи через загородження, коли для цього є надземні пішохідні переходи.

І взагалі, у ТЗ навіть лобове скло ціле, і бампер не пошкоджено, тільки решітка радіатора, тобто - враження, що дівчина взагалі звалилась з паркану на капот ТЗ.
06.05.2026 20:16 Ответить
мда...а когнітивні у вас баб Юля ще ті )))
06.05.2026 20:17 Ответить
Г.алекс, ліс

Вивчайте матчастину, ПДР для пішоходів. Розділ 4. І буде вам щастя. Бо ще, як олень поскачете Житомирську трасу долати. Там для таких й поставили огородження.
06.05.2026 20:22 Ответить
гуляйте баб Юль

вже просто бридко читати ваші опуси

бажаю вам вдвічі більше того що бажаєте мені.

писи: по цій трасі катаю двічі на місяць
06.05.2026 20:24 Ответить
А "Марина Нєчаєва #561431" - це, звісно, дуже-дуже біґ нейм…
06.05.2026 22:55 Ответить
Ну хоч не слониха. За критику влади в мене 7 перманентів. А так я тут з 2014 року й перший акк був без цифірь.
06.05.2026 23:13 Ответить
"Батьківщина" "Слуга урода"
06.05.2026 19:47 Ответить
Рафік ні у чом не віноват...
06.05.2026 19:57 Ответить
ну наскільки я зрозумів зіткнення було приблизно за 700 метрів до надземного переходу

а скажіть мені скільки з вас буде йти туди 700 метрів ..та назад

і скажіть мені - хто з вас не зміг би зупинитись в населеному пункті на швидкості 50 км/год

і поясніть пошкодження авто Мерседеса .. де пошкодження дійшли до радіатора



06.05.2026 20:05 Ответить
"Украина - страна возможностей" Хвьодоріч
06.05.2026 20:08 Ответить
 
 