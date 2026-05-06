Суд виправдав нардепа від "Батьківщини" Ніколаєнка у справі смертельної ДТП

Житомирський районний суд ухвалив вирок у справі щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Державному реєстрі судових рішень.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено причинно-наслідковий зв’язок між перевищенням швидкості та наїздом на пішохода", — зазначається у вироку.

Обставини аварії та позиція суду

У матеріалах справи зазначено, що автомобіль рухався трасою М-06 у напрямку Львова. За даними слідства, швидкість перевищувала допустиму на цій ділянці.

У цей момент пішохід почала переходити дорогу у невстановленому місці. Внаслідок цього сталося зіткнення, від якого дівчина загинула на місці.

Суд встановив, що сторона обвинувачення не змогла довести, що саме перевищення швидкості стало ключовою причиною ДТП. Також не підтверджено, що водій мав технічну можливість уникнути наїзду шляхом екстреного гальмування або маневру.

Читайте: Незаконні оборудки з деревиною на Харківщині: серед затриманих - керівник регіонального осередку "Батьківщини", - СБУ

Що відомо про справу і подальші кроки

Під час розгляду справи суд дослідив свідчення очевидців, матеріали слідчих експериментів та висновки експертиз. За результатами аналізу доказів суд ухвалив виправдувальний вирок.

Сторона обвинувачення має право оскаржити рішення упродовж 30 днів.

Також читайте: Водій збив електросамокат з двома дітьми на Київщині: 10-річний хлопчик загинув, 8-річний – поранений. ФОТО