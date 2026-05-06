Суд виправдав нардепа від "Батьківщини" Ніколаєнка у справі смертельної ДТП
Житомирський районний суд ухвалив вирок у справі щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Державному реєстрі судових рішень.
"Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено причинно-наслідковий зв’язок між перевищенням швидкості та наїздом на пішохода", — зазначається у вироку.
Обставини аварії та позиція суду
У матеріалах справи зазначено, що автомобіль рухався трасою М-06 у напрямку Львова. За даними слідства, швидкість перевищувала допустиму на цій ділянці.
У цей момент пішохід почала переходити дорогу у невстановленому місці. Внаслідок цього сталося зіткнення, від якого дівчина загинула на місці.
Суд встановив, що сторона обвинувачення не змогла довести, що саме перевищення швидкості стало ключовою причиною ДТП. Також не підтверджено, що водій мав технічну можливість уникнути наїзду шляхом екстреного гальмування або маневру.
Що відомо про справу і подальші кроки
Під час розгляду справи суд дослідив свідчення очевидців, матеріали слідчих експериментів та висновки експертиз. За результатами аналізу доказів суд ухвалив виправдувальний вирок.
Сторона обвинувачення має право оскаржити рішення упродовж 30 днів.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.
- Парламентар заявив, що правил дорожнього руху не порушував та був тверезим.
- ЗМІ стало відомо, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість на 52 км/год, йому виписали штраф.
- Згодом ДБР повідомило нардепу про підозру. Суд відправив його під домашній арешт.
Мені пофігу на того депутата, але на його місці міг опинитись кожен. Бо що треба мати в голові, ігнорувати переходи й лізти через паркани на трасу! Там ж для таких оленів паркани збудували!
Доречі - от не зарікайтесь, бо і Вам може трапитись на дорозі "олень".
Це я вже не апелюю до вашого здорового глузду.
народні депутати такі гниди
тому відмазка слабенька - по факту труп дівчину ..і виправданий депутат
і щоб я там бачив десь перехід - ніт ..
може скинете фото?
Але є ще апеляційний суд.
ви не з Батьківщини випадково ? )
Крім заголовку треба ще й теест статті читати. Там посилання на попередні публікації.
баб Юля..йдіть собі..Юля ..Юля )))
Бажаю вам побільше порушників ПДР. Мб тоді дійде.
всього Вам найкращого баб Юля ..
ПДР написані кров'ю. Свого часу пропонувала по ТБ, у якості соц реклами крутити ролики з місць ДТП. Але ж ніт, неможна показувати ролики в жанрі - їде Ваня на машині, весь розмазаний по шині. Або фарш в салоні, коли
авто влітає под фуру.
Якщо вам стане легше - то там реально обоюдка, але пішохід свій штраф вже сплатив.
а велике бабло - велике зло
АЛЕ .. пошкодження - факт..перевищення швидкості - факт ... на яку відстань відлетіло тіло?
чи робив водій спроби уникнути зіткнення?
очевидно що так звана експертиза діяла ВИКЛЮЧНО в інтересах ГНИДИ депутата
як на мене - забаблили родичів та залякали... і все.
І взагалі, у ТЗ навіть лобове скло ціле, і бампер не пошкоджено, тільки решітка радіатора, тобто - враження, що дівчина взагалі звалилась з паркану на капот ТЗ.
Вивчайте матчастину, ПДР для пішоходів. Розділ 4. І буде вам щастя. Бо ще, як олень поскачете Житомирську трасу долати. Там для таких й поставили огородження.
вже просто бридко читати ваші опуси
бажаю вам вдвічі більше того що бажаєте мені.
писи: по цій трасі катаю двічі на місяць
"Батьківщина""Слуга урода"
а скажіть мені скільки з вас буде йти туди 700 метрів ..та назад
і скажіть мені - хто з вас не зміг би зупинитись в населеному пункті на швидкості 50 км/год
і поясніть пошкодження авто Мерседеса .. де пошкодження дійшли до радіатора