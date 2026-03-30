Незаконні оборудки з деревиною на Харківщині: серед затриманих - керівник регіонального осередку "Батьківщини", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора ліквідували на Харківщині масштабну протиправну схему, яку організували керівник філії великого державного підприємства і очільник місцевого осередку однієї із відомих політичних партій.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що політик діяв спільно з очільником міжрегіонального офісу ДП "Ліси України", його підлеглим та посередником.

Як діяла схема

Учасники "схеми" брали хабарі з підприємців, які вигравали біржові торги на закупівлю промислової деревини з державного лісгоспу. За неправомірну вигоду фігуранти продавали бізнесменам елітні сорти лісосировини замість передбаченої умовами відкритих торгів пиломатеріалів.

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Задокументовано, як зловмисники вимагали у підприємця 1,3 млн грн за відвантаження йому майже 200 куб. м цінних порід деревини.

Щоб приховати злочин, посадовці державного лісгоспу вносили недостовірні відомості до звітної документації.

Затримано всіх організаторів

Всіх організаторів оборудки затримали "на гарячому" після передачі останньої частини хабаря.

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Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони і документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У СБУ додали, що зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора уточнили, що затримано керівника філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України", директора Гутянського надлісництва та двох цивільних посередників.

Зазначається, що один із учасників схеми має статус почесного консула іноземної держави у місті Харків.

Чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави:

директору філії – 2,66 млн грн;

директору надлісництва–1,66 млн грн;

двом посередникам–1,49 млн грн та 1,33 млн грн.

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Стосовно ще одного підозрюваного розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави заплановано найближчим часом.

Варто зазначити, що ні СБУ, ні Офіс Генпрокурора не називають імен затриманих, але, за даними ЗМІ, серед затриманих - очільник харківського осередку "Батьківщини" Сергій Пономаренко, директор філії "Слобожанський лісовий офіс" Олександр Лисенко та керівник Гутянського надлісництва Микола Желновач.



