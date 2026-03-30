Незаконные сделки с древесиной на Харьковщине: среди задержанных - руководитель регионального отделения партии "Батькивщина", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора ликвидировали в Харьковской области масштабную противоправную схему, организованную руководителем филиала крупного государственного предприятия и главой местной ячейки одной из известных политических партий.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что политик действовал совместно с руководителем межрегионального офиса ГП "Леса Украины", его подчиненным и посредником.
Как действовала схема
Участники "схемы" брали взятки у предпринимателей, которые выигрывали биржевые торги на закупку промышленной древесины из государственного лесхоза. За неправомерную выгоду фигуранты продавали бизнесменам элитные сорта лесосырья вместо предусмотренных условиями открытых торгов пиломатериалов.
Задокументировано, как злоумышленники вымогали у предпринимателя 1,3 млн грн за отгрузку ему почти 200 куб. м ценных пород древесины.
Чтобы скрыть преступление, должностные лица государственного лесхоза вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.
Задержаны все организаторы
Всех организаторов махинации задержали "на горячем" после передачи последней части взятки.
Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и документы с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
В СБУ добавили, что злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Офисе генпрокурора уточнили, что задержаны руководитель филиала "Слобожанский лесной офис" ГП "Леса Украины", директор Гутянского надлесничества и два гражданских посредника.
Отмечается, что один из участников схемы имеет статус почетного консула иностранного государства в городе Харькове.
Четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога:
- директору филиала – 2,66 млн грн;
- директору надлесничества – 1,66 млн грн;
- двум посредникам – 1,49 млн грн и 1,33 млн грн.
В отношении еще одного подозреваемого рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога запланировано в ближайшее время.
Стоит отметить, что ни СБУ, ни Офис Генпрокурора не называют имен задержанных, но, по данным СМИ, среди задержанных — глава харьковской ячейки "Батькивщины" Сергей Пономаренко, директор филиала "Слобожанский лесной офис" Александр Лысенко и руководитель Гутянского надлесничества Николай Желновач.
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