Понад 800 ДТП за участю електротранспорту сталося торік, 19 загиблих та понад 900 травмованих, - МВС. ДОКУМЕНТ

ДТП за участю електротранспорту: у МВС назвали статистику

У 2025 році в Україні сталося 845 дорожньо-транспортних пригод за участю легкого персонального або низькошвидкісного електротранспорту.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ України на запит Цензор.НЕТ.

Подробиці

У цих аваріях загинули 19 людей, ще 912 отримали травми.

За перші три місяці цього року поліція вже зафіксувала 94 ДТП за участю такого транспорту, у яких загинуло дві особи, ще 107 травмовані.

Водночас у МВС зазначили, що окремої статистики саме щодо електросамокатів наразі не ведуть.

Станом на цей час положеннями Закону України "Про дорожній рух" та ПДР права і обов’язки користувачів легких персональних і низькошвидкісних легких електричних транспортних засобів не врегульовано. Разом із тим, у Верховній Раді вже перебуває законопроєкт № 3023, який має запровадити правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху – користувачів персонального легкого електротранспорту. Документ пропонує дозволити рух електротранспортом спеціальними велосипедними доріжками, а за їх відсутності - краєм проїжджої частини або узбіччям.

Там звернули увагу, що питання обов’язкової державної реєстрації електросамокатів законодавчо поки не врегульоване.

У Міністерстві також нагадали, що чинні ПДР прямо не регулюють пересування персонального легкого електротранспорту тротуарами.

І відразу "швайка в задницю", комунальщикам, шляховикам, поліцаям, і "законотворцям". А як цей електротранспорт, чи велосипеди, будуть рухаться "по краю проїжджої частини", у населених пунктах, якщо крайня права смуга проїжджої чвстини, водіями часто перетворюється на "стоянку"? А тепер ще цікавіше - коли вводилися оті "спеціальні велодоріжки", то в багатьох місцях, замість розширення дорожного полотна, пішли по "найпростішому" варіанту - просто розділили пішохідний тротуар на дві смуги... І одну з смуг "призначили велодоріжкою" . І тепер велосипедисти літають поряд з пішоходами, натикаючись на них, при під'їздах коло перехресть, коли пішоходи, що рухаються перпендикулярно, проходять через "велодоріжку, у напрямі пішохідного переходу. А тепер до них додасться ще й "електротранспорт"...
От тепер "ДУ-МАЙ-ТЕ!!!
13.05.2026 12:59 Відповісти
А за рахунок автобидла, скільки????
13.05.2026 13:00 Відповісти
Ох, то до вас ще фетбайки не докатилися. В НЛ електросамокати заборонені, то всі довбойоби катаються на гібридах мопеда і електровелосипеда. Причому на нього не треба права, відповідно ніяких віковихобмежень, 40 кмʼч розганяє легко (а скоріш за все і більше, до 80) і за масою як мопед. Малолітні араби льотають на них пачками, збивають людей, самі сотнями влітають під машини. І це все при тому,що тут надзвичайно розвинена велосипедна інфраструктура.
13.05.2026 13:10 Відповісти
За тими всіма непотрібними щоб не сказати туповатими законами теперішньої влади від змін в Цивільний Кодекс до покарання за антисемітизм ВР забула про той "легкий електротранспорт".Проблему з яким потрібно було вирішувати ще до його появи.А тепер,коли виробилась певна "культура" їзди на електросамокатах та роверах,коли їздять де завгодно,як завгодно і коли завгодно ситуацію не спасти жодними змінами в законі про дорожній рух.Оштрафуєте?А йому плювати,самокат не автівка,він навіть дешевший штрафу.А його треба ще піймати,а як ви його в місті піймаєте,коли йому тут знайомий кожний прохідняк?Заборонити взагалі?В країнаї ЄС пробували,нічого з того не вийшло...Тут вихід один - частіше озиратись і тут же притискатись до краю тротуару коли на тебе несеться якийсь малолєтка з двійкою ззаду таких самих...
13.05.2026 13:19 Відповісти
То що такий натяк щоб заборонити електрички і переходити на бензин ?
13.05.2026 13:29 Відповісти
Потрібно заборонити дітям самокати з швидкістю більше 12 км/год і батькам значні штрафи якщо десь дитину піймають по 50 тис грн, тільки так можна змінити ситуацію.
13.05.2026 14:28 Відповісти
Не повіриш ,але вони заборонені дітям....
13.05.2026 15:27 Відповісти
Немає штрафів великих всім пох.., я бачу що в мене на вулиці влітають під авто по троє на одному, а якби батьки знали що за таке 50 тис штрафу, то сумнівають щоб хтось купив самокат.
13.05.2026 15:56 Відповісти
"класика" рАзводу лохів по-українські:
спочатку насичують народонасєлєніє "доступним ніштяком" (будь-яким перспективним ресурсом), потім допилюють під нього схему для здирництва з кріпаків..
так, до прикладу, за Йульки-зозульки закрили тему "надаварійних" економічних мопедів для однієї сраки на користь ненажерливих авто та *****-нафтобариги..
очікуємо приколи відносно олігархів з сонячними сонячними панелями чи просто, навіть, з великими акумуляторами, та й прості велосипедисти їздять зовсім не оподатковані ніким, а їх он скільки розвелося на фоні зеленських "покращень"?..
13.05.2026 15:04 Відповісти
Який бред ...в ПДР давно все обговорено...електро самокати прирівняли до велосипедів....цікаво хто цю дичину розповсюджує..
13.05.2026 15:26 Відповісти
 
 