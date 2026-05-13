Понад 800 ДТП за участю електротранспорту сталося торік, 19 загиблих та понад 900 травмованих, - МВС. ДОКУМЕНТ
У 2025 році в Україні сталося 845 дорожньо-транспортних пригод за участю легкого персонального або низькошвидкісного електротранспорту.
Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ України на запит Цензор.НЕТ.
У цих аваріях загинули 19 людей, ще 912 отримали травми.
За перші три місяці цього року поліція вже зафіксувала 94 ДТП за участю такого транспорту, у яких загинуло дві особи, ще 107 травмовані.
Водночас у МВС зазначили, що окремої статистики саме щодо електросамокатів наразі не ведуть.
Станом на цей час положеннями Закону України "Про дорожній рух" та ПДР права і обов’язки користувачів легких персональних і низькошвидкісних легких електричних транспортних засобів не врегульовано. Разом із тим, у Верховній Раді вже перебуває законопроєкт № 3023, який має запровадити правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху – користувачів персонального легкого електротранспорту. Документ пропонує дозволити рух електротранспортом спеціальними велосипедними доріжками, а за їх відсутності - краєм проїжджої частини або узбіччям.
Там звернули увагу, що питання обов’язкової державної реєстрації електросамокатів законодавчо поки не врегульоване.
У Міністерстві також нагадали, що чинні ПДР прямо не регулюють пересування персонального легкого електротранспорту тротуарами.
