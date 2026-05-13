Более 800 ДТП с участием электротранспорта произошло в прошлом году, 19 погибших и более 900 травмированных, - МВД. ДОКУМЕНТ

В 2025 году в Украине произошло 845 дорожно-транспортных происшествий с участием легкого персонального или низкоскоростного электротранспорта.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел Украины на запрос Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В этих авариях погибли 19 человек, еще 912 получили травмы.

За первые три месяца этого года полиция уже зафиксировала 94 ДТП с участием такого транспорта, в которых погибли два человека, еще 107 получили травмы.

В то же время в МВД отметили, что отдельной статистики именно по электросамокатам пока не ведут.

На данный момент положениями Закона Украины "О дорожном движении" и ПДД права и обязанности пользователей легких персональных и низкоскоростных легких электрических транспортных средств не урегулированы. Вместе с тем, в Верховной Раде уже находится законопроект № 3023, который должен ввести правовое регулирование новой категории участников дорожного движения – пользователей персонального легкого электротранспорта. Документ предлагает разрешить движение электротранспортом по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части или обочине.

Там обратили внимание, что вопрос обязательной государственной регистрации электросамокатов законодательно пока не урегулирован.

В министерстве также напомнили, что действующие ПДД прямо не регулируют передвижение персонального легкого электротранспорта по тротуарам.

Читайте: 200 полицейских на следующей неделе отправляются на усиленные тренировки на полигон, - Клименко





