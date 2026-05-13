Более 800 ДТП с участием электротранспорта произошло в прошлом году, 19 погибших и более 900 травмированных, - МВД. ДОКУМЕНТ

ДТП с участием электротранспорта: в МВД назвали статистику

В 2025 году в Украине произошло 845 дорожно-транспортных происшествий с участием легкого персонального или низкоскоростного электротранспорта.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел Украины на запрос Цензор.НЕТ.

Подробности

В этих авариях погибли 19 человек, еще 912 получили травмы.

За первые три месяца этого года полиция уже зафиксировала 94 ДТП с участием такого транспорта, в которых погибли два человека, еще 107 получили травмы.

В то же время в МВД отметили, что отдельной статистики именно по электросамокатам пока не ведут.

На данный момент положениями Закона Украины "О дорожном движении" и ПДД права и обязанности пользователей легких персональных и низкоскоростных легких электрических транспортных средств не урегулированы. Вместе с тем, в Верховной Раде уже находится законопроект № 3023, который должен ввести правовое регулирование новой категории участников дорожного движения – пользователей персонального легкого электротранспорта. Документ предлагает разрешить движение электротранспортом по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части или обочине.

Там обратили внимание, что вопрос обязательной государственной регистрации электросамокатов законодательно пока не урегулирован.

В министерстве также напомнили, что действующие ПДД прямо не регулируют передвижение персонального легкого электротранспорта по тротуарам.

+2
І відразу "швайка в задницю", комунальщикам, шляховикам, поліцаям, і "законотворцям". А як цей електротранспорт, чи велосипеди, будуть рухаться "по краю проїжджої частини", у населених пунктах, якщо крайня права смуга проїжджої чвстини, водіями часто перетворюється на "стоянку"? А тепер ще цікавіше - коли вводилися оті "спеціальні велодоріжки", то в багатьох місцях, замість розширення дорожного полотна, пішли по "найпростішому" варіанту - просто розділили пішохідний тротуар на дві смуги... І одну з смуг "призначили велодоріжкою" . І тепер велосипедисти літають поряд з пішоходами, натикаючись на них, при під'їздах коло перехресть, коли пішоходи, що рухаються перпендикулярно, проходять через "велодоріжку, у напрямі пішохідного переходу. А тепер до них додасться ще й "електротранспорт"...
От тепер "ДУ-МАЙ-ТЕ!!!
13.05.2026 12:59 Ответить
+2
А за рахунок автобидла, скільки????
13.05.2026 13:00 Ответить
+2
Ох, то до вас ще фетбайки не докатилися. В НЛ електросамокати заборонені, то всі довбойоби катаються на гібридах мопеда і електровелосипеда. Причому на нього не треба права, відповідно ніяких віковихобмежень, 40 кмʼч розганяє легко (а скоріш за все і більше, до 80) і за масою як мопед. Малолітні араби льотають на них пачками, збивають людей, самі сотнями влітають під машини. І це все при тому,що тут надзвичайно розвинена велосипедна інфраструктура.
13.05.2026 13:10 Ответить
За тими всіма непотрібними щоб не сказати туповатими законами теперішньої влади від змін в Цивільний Кодекс до покарання за антисемітизм ВР забула про той "легкий електротранспорт".Проблему з яким потрібно було вирішувати ще до його появи.А тепер,коли виробилась певна "культура" їзди на електросамокатах та роверах,коли їздять де завгодно,як завгодно і коли завгодно ситуацію не спасти жодними змінами в законі про дорожній рух.Оштрафуєте?А йому плювати,самокат не автівка,він навіть дешевший штрафу.А його треба ще піймати,а як ви його в місті піймаєте,коли йому тут знайомий кожний прохідняк?Заборонити взагалі?В країнаї ЄС пробували,нічого з того не вийшло...Тут вихід один - частіше озиратись і тут же притискатись до краю тротуару коли на тебе несеться якийсь малолєтка з двійкою ззаду таких самих...
13.05.2026 13:19 Ответить
То що такий натяк щоб заборонити електрички і переходити на бензин ?
13.05.2026 13:29 Ответить
Потрібно заборонити дітям самокати з швидкістю більше 12 км/год і батькам значні штрафи якщо десь дитину піймають по 50 тис грн, тільки так можна змінити ситуацію.
13.05.2026 14:28 Ответить
Не повіриш ,але вони заборонені дітям....
13.05.2026 15:27 Ответить
Немає штрафів великих всім пох.., я бачу що в мене на вулиці влітають під авто по троє на одному, а якби батьки знали що за таке 50 тис штрафу, то сумнівають щоб хтось купив самокат.
13.05.2026 15:56 Ответить
"класика" рАзводу лохів по-українські:
спочатку насичують народонасєлєніє "доступним ніштяком" (будь-яким перспективним ресурсом), потім допилюють під нього схему для здирництва з кріпаків..
так, до прикладу, за Йульки-зозульки закрили тему "надаварійних" економічних мопедів для однієї сраки на користь ненажерливих авто та *****-нафтобариги..
очікуємо приколи відносно олігархів з сонячними сонячними панелями чи просто, навіть, з великими акумуляторами, та й прості велосипедисти їздять зовсім не оподатковані ніким, а їх он скільки розвелося на фоні зеленських "покращень"?..
13.05.2026 15:04 Ответить
Який бред ...в ПДР давно все обговорено...електро самокати прирівняли до велосипедів....цікаво хто цю дичину розповсюджує..
13.05.2026 15:26 Ответить
 
 