У Росії пропонують списувати кредити за контракт із армією
У Росії ухвалили закон, який дозволяє списувати кредити за підписання контракту з армією РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.
За словами Олексія Харченка, нові правила діятимуть і на тимчасово окупованій території Луганської області.
Що передбачає закон
Йдеться про списання кредитної заборгованості на суму до 10 мільйонів рублів.
Скористатися такою можливістю зможе військовий або його дружина, якщо контракт із російською армією підписано після 1 травня 2026 року.
Водночас для анулювання боргу вже має існувати рішення суду про стягнення коштів або відкрите виконавче провадження.
Олексій Харченко заявив, що російська влада дедалі частіше використовує фінансові проблеми населення для залучення людей до війни проти України.
А нам було тоді так смішно спостерігати, як їхні вояки ганяються за цивільними кацапами, правда ж?
Ви досі від друга міндіча, шурми, чєрнишова, шугармена, чекаєте на адекватні рішення???
Можливо досі вірите у Санту та зубну фею?..... буває.
"ТЦК здійснюємо заходи оповіщення і в місцях проживання, і в місцях де люди працюють, - т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Кравченко. Він також заявив, що у Києві на 40% збільшили кількість груп оповіщення, які вручають повістки."