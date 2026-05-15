У Росії пропонують списувати кредити за контракт із армією

У Росії ухвалили закон, який дозволяє списувати кредити за підписання контракту з армією РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

За словами Олексія Харченка, нові правила діятимуть і на тимчасово окупованій території Луганської області.

Що передбачає закон

Йдеться про списання кредитної заборгованості на суму до 10 мільйонів рублів.

Скористатися такою можливістю зможе військовий або його дружина, якщо контракт із російською армією підписано після 1 травня 2026 року.

Водночас для анулювання боргу вже має існувати рішення суду про стягнення коштів або відкрите виконавче провадження.

Олексій Харченко заявив, що російська влада дедалі частіше використовує фінансові проблеми населення для залучення людей до війни проти України.

