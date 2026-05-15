У Росії пропонують списувати кредити за контракт із армією

У РФ дозволили списувати кредити за підписання контракту з армією

У Росії ухвалили закон, який дозволяє списувати кредити за підписання контракту з армією РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

За словами Олексія Харченка, нові правила діятимуть і на тимчасово окупованій території Луганської області.

Що передбачає закон

Йдеться про списання кредитної заборгованості на суму до 10 мільйонів рублів.

Скористатися такою можливістю зможе військовий або його дружина, якщо контракт із російською армією підписано після 1 травня 2026 року.

Водночас для анулювання боргу вже має існувати рішення суду про стягнення коштів або відкрите виконавче провадження.

Олексій Харченко заявив, що російська влада дедалі частіше використовує фінансові проблеми населення для залучення людей до війни проти України.

армія рф (21024) контракт (451) кредит (4145) окупація (6895) Луганська область (4902)
М'ясо х7йлу треба терміново, що тільки не випадають щоб раба-дегенерата кацапського загнати у м'ясорубку....
15.05.2026 13:29 Відповісти
15.05.2026 13:30 Відповісти
От кляті андрофаги, вперто не хочуть повторювати методи "часткової мобіліації" 2022 року.
А нам було тоді так смішно спостерігати, як їхні вояки ганяються за цивільними кацапами, правда ж?
15.05.2026 13:30 Відповісти
Саме смішне, що кацапи до цього додумалися. А наші ніяк, хоче це було би куди ефективніше ніж бусік.
15.05.2026 13:30 Відповісти
Ви реально ще не зрозуміли хто керує в Україні?
Ви досі від друга міндіча, шурми, чєрнишова, шугармена, чекаєте на адекватні рішення???
Можливо досі вірите у Санту та зубну фею?..... буває.
15.05.2026 13:33 Відповісти
Додуматись нескладно, складно на це витрачати грошики які можна вкрасти.
15.05.2026 13:34 Відповісти
Навіщо вигадувати велосипед, у нас все просто:
"ТЦК здійснюємо заходи оповіщення і в місцях проживання, і в місцях де люди працюють, - т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Кравченко. Він також заявив, що у Києві на 40% збільшили кількість груп оповіщення, які вручають повістки."
15.05.2026 13:53 Відповісти
Цій новині вже більше року . Начальник "5000 чиновників" показав свою обізнаність.
15.05.2026 14:42 Відповісти
Більшість банків приватні. Тобто або з бюджету/ФНБ будуть тягнути "на компенсації або будуть душити такими "збитками" банки не "ближнього кола кооп Озеро" ?
15.05.2026 18:06 Відповісти
 
 