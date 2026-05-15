В России предлагают списывать кредиты за контракт с армией

В России приняли закон, позволяющий списать кредиты за подписание контракта с армией РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

По словам Алексея Харченко, новые правила будут действовать и на временно оккупированной территории Луганской области.

Что предусматривает закон

Речь идет о списании кредитной задолженности на сумму до 10 миллионов рублей.

Воспользоваться такой возможностью сможет военнослужащий или его супруга, если контракт с российской армией подписан после 1 мая 2026 года.

При этом для аннулирования долга уже должно существовать решение суда о взыскании средств или открытое исполнительное производство.

Алексей Харченко заявил, что российские власти все чаще используют финансовые проблемы населения для привлечения людей к войне против Украины.

