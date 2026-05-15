В России предлагают списывать кредиты за контракт с армией
В России приняли закон, позволяющий списать кредиты за подписание контракта с армией РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.
По словам Алексея Харченко, новые правила будут действовать и на временно оккупированной территории Луганской области.
Что предусматривает закон
Речь идет о списании кредитной задолженности на сумму до 10 миллионов рублей.
Воспользоваться такой возможностью сможет военнослужащий или его супруга, если контракт с российской армией подписан после 1 мая 2026 года.
При этом для аннулирования долга уже должно существовать решение суда о взыскании средств или открытое исполнительное производство.
Алексей Харченко заявил, что российские власти все чаще используют финансовые проблемы населения для привлечения людей к войне против Украины.
А нам було тоді так смішно спостерігати, як їхні вояки ганяються за цивільними кацапами, правда ж?
Ви досі від друга міндіча, шурми, чєрнишова, шугармена, чекаєте на адекватні рішення???
Можливо досі вірите у Санту та зубну фею?..... буває.
"ТЦК здійснюємо заходи оповіщення і в місцях проживання, і в місцях де люди працюють, - т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Кравченко. Він також заявив, що у Києві на 40% збільшили кількість груп оповіщення, які вручають повістки."