В России приняли закон, позволяющий списать кредиты за подписание контракта с армией РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

По словам Алексея Харченко, новые правила будут действовать и на временно оккупированной территории Луганской области.

Что предусматривает закон

Речь идет о списании кредитной задолженности на сумму до 10 миллионов рублей.

Воспользоваться такой возможностью сможет военнослужащий или его супруга, если контракт с российской армией подписан после 1 мая 2026 года.

При этом для аннулирования долга уже должно существовать решение суда о взыскании средств или открытое исполнительное производство.

Алексей Харченко заявил, что российские власти все чаще используют финансовые проблемы населения для привлечения людей к войне против Украины.

М'ясо х7йлу треба терміново, що тільки не випадають щоб раба-дегенерата кацапського загнати у м'ясорубку....
показать весь комментарий
15.05.2026 13:29 Ответить
#вигадають
показать весь комментарий
15.05.2026 13:30 Ответить
От кляті андрофаги, вперто не хочуть повторювати методи "часткової мобіліації" 2022 року.
А нам було тоді так смішно спостерігати, як їхні вояки ганяються за цивільними кацапами, правда ж?
показать весь комментарий
15.05.2026 13:30 Ответить
Саме смішне, що кацапи до цього додумалися. А наші ніяк, хоче це було би куди ефективніше ніж бусік.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:30 Ответить
Ви реально ще не зрозуміли хто керує в Україні?
Ви досі від друга міндіча, шурми, чєрнишова, шугармена, чекаєте на адекватні рішення???
Можливо досі вірите у Санту та зубну фею?..... буває.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:33 Ответить
Додуматись нескладно, складно на це витрачати грошики які можна вкрасти.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:34 Ответить
Навіщо вигадувати велосипед, у нас все просто:
"ТЦК здійснюємо заходи оповіщення і в місцях проживання, і в місцях де люди працюють, - т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Кравченко. Він також заявив, що у Києві на 40% збільшили кількість груп оповіщення, які вручають повістки."
показать весь комментарий
15.05.2026 13:53 Ответить
Цій новині вже більше року . Начальник "5000 чиновників" показав свою обізнаність.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:42 Ответить
Більшість банків приватні. Тобто або з бюджету/ФНБ будуть тягнути "на компенсації або будуть душити такими "збитками" банки не "ближнього кола кооп Озеро" ?
показать весь комментарий
15.05.2026 18:06 Ответить
 
 