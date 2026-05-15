УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання зерна
254 1

Заочно засудили "міністра сільського господарства ЛНР" за вивезення українського зерна до РФ

Суд заочно засудив "міністра ЛНР", якого звинувачують у вивезенні українського зерна

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив так званого "міністра сільського господарства ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Його визнали винним у колабораційній діяльності та воєнних злочинах.

Що встановило слідство

За даними прокуратури, у 2022 році колишній керівник однієї з районних держадміністрацій Луганщини залишився на окупованій території та приєднався до окупаційної адміністрації РФ.

На посаді "міністра" він організовував захоплення українського зерна, агротехніки та іншої сільськогосподарської інфраструктури.

Правоохоронці заявляють, що через ці дії Росія незаконно привласнила активи на понад 3,1 млрд грн.

Читайте: РФ вивезла з Маріуполя майже 60 тисяч тонн викраденої пшениці

Куди вивозили зерно

За інформацією Офісу генпрокурора, агропродукцію вивозили через окуповані території Луганської та Донецької областей до РФ, а далі – на експорт до Сирії, Туреччини та Лівану.

Суд також задовольнив цивільні позови на суму понад 3,1 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запит України щодо судна із вкраденим РФ зерном "не містив жодних доказів", - МЗС Ізраїлю

зерно (3206) окупація (6895) суд (11887) Луганська область (4902)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А йому до sраки
показати весь коментар
15.05.2026 15:12 Відповісти
 
 