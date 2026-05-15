Заочно засудили "міністра сільського господарства ЛНР" за вивезення українського зерна до РФ
Шевченківський районний суд Києва заочно засудив так званого "міністра сільського господарства ЛНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.
Його визнали винним у колабораційній діяльності та воєнних злочинах.
Що встановило слідство
За даними прокуратури, у 2022 році колишній керівник однієї з районних держадміністрацій Луганщини залишився на окупованій території та приєднався до окупаційної адміністрації РФ.
На посаді "міністра" він організовував захоплення українського зерна, агротехніки та іншої сільськогосподарської інфраструктури.
Правоохоронці заявляють, що через ці дії Росія незаконно привласнила активи на понад 3,1 млрд грн.
Куди вивозили зерно
За інформацією Офісу генпрокурора, агропродукцію вивозили через окуповані території Луганської та Донецької областей до РФ, а далі – на експорт до Сирії, Туреччини та Лівану.
Суд також задовольнив цивільні позови на суму понад 3,1 млрд грн.
