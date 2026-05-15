Заочно приговорили "министра сельского хозяйства ЛНР" за вывоз украинского зерна в РФ

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил так называемого "министра сельского хозяйства ЛНР".

Его признали виновным в коллаборационистской деятельности и военных преступлениях.

Что установило следствие

По данным прокуратуры, в 2022 году бывший руководитель одной из районных госадминистраций Луганщины остался на оккупированной территории и присоединился к оккупационной администрации РФ.

На посту "министра" он организовывал захват украинского зерна, агротехники и другой сельскохозяйственной инфраструктуры.

Правоохранители заявляют, что из-за этих действий Россия незаконно присвоила активы на сумму более 3,1 млрд грн.

Куда вывозили зерно

По информации Офиса генпрокурора, агропродукцию вывозили через оккупированные территории Луганской и Донецкой областей в РФ, а дальше – на экспорт в Сирию, Турцию и Ливан.

Суд также удовлетворил гражданские иски на сумму более 3,1 млрд грн.

