Повітряну тривогу оголосили у Литві через появу дрона: НАТО розпочало патрулювання

У Литві оголошено повітряну тривогу, поблизу кордону зафіксували дрон.

Подробиці

Дрон, ймовірно, рухався з боку Білорусі.

"Розпочалась операція НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном", - зазначили у Міноборони країни.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Злой орк крадется в ночи, но светлые эльфы всегда на страже ценностей.
20.05.2026 11:08 Відповісти
Це прогрес)Вже збивають ,а отже ескалації не сталося)
20.05.2026 11:08 Відповісти
 
 