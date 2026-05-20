Повітряну тривогу оголосили у Литві через появу дрона: НАТО розпочало патрулювання
У Литві оголошено повітряну тривогу, поблизу кордону зафіксували дрон.
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Дрон, ймовірно, рухався з боку Білорусі.
"Розпочалась операція НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном", - зазначили у Міноборони країни.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
IDFDavid #601622
показати весь коментар20.05.2026 11:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor Grytselyak
показати весь коментар20.05.2026 11:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль