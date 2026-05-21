Росіяни FPV-дроном атакували поліцейських у Харкові
У Харкові російські війська FPV-дроном атакували автомобіль поліцейських, які працювали на місці ранкового удару по вантажівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська міська рада.
Що сталося
За даними міськради, правоохоронці працювали на місці попередньої атаки, коли російські війська завдали повторного удару.
Поліцейських евакуювали працівники міського департаменту надзвичайних ситуацій.
Що кажуть у поліції
Начальник патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко повідомив, що правоохоронці встигли відійти на безпечну відстань, тому не постраждали.
За його словами, спочатку росіяни FPV-дроном уразили вантажівку, а після прибуття патрульних завдали повторного удару по службовому автомобілю.
