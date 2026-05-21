Єрмак про візити батька до РФ: Мені про це невідомо

Екскерівник ОП Андрій Єрмак прокоментував інформацію ЗМІ про візити його батька до Росії.

Про це він заявив в апеляційній палаті ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Моєму батькові 81 рік. Це дуже поважна, чесна, патріотична людина. Мені невідомо про його поїздки, а якщо навіть це і було, то це повинен він про це сказати", - зазначив екскерівник ОП.

За його словами, це не перша медійна кампанія проти його родини.

"Проти мого брата, який на фронті, чомусь про це ніхто не говорить, що всі ці роки захищає нашу країну. Чомусь цей факт замовчують. Мій батько все життя живе в Києві. Він людина, яка дуже любить свою країну. Я можу навіть сказати, що 81 рік, мамі моїй 80. Це вік великий, але всі ці роки повномасштабної агресії вони перебувають тут. Я пишаюсь своєю родиною", - додав Єрмак.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що батько екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака літав до Росії транзитом через Білорусь наприкінці 2019 року.

Також читайте: Єрмак про адвоката Шевчука, який хотів взяти його на поруки: Чув прізвище, але особисто не знайомі

Бо невтікли
21.05.2026 15:47 Відповісти
...щоб грабувати і здати росії.
21.05.2026 15:58 Відповісти
Коли ці покидьки белькочуть про патріотизм, навіть не треба уточнювати про яку країну йде мова.
21.05.2026 15:49 Відповісти
Сказав би: "Я вам нічєга нє должан!", і то, було б культурніше
21.05.2026 15:52 Відповісти
Він мені не батько - анекдот - син дзвоне татові - тату я на твому Жигулі врізався в Мерса - тато - ти хто такий? - хто це звоне? -витри цей номер!
21.05.2026 15:53 Відповісти
Звичайно ж невідомо! Вірю кожному його слову! Єрмак ніколи ще не брехав!
21.05.2026 15:56 Відповісти
В колах, звідки всі ті дєрмаки з зеленськими то називається "піти в несознанку". Або - ввімкнути режим секретності...
21.05.2026 16:00 Відповісти
Якщо ти не спілкуєшся з батьками і нічого про них не знаєш, то ти або плохой син, або брехло, другий варіант більш ймовірний
21.05.2026 16:09 Відповісти
 
 