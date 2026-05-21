Єрмак про візити батька до РФ: Мені про це невідомо

Екскерівник ОП Андрій Єрмак прокоментував інформацію ЗМІ про візити його батька до Росії.

Про це він заявив в апеляційній палаті ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Моєму батькові 81 рік. Це дуже поважна, чесна, патріотична людина. Мені невідомо про його поїздки, а якщо навіть це і було, то це повинен він про це сказати", - зазначив екскерівник ОП.

За його словами, це не перша медійна кампанія проти його родини.

"Проти мого брата, який на фронті, чомусь про це ніхто не говорить, що всі ці роки захищає нашу країну. Чомусь цей факт замовчують. Мій батько все життя живе в Києві. Він людина, яка дуже любить свою країну. Я можу навіть сказати, що 81 рік, мамі моїй 80. Це вік великий, але всі ці роки повномасштабної агресії вони перебувають тут. Я пишаюсь своєю родиною", - додав Єрмак.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що батько екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака літав до Росії транзитом через Білорусь наприкінці 2019 року.

