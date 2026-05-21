Ермак о визитах отца в РФ: Мне об этом неизвестно
Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о визитах его отца в Россию.
Об этом он заявил в апелляционной палате ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Моему отцу 81 год. Это очень уважаемый, честный, патриотичный человек. Мне ничего не известно о его поездках, а если даже это и было, то об этом должен сказать он сам", — отметил экс-глава ОП.
По его словам, это не первая медийная кампания против его семьи.
"Против моего брата, который на фронте, почему-то об этом никто не говорит, что все эти годы он защищает нашу страну. Почему-то этот факт замалчивают. Мой отец всю жизнь живет в Киеве. Он человек, который очень любит свою страну. Я могу даже сказать, что ему 81 год, моей маме 80. Это большой возраст, но все эти годы полномасштабной агрессии они находятся здесь. Я горжусь своей семьей", - добавил Ермак.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что отец экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака летал в Россию транзитом через Беларусь в конце 2019 года.
- Сын за отца не отвечает! - Наилучший друг детей.
2020-06-11 В'ЇЗД
2020-06-11 ВИЇЗД
2020-03-11 В'ЇЗД
2020-03-11 ВИЇЗД
2020-02-29 В'ЇЗД
2020-02-29 ВИЇЗД
2019-12-20 В'ЇЗД
2019-12-20 ВИЇЗД
2019-12-13 В'ЇЗД
2019-12-13 ВИЇЗД
2019-09-16 В'ЇЗД
2019-09-16 ВИЇЗД
2019-08-12 В'ЇЗД
2019-08-12 ВИЇЗД
2019-08-05 В'ЇЗД
2019-08-05 ВИЇЗД
2019-07-18 В'ЇЗД
2019-07-18 ВИЇЗД
2019-07-13 В'ЇЗД
2019-07-13 ВИЇЗД
2019-06-30 В'ЇЗД
2019-06-30 ВИЇЗД
2019-06-22 ВИЇЗД
2019-06-21 В'ЇЗД
Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон - це ж історія про дві країни!
Такой любящий сын, живет в одном городе с родителями, и не знал о вояже 81 летнего отца во вражескую страну ?
Любой понимает: Ну раз ты лжешь в малом, в такой ерунде, то где ты еще лжешь ?