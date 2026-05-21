Ермак о визитах отца в РФ: Мне об этом неизвестно

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о визитах его отца в Россию.

Об этом он заявил в апелляционной палате ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"Моему отцу 81 год. Это очень уважаемый, честный, патриотичный человек. Мне ничего не известно о его поездках, а если даже это и было, то об этом должен сказать он сам", — отметил экс-глава ОП.

По его словам, это не первая медийная кампания против его семьи.

"Против моего брата, который на фронте, почему-то об этом никто не говорит, что все эти годы он защищает нашу страну. Почему-то этот факт замалчивают. Мой отец всю жизнь живет в Киеве. Он человек, который очень любит свою страну. Я могу даже сказать, что ему 81 год, моей маме 80. Это большой возраст, но все эти годы полномасштабной агрессии они находятся здесь. Я горжусь своей семьей", - добавил Ермак.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что отец экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака летал в Россию транзитом через Беларусь в конце 2019 года.

