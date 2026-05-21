Ермак о визитах отца в РФ: Мне об этом неизвестно

Ермак о визитах отца в РФ: Мне об этом неизвестно

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о визитах его отца в Россию.

Об этом он заявил в апелляционной палате ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Моему отцу 81 год. Это очень уважаемый, честный, патриотичный человек. Мне ничего не известно о его поездках, а если даже это и было, то об этом должен сказать он сам", — отметил экс-глава ОП.

По его словам, это не первая медийная кампания против его семьи.

"Против моего брата, который на фронте, почему-то об этом никто не говорит, что все эти годы он защищает нашу страну. Почему-то этот факт замалчивают. Мой отец всю жизнь живет в Киеве. Он человек, который очень любит свою страну. Я могу даже сказать, что ему 81 год, моей маме 80. Это большой возраст, но все эти годы полномасштабной агрессии они находятся здесь. Я горжусь своей семьей", - добавил Ермак.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что отец экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака летал в Россию транзитом через Беларусь в конце 2019 года.

Автор: 

россия (97616) Ермак Андрей (1651)
Топ комментарии
Коли ці покидьки белькочуть про патріотизм, навіть не треба уточнювати про яку країну йде мова.
21.05.2026 15:49 Ответить
Сказав би: "Я вам нічєга нє должан!", і то, було б культурніше
21.05.2026 15:52 Ответить
Звичайно ж невідомо! Вірю кожному його слову! Єрмак ніколи ще не брехав!
21.05.2026 15:56 Ответить
Бо невтікли
21.05.2026 15:47 Ответить
...щоб грабувати і здати росії.
21.05.2026 15:58 Ответить
Він мені не батько - анекдот - син дзвоне татові - тату я на твому Жигулі врізався в Мерса - тато - ти хто такий? - хто це звоне? -витри цей номер!
21.05.2026 15:53 Ответить
В колах, звідки всі ті дєрмаки з зеленськими то називається "піти в несознанку". Або - ввімкнути режим секретності...
21.05.2026 16:00 Ответить
Якщо ти не спілкуєшся з батьками і нічого про них не знаєш, то ти або плохой син, або брехло, другий варіант більш ймовірний
21.05.2026 16:09 Ответить
А про свої візити до Білорусі(тобто до ФСБ) він також нічого не знає?
21.05.2026 16:11 Ответить
Пишатися батьками не заборонено,а ось справа по вагнерівцям тягне на державну зраду-його і його шефа.По Д.Штаньку-також серйозні питання,як і безліч інших,вчинених з його участю.
21.05.2026 16:15 Ответить
Мені цікаво чого він не у вишиванці був?
21.05.2026 16:15 Ответить
Цитаты великих:
- Сын за отца не отвечает! - Наилучший друг детей.
21.05.2026 16:19 Ответить
Як мені подобається, коли вони починають ліпить дурня. Типу я нея, і хата не моя. Нє віноватая я, он сам прішьол.... Нічого не знають, ні з ким не знайомі.
21.05.2026 16:22 Ответить
У нас влада не спілкується з родичами, зате заочно на них все переписує та приймає подарунки.
21.05.2026 16:38 Ответить
А як він пояснить власне свої позаслужбові вояжі до Лукашенка? Як оце пишуть https://t.me/putch111/63216 Максим Савчук (Віктор Уколов), "Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за інформацією моїх джерел, блокував запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка, лише протягом першого року президентства Володимира Зеленського відвідував РБ 11 разів. У 10 випадках повертався того ж дня. Інформація згідно з верифікованими даними витоків [ зараз це так називають)". І далі наводить список похздок, наприкінці зазначаючи: "Цікава ситуація вимальовується в контексті зриву операції по вагнерівцях":
2020-06-11 В'ЇЗД
2020-06-11 ВИЇЗД
2020-03-11 В'ЇЗД
2020-03-11 ВИЇЗД
2020-02-29 В'ЇЗД
2020-02-29 ВИЇЗД
2019-12-20 В'ЇЗД
2019-12-20 ВИЇЗД
2019-12-13 В'ЇЗД
2019-12-13 ВИЇЗД
2019-09-16 В'ЇЗД
2019-09-16 ВИЇЗД
2019-08-12 В'ЇЗД
2019-08-12 ВИЇЗД
2019-08-05 В'ЇЗД
2019-08-05 ВИЇЗД
2019-07-18 В'ЇЗД
2019-07-18 ВИЇЗД
2019-07-13 В'ЇЗД
2019-07-13 ВИЇЗД
2019-06-30 В'ЇЗД
2019-06-30 ВИЇЗД
2019-06-22 ВИЇЗД
2019-06-21 В'ЇЗД
Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон - це ж історія про дві країни!
21.05.2026 16:47 Ответить
Ну,чесно.А чому він має стримувати батька від чогось?Він що його власник?Совок.
21.05.2026 17:08 Ответить
ну вот на этом он и спалился. Зачем отрицать очевидное?
Такой любящий сын, живет в одном городе с родителями, и не знал о вояже 81 летнего отца во вражескую страну ?

Любой понимает: Ну раз ты лжешь в малом, в такой ерунде, то где ты еще лжешь ?
21.05.2026 17:12 Ответить
 
 