Ермак - об адвокате Шевчуке, который хотел взять его на поруки: Слышал фамилию, но лично не знакомы

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак заявил, что лично не знаком с адвокатом Алексеем Шевчуком, который хотел взять его на поруки.

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Ранее во время судебного заседания ВАКС сообщалось, что Ермака хотел взять на поруки адвокат Алексей Шевчук, который защищал Илью Киву.

Следственный судья спросил Ермака об этом.

"Слышал эту фамилию, но лично не знаком. Но знаю, что во время первого заседания я слышал о том, что этот человек обратился с таким ходатайством", - сказал экс-руководитель ОП.

В то же время, Шевчука не было ни на заседании по избранию меры пресечения, ни сегодня, когда рассматривают апелляцию.

Смотрите также: Ермак прибыл на заседание апелляции ВАКС, где будут рассматривать жалобу на меру пресечения. ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: Защита Ермака подала апелляцию на меру пресечения: жалобу рассмотрят 21 мая