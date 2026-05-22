У Франції пригрозили заблокувати повернення Великої Британії до ЄС

У Великій Британії знову почали обговорювати можливе повернення країни до Європейського Союзу.

Про це пише Telegraph.

Чому знову заговорили про ЄС

Дискусія активізувалася після заяви британського політика Веса Стрітінга, якого називають одним із можливих майбутніх прем’єр-міністрів країни.

Він заявив, що Brexit був "катастрофічною помилкою", а повернення до тісніших відносин із ЄС допоможе економіці, торгівлі та безпеці Великої Британії.

Стрітінг також заявив, що співпраця з Європою важлива на тлі російської агресії та політики США "Америка понад усе".

Що кажуть у ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що "двері ЄС відчинені" для Великої Британії.

Втім, колишній єврокомісар з питань безпеки Джуліан Бересфорд Кінг вважає, що процес повернення буде складним.

За його словами, Брюссель може вимагати від Лондона мільярди фунтів стерлінгів за повторний вступ.

Також він нагадав, що Велика Британія навряд чи зможе повернути собі спеціальні умови членства, зокрема бюджетну знижку, яку свого часу виборола Маргарет Тетчер.

Що може завадити поверненню Британії

Ще однією проблемою може стати позиція окремих країн ЄС.

Кожна держава-член має право вето щодо вступу нових країн до Євросоюзу.

Радник лідера французької правої партії "Національне об’єднання" Джордана Барделли заявив, що уряд Франції може виступити проти повернення Великої Британії до ЄС.

За його словами, праві сили підтримали б це лише у разі проведення нового референдуму у Британії.

"Ми в будь-якому разі проти будь-якого розширення ЄС", – заявив радник партії Шарль-Анрі Галлуа.

Видання також нагадує, що лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен раніше підтримувала ідею "Фрекзиту" – виходу Франції з ЄС.

