У Франції пригрозили заблокувати повернення Великої Британії до ЄС

У Британії знову заговорили про вступ до Євросоюзу

У Великій Британії знову почали обговорювати можливе повернення країни до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph.

Чому знову заговорили про ЄС

Дискусія активізувалася після заяви британського політика Веса Стрітінга, якого називають одним із можливих майбутніх прем’єр-міністрів країни.

Він заявив, що Brexit був "катастрофічною помилкою", а повернення до тісніших відносин із ЄС допоможе економіці, торгівлі та безпеці Великої Британії.

Стрітінг також заявив, що співпраця з Європою важлива на тлі російської агресії та політики США "Америка понад усе".

Що кажуть у ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що "двері ЄС відчинені" для Великої Британії.

Втім, колишній єврокомісар з питань безпеки Джуліан Бересфорд Кінг вважає, що процес повернення буде складним.

За його словами, Брюссель може вимагати від Лондона мільярди фунтів стерлінгів за повторний вступ.

Також він нагадав, що Велика Британія навряд чи зможе повернути собі спеціальні умови членства, зокрема бюджетну знижку, яку свого часу виборола Маргарет Тетчер.

Що може завадити поверненню Британії

Ще однією проблемою може стати позиція окремих країн ЄС.

Кожна держава-член має право вето щодо вступу нових країн до Євросоюзу.

Радник лідера французької правої партії "Національне об’єднання" Джордана Барделли заявив, що уряд Франції може виступити проти повернення Великої Британії до ЄС.

За його словами, праві сили підтримали б це лише у разі проведення нового референдуму у Британії.

"Ми в будь-якому разі проти будь-якого розширення ЄС", – заявив радник партії Шарль-Анрі Галлуа.

Видання також нагадує, що лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен раніше підтримувала ідею "Фрекзиту" – виходу Франції з ЄС.

Звичайно, мабуть Велика Британія гірша за мадяр і словак.
22.05.2026 11:05 Відповісти
У британских королей кровь украинская. Там Анна королева Франции так нас породнила с монархическими дворами старой Европы. Мы их колыбель. Только французы своего короля обезглавили. И что ? лучше им жить стало?
22.05.2026 11:16 Відповісти

Не туди вони дивляться - цілком можливо , що Фарадж може стати прем'єром Британії
22.05.2026 11:07 Відповісти
Даются старые раны вражды между Англией и Францией? А вот не надо было своего монарха на гильетину.
22.05.2026 11:13 Відповісти
Ультраправі підтримують все, що допоможе нашкодити ЄС. І це не залежить від країни, в Германії чи Італії ультраправі займають такі ж позиції.
22.05.2026 11:21 Відповісти
ти мабуть ВВС дивишся що так багато знаєш про ультраправих
22.05.2026 11:49 Відповісти
Там було все складно - ті, що придумали гільйотину для страти монарха самі пішли на гільйотину після монарха, далі ті що страчував тих, хто страчував Робеспьєра... францюзька гільйотина однако беспощадна...
22.05.2026 11:41 Відповісти
Робота правеньких гнида за х- ловські бабосіки!...
Продажні С- уки ще й " присядку за танцюють"...
22.05.2026 11:24 Відповісти
Бо Франція претендує стати лідером в ЄС на фоні послаблення впливу Німеччини.
22.05.2026 11:28 Відповісти
- Туда-сюда, обратно
- О Боже, как приятно....
22.05.2026 11:48 Відповісти
 
 