РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10498 посетителей онлайн
Новости Выход Британии из ЕС
3 047 20

Во Франции пригрозили заблокировать возвращение Великобритании в ЕС

В Британии снова заговорили о вступлении в Евросоюз

В Великобритании вновь начали обсуждать возможное возвращение страны в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegraph.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Почему снова заговорили о ЕС

Дискуссия активизировалась после заявления британского политика Веса Стритинга, которого называют одним из возможных будущих премьер-министров страны.

Он заявил, что Brexit был "катастрофической ошибкой", а возвращение к более тесным отношениям с ЕС поможет экономике, торговле и безопасности Великобритании.

Стритинг также заявил, что сотрудничество с Европой важно на фоне российской агрессии и политики США "Америка превыше всего".

Читайте: Туск назвал Brexit "одной из самых больших ошибок Европы"

Что говорят в ЕС

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что "двери ЕС открыты" для Великобритании.

Впрочем, бывший еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Бересфорд Кинг считает, что процесс возвращения будет сложным.

По его словам, Брюссель может потребовать от Лондона миллиарды фунтов стерлингов за повторное вступление.

Также он напомнил, что Великобритания вряд ли сможет вернуть себе специальные условия членства, в частности бюджетную скидку, которую в свое время выборола Маргарет Тэтчер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британского премьера Стармера призвали уйти в отставку, но он не соглашается, - СМИ

Что может помешать возвращению Великобритании

Еще одной проблемой может стать позиция отдельных стран ЕС.

Каждое государство-член имеет право вето на вступление новых стран в Евросоюз.

Советник лидера французской правой партии "Национальное объединение" Джордана Барделли заявил, что правительство Франции может выступить против возвращения Великобритании в ЕС.

По его словам, правые силы поддержали бы это только в случае проведения нового референдума в Великобритании.

"Мы в любом случае против любого расширения ЕС", — заявил советник партии Шарль-Анри Галлуа.

Издание также напоминает, что лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен ранее поддерживала идею "Фрекзита" — выхода Франции из ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания присоединяется к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро, — Reuters

Автор: 

Великобритания (5291) Франция (3715) вступление (60) Евросоюз (18084)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Звичайно, мабуть Велика Британія гірша за мадяр і словак.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:05 Ответить
+4
Британії вже час думати про "вступ" до Пакистану. Мером Бірмінгема, як і Лондона, став пакистанець...
показать весь комментарий
22.05.2026 11:56 Ответить
+3
Ультраправі підтримують все, що допоможе нашкодити ЄС. І це не залежить від країни, в Германії чи Італії ультраправі займають такі ж позиції.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звичайно, мабуть Велика Британія гірша за мадяр і словак.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:05 Ответить
У британских королей кровь украинская. Там Анна королева Франции так нас породнила с монархическими дворами старой Европы. Мы их колыбель. Только французы своего короля обезглавили. И что ? лучше им жить стало?
показать весь комментарий
22.05.2026 11:16 Ответить
Та ні, і у французської династії тече українська кров, як і по всій Європі. Анна Київська (Анна Ярославна) - видатна київська княжна, донька Ярослава Мудрого. Ставши королевою Франції у 1051 році після одруження з королем Генріхом I, вона стала прабабцею понад 30 французьких монархів і залишила помітний слід в історії обох держав.
показать весь комментарий
22.05.2026 12:26 Ответить
Крім Франції, доньки київських князів правили як королеви-консорти та регентки у таких європейських державах:
-Угорщина: Анастасія Ярославна була дружиною короля Андраша I, а згодом - королевою-матір'ю, яка боролася за угорський престол.
-Норвегія та Данія: Єлизавета Ярославна стала королевою Норвегії (вийшовши заміж за Гаральда Суворого), а після його загибелі - королевою Данії (у шлюбі зі Свеном II).
-Англія: За найбільш визнаною версією істориків, донька Ярослава Мудрого (Агата) була одружена з Едуардом Вигнанцем - спадкоємцем англійської корони.
-Польща: Марія Добронега (донька Володимира Великого) вийшла заміж за польського князя Казимира I Відновителя, врятувала країну від занепаду і стала матір'ю польського короля Болеслава II. Інша княжна, Гертруда (донька польського короля), була одружена з київським князем Ізяславом Ярославичем.
-Швеція та Данія: Малфрида (донька Мстислава I Великого) спочатку була королевою Швеції (дружина Сігурда Хрестоносця), а пізніше - королевою Данії (дружина Еріка II).
-Чехія (Богемія): Святослава Сватава (онука Ярослава Мудрого) стала першою королевою Чехії (дружина Вратислава II).
-Німеччина (Священна Римська імперія): Євпраксія Всеволодівна (сестра Володимира Мономаха) вийшла заміж за німецького імператора Генріха IV і стала імператрицею.
показать весь комментарий
22.05.2026 12:33 Ответить

Не туди вони дивляться - цілком можливо , що Фарадж може стати прем'єром Британії
показать весь комментарий
22.05.2026 11:07 Ответить
Даются старые раны вражды между Англией и Францией? А вот не надо было своего монарха на гильетину.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:13 Ответить
Ультраправі підтримують все, що допоможе нашкодити ЄС. І це не залежить від країни, в Германії чи Італії ультраправі займають такі ж позиції.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:21 Ответить
ти мабуть ВВС дивишся що так багато знаєш про ультраправих
показать весь комментарий
22.05.2026 11:49 Ответить
Там було все складно - ті, що придумали гільйотину для страти монарха самі пішли на гільйотину після монарха, далі ті що страчував тих, хто страчував Робеспьєра... францюзька гільйотина однако беспощадна...
показать весь комментарий
22.05.2026 11:41 Ответить
Робота правеньких гнида за х- ловські бабосіки!...
Продажні С- уки ще й " присядку за танцюють"...
показать весь комментарий
22.05.2026 11:24 Ответить
Бо Франція претендує стати лідером в ЄС на фоні послаблення впливу Німеччини.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:28 Ответить
- Туда-сюда, обратно
- О Боже, как приятно....
показать весь комментарий
22.05.2026 11:48 Ответить
уряди країн европи в основному ліваки з повністю соціалістичними поглядами на економіку. результат такого керування, некерована іміграція, високі податки, витрати податків на соціальну підтримку, занепад державних інституцій. Громадяни це бачать і починають голосувати за партії що обіцяють припинити ці соціалістично-марксистські експерименти. звичайно ці партії будуть називати фашистамиі, праворадикалами, але за них усе більше голосує населення і ці патріотичні партії перемагають на місцевих, а згодом на загальних виборах країн европи.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:56 Ответить
"Подоходный налог в Швеции является прогрессивным. Общая ставка состоит из муниципального налога (в среднем 32,38%) и государственного налога (20%)," - как тебе, Илон Маск???
показать весь комментарий
22.05.2026 12:44 Ответить
В Британії я виплачую майже 50% податків, при цьому. при цьому за останні 20років значно погіршився стан доріг, робота поліції, медицини і усього того куди ці гроші мали б іти, натомість як гриби ростуть кансил хаусінг де в основному араби, та африканці проживають за державний рахунок. і так по всій країні.
показать весь комментарий
22.05.2026 12:56 Ответить
Британії вже час думати про "вступ" до Пакистану. Мером Бірмінгема, як і Лондона, став пакистанець...
показать весь комментарий
22.05.2026 11:56 Ответить
ліваки докерувалися до ручки. береш квиток в Британію, а опиняєшся в Сомалі
показать весь комментарий
22.05.2026 12:24 Ответить
Очевидно що вибори виграє партія "правого популіста" Фараджа, який неприйнятний для України. Смішно стверджувати що Стрітінг може стати прем'єр-міністром. Ще більш абсурдно стверджувати що Британія захоче назад в ЄС, при Фараджі.
показать весь комментарий
22.05.2026 12:18 Ответить
а в чому причина що Британці голосують проти лейбористів та консерваторів? чому незважаючи на домінування в медійному полі, контроль над ВВС, правлячі еліти не взмозі забезпечити собі перемогу на виборах? навіщо Британії ЕС? Швейцарія не в ЕС але непогано себе почуває.
показать весь комментарий
22.05.2026 12:48 Ответить
Пам'ятаю тоді,як колеги-англійці розповідали про брюсельську бюрократію та переваги їх виходу з ЄС(Тоді я був дуже песемістичний,а минулого року мав один приклад))як Велика Британія програє)Мене і дружину просто не пустили летіти літаком транзитом з ЄС в ЄС))Тобто,ми змушені були купити нові квитки(((
показать весь комментарий
22.05.2026 13:06 Ответить
 
 