Во Франции пригрозили заблокировать возвращение Великобритании в ЕС
В Великобритании вновь начали обсуждать возможное возвращение страны в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegraph.
Почему снова заговорили о ЕС
Дискуссия активизировалась после заявления британского политика Веса Стритинга, которого называют одним из возможных будущих премьер-министров страны.
Он заявил, что Brexit был "катастрофической ошибкой", а возвращение к более тесным отношениям с ЕС поможет экономике, торговле и безопасности Великобритании.
Стритинг также заявил, что сотрудничество с Европой важно на фоне российской агрессии и политики США "Америка превыше всего".
Что говорят в ЕС
Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что "двери ЕС открыты" для Великобритании.
Впрочем, бывший еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Бересфорд Кинг считает, что процесс возвращения будет сложным.
По его словам, Брюссель может потребовать от Лондона миллиарды фунтов стерлингов за повторное вступление.
Также он напомнил, что Великобритания вряд ли сможет вернуть себе специальные условия членства, в частности бюджетную скидку, которую в свое время выборола Маргарет Тэтчер.
Что может помешать возвращению Великобритании
Еще одной проблемой может стать позиция отдельных стран ЕС.
Каждое государство-член имеет право вето на вступление новых стран в Евросоюз.
Советник лидера французской правой партии "Национальное объединение" Джордана Барделли заявил, что правительство Франции может выступить против возвращения Великобритании в ЕС.
По его словам, правые силы поддержали бы это только в случае проведения нового референдума в Великобритании.
"Мы в любом случае против любого расширения ЕС", — заявил советник партии Шарль-Анри Галлуа.
Издание также напоминает, что лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен ранее поддерживала идею "Фрекзита" — выхода Франции из ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Угорщина: Анастасія Ярославна була дружиною короля Андраша I, а згодом - королевою-матір'ю, яка боролася за угорський престол.
-Норвегія та Данія: Єлизавета Ярославна стала королевою Норвегії (вийшовши заміж за Гаральда Суворого), а після його загибелі - королевою Данії (у шлюбі зі Свеном II).
-Англія: За найбільш визнаною версією істориків, донька Ярослава Мудрого (Агата) була одружена з Едуардом Вигнанцем - спадкоємцем англійської корони.
-Польща: Марія Добронега (донька Володимира Великого) вийшла заміж за польського князя Казимира I Відновителя, врятувала країну від занепаду і стала матір'ю польського короля Болеслава II. Інша княжна, Гертруда (донька польського короля), була одружена з київським князем Ізяславом Ярославичем.
-Швеція та Данія: Малфрида (донька Мстислава I Великого) спочатку була королевою Швеції (дружина Сігурда Хрестоносця), а пізніше - королевою Данії (дружина Еріка II).
-Чехія (Богемія): Святослава Сватава (онука Ярослава Мудрого) стала першою королевою Чехії (дружина Вратислава II).
-Німеччина (Священна Римська імперія): Євпраксія Всеволодівна (сестра Володимира Мономаха) вийшла заміж за німецького імператора Генріха IV і стала імператрицею.
Не туди вони дивляться - цілком можливо , що Фарадж може стати прем'єром Британії
Продажні С- уки ще й " присядку за танцюють"...
- О Боже, как приятно....