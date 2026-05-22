Во Франции пригрозили заблокировать возвращение Великобритании в ЕС

В Великобритании вновь начали обсуждать возможное возвращение страны в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegraph.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Почему снова заговорили о ЕС

Дискуссия активизировалась после заявления британского политика Веса Стритинга, которого называют одним из возможных будущих премьер-министров страны.

Он заявил, что Brexit был "катастрофической ошибкой", а возвращение к более тесным отношениям с ЕС поможет экономике, торговле и безопасности Великобритании.

Стритинг также заявил, что сотрудничество с Европой важно на фоне российской агрессии и политики США "Америка превыше всего".

Читайте: Туск назвал Brexit "одной из самых больших ошибок Европы"

Что говорят в ЕС

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что "двери ЕС открыты" для Великобритании.

Впрочем, бывший еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Бересфорд Кинг считает, что процесс возвращения будет сложным.

По его словам, Брюссель может потребовать от Лондона миллиарды фунтов стерлингов за повторное вступление.

Также он напомнил, что Великобритания вряд ли сможет вернуть себе специальные условия членства, в частности бюджетную скидку, которую в свое время выборола Маргарет Тэтчер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британского премьера Стармера призвали уйти в отставку, но он не соглашается, - СМИ

Что может помешать возвращению Великобритании

Еще одной проблемой может стать позиция отдельных стран ЕС.

Каждое государство-член имеет право вето на вступление новых стран в Евросоюз.

Советник лидера французской правой партии "Национальное объединение" Джордана Барделли заявил, что правительство Франции может выступить против возвращения Великобритании в ЕС.

По его словам, правые силы поддержали бы это только в случае проведения нового референдума в Великобритании.

"Мы в любом случае против любого расширения ЕС", — заявил советник партии Шарль-Анри Галлуа.

Издание также напоминает, что лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен ранее поддерживала идею "Фрекзита" — выхода Франции из ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания присоединяется к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро, — Reuters