Ексочільнику Держрезерву та ще трьом особам оголосили підозру у справі про заволодіння коштами, - САП
САП і НАБУ повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми із заволодіння коштами державного підприємства у сфері Держрезерву. Серед підозрюваних — колишній керівник відомства, а збитки державі, за даними слідства, становлять близько 36 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру 4 учасникам злочинної схеми із заволодіння коштами державного підприємства, що перебуває у сфері управління Державного агентства з управління резервами України.
Кому оголосили підозру
- колишній керівник Держрезерву;
- ексзаступник директора держпідприємства;
- організатор оборудки;
- пособник (фізична особа).
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що восени 2022 року особи розробили схему заволодіння коштами, які державне підприємство отримувало за складські послуги.
Схема полягала в наданні складських площ підконтрольним приватним компаніям під виглядом послуг зі зберігання. Посадовці держпідприємства укладали з цими фірмами фіктивні договори та вносили завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі. Згідно з документами площа орендованих приміщень була значно меншою, ніж використовувалася фактично. Надалі підконтрольні компанії здавали значно більші площі складських приміщень реальному сектору економіки.
Завдано збитків
Такі дії призвели до завдання близько 36 млн грн збитків. Ці кошти учасники схеми переводили в готівку та розпоряджалися ними на власний розсуд.
Зазначимо, що організатора злочинної схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон. Наразі суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.
