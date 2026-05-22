Бывшему главе Госрезерва и еще трем лицам объявили подозрение по делу о завладении средствами, - САП

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили о предъявлении подозрения четырём участникам схемы по хищению средств государственного предприятия в сфере Госрезерва. Среди подозреваемых — бывший руководитель ведомства, а ущерб государству, по данным следствия, составляет около 36 млн грн.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ вручили уведомления о подозрении 4 участникам преступной схемы по завладению средствами государственного предприятия, находящегося в сфере управления Государственного агентства по управлению резервами Украины.

Кому объявили подозрение

бывший руководитель Госрезерва;

экс-заместитель директора госпредприятия;

организатор махинации;

соучастник (физическое лицо).





Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Детали дела:

В рамках досудебного расследования установлено, что осенью 2022 года лица разработали схему завладения средствами, которые государственное предприятие получало за складские услуги.



Схема заключалась в предоставлении складских площадей подконтрольным частным компаниям под видом услуг по хранению. Должностные лица госпредприятия заключали с этими фирмами фиктивные договоры и вносили заведомо ложные сведения в акты приема-передачи. Согласно документам, площадь арендованных помещений была значительно меньше, чем использовалась фактически. В дальнейшем подконтрольные компании сдавали значительно большие площади складских помещений реальному сектору экономики.

Нанесен ущерб

Такие действия привели к нанесению ущерба в размере около 36 млн грн. Эти средства участники схемы переводили в наличные и распоряжались ими по своему усмотрению.



Отметим, что организатора преступной схемы задержали при попытке пересечь государственную границу. В настоящее время суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.



Расследование продолжается.

