Бывшему главе Госрезерва и еще трем лицам объявили подозрение по делу о завладении средствами, - САП
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили о предъявлении подозрения четырём участникам схемы по хищению средств государственного предприятия в сфере Госрезерва. Среди подозреваемых — бывший руководитель ведомства, а ущерб государству, по данным следствия, составляет около 36 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ вручили уведомления о подозрении 4 участникам преступной схемы по завладению средствами государственного предприятия, находящегося в сфере управления Государственного агентства по управлению резервами Украины.
Кому объявили подозрение
- бывший руководитель Госрезерва;
- экс-заместитель директора госпредприятия;
- организатор махинации;
- соучастник (физическое лицо).
Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Детали дела:
В рамках досудебного расследования установлено, что осенью 2022 года лица разработали схему завладения средствами, которые государственное предприятие получало за складские услуги.
Схема заключалась в предоставлении складских площадей подконтрольным частным компаниям под видом услуг по хранению. Должностные лица госпредприятия заключали с этими фирмами фиктивные договоры и вносили заведомо ложные сведения в акты приема-передачи. Согласно документам, площадь арендованных помещений была значительно меньше, чем использовалась фактически. В дальнейшем подконтрольные компании сдавали значительно большие площади складских помещений реальному сектору экономики.
Нанесен ущерб
Такие действия привели к нанесению ущерба в размере около 36 млн грн. Эти средства участники схемы переводили в наличные и распоряжались ими по своему усмотрению.
Отметим, что организатора преступной схемы задержали при попытке пересечь государственную границу. В настоящее время суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль