Швейцарія розширила санкції проти РФ і Білорусі

Швейцарія розширила санкційні списки проти Росії та Білорусі, підтримавши більшу частину обмежень, передбачених у 20-му пакеті санкцій Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні уряду Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У відповідь на війну Росії проти України 23 квітня 2026 року ЄС ухвалив нові заходи проти Росії та Білорусі в межах свого 20-го пакету санкцій. Тепер EAER вирішив, що Швейцарія прийме різні списки",- сказано в повідомленні.

Фізичні та юридичні особи

Загалом до оновленого санкційного списку додано 115 фізичних осіб, компаній та організацій. Їхні активи у Швейцарії підлягають замороженню, а фізичним особам також заборонено в’їзд до країни та транзит через її територію.

Під обмеження потрапили представники російського військово-промислового комплексу, енергетичного сектору, а також особи, причетні до депортації українських дітей.

У торговельному секторі ще 60 компаній, зокрема з третіх країн, підпадають під суворий експортний контроль, щоб запобігти постачанню критично важливих товарів для ВПК Росії.

Судна "тіньового флоту"

Крім того, Швейцарія приєднується до заходів ЄС щодо обмеження діяльності "тіньового флоту" Росії. Зокрема, ще 46 суден підпадають під заборону на купівлю, продаж та надання послуг. Відповідно до рішення ЄС скасовано заборони щодо 11 суден.

Також запроваджено заборону на транзакції для двох портів у Росії та одного у третій країні, які використовуються для перевезення російських нафтопродуктів. Винятки передбачені відповідно до рішення ЄС.

Читайте також: ЄС запровадив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Банки та фінустанови

Санкції запроваджено проти 20 російських банків та 7 фінансових посередників у третіх країнах, які, за оцінкою Швейцарії, допомагали обходити чинні обмеження.

Також з 26 травня 2026 року буде заборонено участь у транзакціях із російською криптовалютою RUBx та цифровим рублем.

Деякі компанії не потрапили під санкції

Водночас Швейцарія наразі не включила до санкційного списку сім компаній із третіх країн. В уряді Швейцарії зазначили, що запроваджені оперативні заходи гарантують, що санкції цими фірмами не будуть обійдені.

Нагадаємо:

23 квітня повідомлялося, що ЄС розблокував розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

Читайте також: Швейцарія долучається до угоди про Спецприбунал щодо РФ, - Сибіга