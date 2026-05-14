Швейцарія долучається до угоди про Спецприбунал щодо РФ, - Сибіга

Швейцарія повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення Спеціального трибуналу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Я вдячний Ігнаціо Кассісу та нашим швейцарським партнерам за цей принциповий і сильний крок", - зазначив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що Швейцарія відіграє особливу роль у захисті принципів та норм міжнародного права, і її рішення має величезне значення для всієї міжнародної спільноти.

"Справедливість за злочин агресії проти України є неминучою, і трибунал – це вже не абстрактна ідея. Це стає реальністю", - додав міністр.

Що передувало?

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".

У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні повідомив, що Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

