Швейцарія долучається до угоди про Спецприбунал щодо РФ, - Сибіга
Швейцарія повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення Спеціального трибуналу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Я вдячний Ігнаціо Кассісу та нашим швейцарським партнерам за цей принциповий і сильний крок", - зазначив глава МЗС.
Сибіга наголосив, що Швейцарія відіграє особливу роль у захисті принципів та норм міжнародного права, і її рішення має величезне значення для всієї міжнародної спільноти.
"Справедливість за злочин агресії проти України є неминучою, і трибунал – це вже не абстрактна ідея. Це стає реальністю", - додав міністр.
Що передувало?
- 30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".
- У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні повідомив, що Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар14.05.2026 14:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
fresh guacamole
показати весь коментар14.05.2026 14:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex G.
показати весь коментар14.05.2026 14:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ruslana #601225
показати весь коментар14.05.2026 14:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg Iskra #524012
показати весь коментар14.05.2026 14:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Besya #602532
показати весь коментар14.05.2026 14:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар14.05.2026 14:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль