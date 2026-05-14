Швейцария присоединяется к соглашению о Спецтрибунале в отношении РФ, - Сибига

Швейцария сообщила Совету Европы о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Я благодарен Игнасио Кассису и нашим швейцарским партнерам за этот принципиальный и сильный шаг", - отметил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что Швейцария играет особую роль в защите принципов и норм международного права, и ее решение имеет огромное значение для всего международного сообщества.

"Справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна, и трибунал - это уже не абстрактная идея. Это становится реальностью", - добавил министр.

Читайте также: Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ должен быть создан немедленно, – Цахкна

Что предшествовало?

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".

В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне сообщил, что Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия присоединится к соглашению о Спецтрибунале по РФ, - Сибига

Спецтрибунал по преступлениям России