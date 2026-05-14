Швейцария присоединяется к соглашению о Спецтрибунале в отношении РФ, - Сибига
Швейцария сообщила Совету Европы о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Я благодарен Игнасио Кассису и нашим швейцарским партнерам за этот принципиальный и сильный шаг", - отметил глава МИД.
Сибига подчеркнул, что Швейцария играет особую роль в защите принципов и норм международного права, и ее решение имеет огромное значение для всего международного сообщества.
"Справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна, и трибунал - это уже не абстрактная идея. Это становится реальностью", - добавил министр.
Что предшествовало?
- 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".
- В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне сообщил, что Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
