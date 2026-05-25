Москва хоче подати до суду ООН на Латвію, Литву та Естонію: звинувачує у "русофобії"
У МЗС Росії заявили про можливий позов до Міжнародного суду ООН через нібито дискримінацію російськомовних у країнах Балтії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
У російському МЗС стверджують, що влада Латвія, Литва та Естонія нібито "забороняє" використання російської мови, "переписує історію" та проводить "каральну політику репресій і залякувань".
"Усі спроби врегулювати розбіжності шляхом переговорів є безрезультатними. У зв'язку з цим нам, очевидно, доведеться перевести наші претензії до судового русла шляхом звернення до головного судового органу ООН – Міжнародного суду", – заявив представник російського зовнішньополітичного відомства.
У Москві визнають політичний характер можливого позову
Колишній заступник генерального секретаря ООН Сергій Орджонікідзе назвав потенційне звернення Росії радше політичним кроком, ніж юридично ефективним механізмом.
За його словами, такі процеси можуть тривати роками, а їхній результат є важко передбачуваним, зокрема через відсутність представника Росії в судовому складі.
Водночас Міжнародний суд ООН розглядає міждержавні спори на основі міжнародного права, однак його рішення не мають прямих механізмів примусового виконання.
Оскільки -фобос (φόβος) - «страх, хворобливий страх». А кацапів ніхто вже і не боїться то і звинувачення у русофобії - абсурдне. Вони викликають відразу, а це вже зветься απέχθεια (апе́хтіа).
Тобто звинувачення має бути у русоапекстії.
