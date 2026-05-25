Москва хоче подати до суду ООН на Латвію, Литву та Естонію: звинувачує у "русофобії"

У МЗС Росії заявили про можливий позов до Міжнародного суду ООН через нібито дискримінацію російськомовних у країнах Балтії.

У російському МЗС стверджують, що влада Латвія, Литва та Естонія нібито "забороняє" використання російської мови, "переписує історію" та проводить "каральну політику репресій і залякувань".

"Усі спроби врегулювати розбіжності шляхом переговорів є безрезультатними. У зв'язку з цим нам, очевидно, доведеться перевести наші претензії до судового русла шляхом звернення до головного судового органу ООН – Міжнародного суду", – заявив представник російського зовнішньополітичного відомства.

У Москві визнають політичний характер можливого позову

Колишній заступник генерального секретаря ООН Сергій Орджонікідзе назвав потенційне звернення Росії радше політичним кроком, ніж юридично ефективним механізмом.

За його словами, такі процеси можуть тривати роками, а їхній результат є важко передбачуваним, зокрема через відсутність представника Росії в судовому складі.

Водночас Міжнародний суд ООН розглядає міждержавні спори на основі міжнародного права, однак його рішення не мають прямих механізмів примусового виконання.

Ось що буває,коли пустиш кацапа погостити.Це стосується всіх країн без виключення.
25.05.2026 13:39 Відповісти
правильно говорить: кацапофобия.....
25.05.2026 13:37 Відповісти
25.05.2026 13:47 Відповісти
правильно говорить: кацапофобия.....
25.05.2026 13:37 Відповісти
Руссіянє самі порушують власний правопис. Вони русскіє, що живуть в россіі, тому або руссофобія, або россофобія. А чому саме кацапофобія? чому тоді не москалофобія, чи підарофобія?...
25.05.2026 14:01 Відповісти
Вони цей суд програють на старті.
Оскільки -фобос (φόβος) - «страх, хворобливий страх». А кацапів ніхто вже і не боїться то і звинувачення у русофобії - абсурдне. Вони викликають відразу, а це вже зветься απέχθεια (апе́хтіа).
Тобто звинувачення має бути у русоапекстії.
Хто там у нас у ООН, підкажіть балтійцям, а москальські гниди хай подавляться своєю безграмотністю.
25.05.2026 14:04 Відповісти
"Фобія", це страх перед чимось.
Правильно казати "Кацапофілія"!
25.05.2026 14:51 Відповісти
................це коментувати навіть профі комікам не треба. Тут лише психіатри
25.05.2026 13:38 Відповісти
Ось що буває,коли пустиш кацапа погостити.Це стосується всіх країн без виключення.
25.05.2026 13:39 Відповісти
Нещодавно кацапи марші побєдобєсія проводили у країнах Європи. Поначіпляли колорадських стрічок, дідів на палки начіпляли, аквафреші та червоні прапори повитягали. Навіть у Берліні. Цікаво, чи не принижує це німців ? У цих совкодрочерів питають-а чому ж ви живете тоді у Берліні, столиці фашизму другої світової, а не у своїх скрєпних ******-відповідають що де хочуть, там і живуть. Треба було б в країнах Європи ввести правило-пройшовся таким маршем по вулицях з аквафрешем чи совкопрапором-депортація на болота "родіну любіть" з пожиттєвим анулюванням віз та громадянства.
25.05.2026 14:29 Відповісти
Пусть напишут в спортлото
25.05.2026 13:41 Відповісти
Якась така фігня, яку не обрубали під корінь. Що то за така нація росгаварящіє, хтось може мені дати відповідь. Чи це хворі люди, в яких щелепа невірно зрослась, тому вони говорять на язикє. Як на мене, в Україні переважна більшість народу знає росязик, бо українці були закріпачені росіянцями, а там де не було росіянців і не було кріпацтва, то і не має росгаварящіх! Але Європа взує цих московитів!
25.05.2026 13:41 Відповісти
істоти
25.05.2026 13:42 Відповісти
Тобто, за свої убивства московітами людей, в Ічкерії, в Грузії, в Молдові, Осетії, Абхазії, Сірії та Україні, московіти свого язика у дупу всунули???
За здохлих з 2014 року, за наказом ****** в Україні, уже майже 2,000,000 орків, вони теж мовчать?? А тут йолопів ************, он як попердолело - русофобія убивства людей!!
25.05.2026 13:42 Відповісти
Чому ви нас не любите, якщо ми вас хочемо вбити?
25.05.2026 13:43 Відповісти
25.05.2026 13:47 Відповісти
Ех, напали би на Латвію,Литву та Естонію та нічим. Україна денацифікувала "денацифікаторів". Доводиться кацапам ганьбитися в судах. Чмирі.
25.05.2026 13:48 Відповісти
Перші ластівки для захисту російськомовних…ню-ню…
25.05.2026 13:49 Відповісти
Коли кацап починає верещать про "русофобію" - значить, готується напасти... А перед нападом спробує вчинить якусь провокацію, щоб було чимсь виправдать агресію...
25.05.2026 13:52 Відповісти
Будь - яка країна може подати в суд ООН позов за порушеня прав людини(і виграє!) на рифи!
Питаня в бажані і грошшах.
25.05.2026 13:52 Відповісти
На болотах срали на міжнародні закони та правила, вони живуть своїм болотним життям. Можна не зважати на їх висери!
25.05.2026 14:05 Відповісти
Ну то нехай забирають своїх істот з країни де їх нібито утискують і проблема зникне
25.05.2026 14:07 Відповісти
9 травня естонські кореспонденти показували місцевих рашадрочерів, які традиційно збираються біля річки на кордоні з болотами і дивляться концерт кацапів через річку. Одне узькоязичне там бідкалося в інтерв'ю , що влада Естонії вкрай охреніла, притісняє типу руських. Його запитують-а чого ж ви не переїдете в рф, щоб жити як хочеться-он же ж за мостом вже вона ? Каже-нікуди я не збираюся переїзджати, це моя країна, я тут виріс. Тобто це чмо усе життя прожило в чужій країні, але дрочить на кацапію, і мріє щоб кацапією стала та земля, де воно живе. Таких треба дійсно спроваджувати зі своїх територій, можна навіть квиток за рахунок держави купувати.
25.05.2026 14:40 Відповісти
а ще там притісняють узкіх
25.05.2026 14:14 Відповісти
тепер зрозуміло, чому враз назріла необхідність візиту Тихановської в Україну і створення тут якогось її "штабу", 4 роки обходилися без нього
25.05.2026 14:16 Відповісти
Хочу подивитися цей такий суд, але суд незалежний, європеський, чи хоча б американський.
25.05.2026 14:17 Відповісти
Им обязательно нужно подать в суд, чтоб у всех стран была бумага о том, что Эстония, Литва и Латвия всё делают правильно.
25.05.2026 14:22 Відповісти
.....що влада Латвія, Литва та Естонія нібито "забороняє" використання російської мови, "переписує історію" та проводить "каральну політику репресій і залякувань".....
Це так, бо історію може писати тільки ху....ло, базарити можливо тільки мовою на який говорить ху....ло, а репресії та залякування це запатентовано у ху.... лостані.
25.05.2026 14:26 Відповісти
Розсмішили...
25.05.2026 14:31 Відповісти
Море ненависті як у всіх колишніх совків. Нехай вирішують зброєю хто правий, і хто сильніший. Другий фронт і полегшення для України.
25.05.2026 14:38 Відповісти
Кацапи дурні! Шо там та ООН! Треба писати зразу в Спортлото!
25.05.2026 14:59 Відповісти
Хай в спортлото напишут. Там точно помогут. Чем могут.
25.05.2026 15:05 Відповісти
А обратиться з жалобой тов.Ленину не пробовали по адресу мавзолей красная площадь москва?
25.05.2026 15:11 Відповісти
Все-таки ссуться кацапи прямо нападати на нату і вирішили самозаспокоїтись ось цими імпотентними судовими позовами! ХАХАХАХА!
25.05.2026 15:13 Відповісти
 
 