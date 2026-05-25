УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20736 відвідувачів онлайн
Новини Судові справи проти українців у Росії
966 3

У Росії засудили до 18 років за "тероризм" уродженця Рубіжного, якого Україна підозрює у держзраді

суд

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 18 років колонії суворого режиму уродженця Рубіжного Луганської області Романа Сергієнка. У Росії його обвинувачували за "терористичними" статтями, тоді як в Україні чоловік фігурує у справі про державну зраду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Медіазона".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У чому українця звинуватили в РФ

Сергієнка звинувачували за статтями про участь у терористичній спільноті та навчання терористичної діяльності. Подробиці справи невідомі, суд розглядав її у закритому режимі, проте кваліфікація типова для справ проти полонених з українських підрозділів, які в Росії визнані "терористичними організаціями" — "Азова" та "Айдара".

Читайте: У Росії засудили до 15–18 років п’ятьох українських військових, які потрапили в полон на Курщині

Відомо, що Сергієнко родом із міста Рубіжне у Луганській області, яке російські війська захопили навесні 2022 року. Сергієнка було затримано у квітні 2022 року, він перебуває у СІЗО в Луганську і вислухав вирок з відеоконференцзв'язку.

Анонімний проєкт "Немезида", який публікує дані українських військовополонених, відносить Романа Сергієнка до бійців ГУР. При цьому український сайт "Миротворець" називає його "пособником російських окупантів".

Також читайте: Росія побила антирекорд за кількістю довічних покарань

У чому засудженого звинувачують в Україні

На сайті Генпрокуратури України опубліковано підозру Сергієнка за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (держадміна в умовах воєнного стану).

У ньому стверджується, що за невстановлених обставин, але "не пізніше березня 2022 року", Сергієнко, перебуваючи в окупованому Рубіжному, добровільно вступив до російської армії, що підтверджується якимось відеозаписом, на якому чоловік зображений у російській формі та з російським прапором. Інших деталей Генпрокуратура України не наводить.

Автор: 

Луганська область (4905) Сіверськодонецький район (26) Рубіжне (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це якраз той випадок, коли зрадник отримує по голові обома кінцями палиці.
показати весь коментар
25.05.2026 15:41 Відповісти
ніколи не приходило в голову що це міг би бути агент сбу?
показати весь коментар
25.05.2026 16:07 Відповісти
 
 