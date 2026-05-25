В России приговорили к 18 годам за "терроризм" уроженца Рубежного, которого Украина подозревает в государственной измене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Рубежного Луганской области Романа Сергиенко. В России его обвиняли по "террористическим" статьям, тогда как в Украине этот человек фигурирует в деле о государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Медиазона".

В чем украинца обвинили в РФ

Сергиенко обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и обучении террористической деятельности. Подробности дела неизвестны, суд рассматривал его в закрытом режиме, однако квалификация типична для дел против пленных из украинских подразделений, которые в России признаны "террористическими организациями" - "Азова" и "Айдара".

Известно, что Сергиенко родом из города Рубежное в Луганской области, который российские войска захватили весной 2022 года. Сергиенко был задержан в апреле 2022 года, он находится в СИЗО в Луганске и заслушал приговор по видеоконференцсвязи.

Анонимный проект "Немезида", который публикует данные об украинских военнопленных, относит Романа Сергиенко к бойцам ГУР. При этом украинский сайт "Миротворец" называет его "пособником российских оккупантов".

В чем осужденного обвиняют в Украине

На сайте Генпрокуратуры Украины опубликовано подозрение Сергиенко по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (госадминистративное правонарушение в условиях военного положения).

В нем утверждается, что при неустановленных обстоятельствах, но "не позднее марта 2022 года", Сергиенко, находясь в оккупированном Рубежном, добровольно вступил в российскую армию, что подтверждается какой-то видеозаписью, на которой мужчина изображен в российской форме и с российским флагом. Других подробностей Генпрокуратура Украины не приводит.