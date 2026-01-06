Россия побила антирекорд по количеству пожизненных наказаний
Российские суды в течение прошлого года вынесли рекордное количество приговоров о пожизненном лишении свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Радио Свобода, который анализирует судебную статистику РФ.
- В 2025 году российские суды вынесли около 100 пожизненных приговоров. Это самый высокий показатель за последние два десятилетия. До этого рекорд фиксировался в середине 2000-х годов, однако нынешние цифры его превысили.
Рекордное количество приговоров
В целом с 2005 года российская судебная система вынесла более 1300 приговоров о пожизненном заключении. В то же время именно в 2025 году наблюдается резкий скачок применения самого сурового наказания.
Аналитики связывают это с изменениями в уголовное законодательство РФ, а также с общим усилением репрессивной практики на фоне войны против Украины. В частности, пожизненное заключение все чаще назначают по делам о государственной измене, шпионаже и "терроризме".
"Это самое большое количество пожизненных приговоров за год как минимум с 2005 года", — отмечают правозащитники.
Усиление репрессий в РФ
Правозащитные организации отмечают, что резкий рост количества пожизненных приговоров свидетельствует о дальнейшей деградации судебной системы России и ее использовании как инструмента политического давления.
Особое внимание обращают на то, что значительная часть таких дел рассматривается в закрытом режиме, а сами процессы сопровождаются нарушениями права на защиту и справедливый суд.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия затягивает войну и пытается нанести Украине как можно больший ущерб.
ВСУ за пару часов в сутки делают пожизненных наказаний для касапни больше, чем, тот статистический ужас описанный выше за год.