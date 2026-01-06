Росія побила антирекорд за кількістю довічних покарань

Російські суди упродовж минулого року ухвалили рекордну кількість вироків про довічне позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода, який аналізує судову статистику РФ.

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У 2025 році російські суди винесли близько 100 довічних вироків. Це найвищий показник за останні два десятиліття. До цього рекорд фіксувався у середині 2000-х років, однак нинішні цифри його перевищили.

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Рекордна кількість вироків

Загалом із 2005 року російська судова система ухвалила понад 1300 вироків про довічне ув’язнення. Водночас саме у 2025 році спостерігається різкий стрибок застосування найсуворішого покарання.

Аналітики пов’язують це зі змінами до кримінального законодавства РФ, а також із загальним посиленням репресивної практики на тлі війни проти України. Зокрема, довічне ув’язнення дедалі частіше призначають у справах про державну зраду, шпигунство та "тероризм".

"Це найбільша кількість довічних вироків за рік щонайменше з 2005 року", — зазначають правозахисники.

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Посилення репресій у РФ

Правозахисні організації наголошують, що різке зростання кількості довічних вироків свідчить про подальшу деградацію судової системи Росії та її використання як інструменту політичного тиску.

Окрему увагу звертають на те, що значна частина таких справ розглядається у закритому режимі, а самі процеси супроводжуються порушеннями права на захист і справедливий суд.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди.

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