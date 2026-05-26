Новини Катування під час окупації
Експравоохоронцю з Луганщини загрожує довічне за катування цивільного

Колишнього правоохоронця з окупованої Кадіївки на Луганщині судитимуть за жорстоке поводження з цивільним населенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Луганської області.

Що відомо про справу

За даними слідства, після початку окупації чоловік перейшов на бік РФ та працював у так званій "прокуратурі ЛНР".

Слідчі вважають, що він добровільно обійняв посаду "слідчого прокуратури Старобільського району ЛНР".

Навесні 2022 року обвинувачений разом з озброєними представниками окупаційних формувань увірвався до будинку жителя Старобільська.

Що пережив потерпілий

За інформацією поліції, чоловіка били, погрожували йому зброєю та вимагали зізнатися у нібито співпраці із ЗСУ.

Потерпілого понад 12 годин утримували без їжі, води та медичної допомоги.

Експравоохоронця судитимуть за жорстоке поводження з цивільними та воєнний злочин.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як завжди "заочно"
26.05.2026 18:39 Відповісти
Це в нас *******. А про оце "забувають":
В Скелі закатували 6 бійців!
https://www.youtube.com/watch?v=MV-hlRzZqjg

На окупованих територіях менти попереходили на бік ворога і катують наших. Чим думала влада, коли набирала тих ментів? І зараз методика не змінилась - треба, щоб був злий на простий народ і сволочний, і лизав одне місце керівництву, вся логіка. Тому набирають покидьків. Бо самі покидьки.
26.05.2026 18:46 Відповісти
Кинули закатованих людей до карцеру!
https://www.youtube.com/watch?v=NtJMmrCUSoc
Соломка розповідає правду! Вони що беруть прклад з кацапів і втілюють в життя зі своїми? Цивільними, яких нахапали на вулиці, переважно хворими і непридатними. Поки всі міста заставлені крутими джипами із биками із ксівами.
26.05.2026 18:48 Відповісти
"чоловіка били, погрожували йому зброєю", "Потерпілого понад 12 годин утримували без їжі, води та медичної допомоги".
Щось мені це нагадує!
26.05.2026 19:11 Відповісти
 
 