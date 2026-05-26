Експравоохоронцю з Луганщини загрожує довічне за катування цивільного

Колишнього правоохоронця з окупованої Кадіївки на Луганщині судитимуть за жорстоке поводження з цивільним населенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Луганської області.

Що відомо про справу

За даними слідства, після початку окупації чоловік перейшов на бік РФ та працював у так званій "прокуратурі ЛНР".

Слідчі вважають, що він добровільно обійняв посаду "слідчого прокуратури Старобільського району ЛНР".

Навесні 2022 року обвинувачений разом з озброєними представниками окупаційних формувань увірвався до будинку жителя Старобільська.

Що пережив потерпілий

За інформацією поліції, чоловіка били, погрожували йому зброєю та вимагали зізнатися у нібито співпраці із ЗСУ.

Потерпілого понад 12 годин утримували без їжі, води та медичної допомоги.

Експравоохоронця судитимуть за жорстоке поводження з цивільними та воєнний злочин.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

