Експравоохоронцю з Луганщини загрожує довічне за катування цивільного
Колишнього правоохоронця з окупованої Кадіївки на Луганщині судитимуть за жорстоке поводження з цивільним населенням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Луганської області.
Що відомо про справу
За даними слідства, після початку окупації чоловік перейшов на бік РФ та працював у так званій "прокуратурі ЛНР".
Слідчі вважають, що він добровільно обійняв посаду "слідчого прокуратури Старобільського району ЛНР".
Навесні 2022 року обвинувачений разом з озброєними представниками окупаційних формувань увірвався до будинку жителя Старобільська.
Що пережив потерпілий
За інформацією поліції, чоловіка били, погрожували йому зброєю та вимагали зізнатися у нібито співпраці із ЗСУ.
Потерпілого понад 12 годин утримували без їжі, води та медичної допомоги.
Експравоохоронця судитимуть за жорстоке поводження з цивільними та воєнний злочин.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
В Скелі закатували 6 бійців!
На окупованих територіях менти попереходили на бік ворога і катують наших. Чим думала влада, коли набирала тих ментів? І зараз методика не змінилась - треба, щоб був злий на простий народ і сволочний, і лизав одне місце керівництву, вся логіка. Тому набирають покидьків. Бо самі покидьки.
Соломка розповідає правду! Вони що беруть прклад з кацапів і втілюють в життя зі своїми? Цивільними, яких нахапали на вулиці, переважно хворими і непридатними. Поки всі міста заставлені крутими джипами із биками із ксівами.
Щось мені це нагадує!