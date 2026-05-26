Бывшему правоохранителю из Луганщины грозит пожизненное за пытки гражданского

Бывшего сотрудника правоохранительных органов из оккупированной Кадиевки в Луганской области будут судить за жестокое обращение с гражданским населением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Луганской области.

Что известно о деле

По данным следствия, после начала оккупации мужчина перешел на сторону РФ и работал в так называемой "прокуратуре ЛНР".

Следователи считают, что он добровольно занял должность "следователя прокуратуры Старобельского района ЛНР".

Весной 2022 года обвиняемый вместе с вооруженными представителями оккупационных формирований ворвался в дом жителя Старобельска.

Что пережил потерпевший

По информации полиции, мужчину избивали, угрожали ему оружием и требовали признаться в якобы сотрудничестве с ВСУ.

Потерпевшего более 12 часов удерживали без еды, воды и медицинской помощи.

Бывшего правоохранителя будут судить за жестокое обращение с гражданскими лицами и военное преступление.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

