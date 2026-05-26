Бывшему правоохранителю из Луганщины грозит пожизненное за пытки гражданского
Бывшего сотрудника правоохранительных органов из оккупированной Кадиевки в Луганской области будут судить за жестокое обращение с гражданским населением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Луганской области.
Что известно о деле
По данным следствия, после начала оккупации мужчина перешел на сторону РФ и работал в так называемой "прокуратуре ЛНР".
Следователи считают, что он добровольно занял должность "следователя прокуратуры Старобельского района ЛНР".
Весной 2022 года обвиняемый вместе с вооруженными представителями оккупационных формирований ворвался в дом жителя Старобельска.
Что пережил потерпевший
По информации полиции, мужчину избивали, угрожали ему оружием и требовали признаться в якобы сотрудничестве с ВСУ.
Потерпевшего более 12 часов удерживали без еды, воды и медицинской помощи.
Бывшего правоохранителя будут судить за жестокое обращение с гражданскими лицами и военное преступление.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В Скелі закатували 6 бійців!
На окупованих територіях менти попереходили на бік ворога і катують наших. Чим думала влада, коли набирала тих ментів? І зараз методика не змінилась - треба, щоб був злий на простий народ і сволочний, і лизав одне місце керівництву, вся логіка. Тому набирають покидьків. Бо самі покидьки.
Соломка розповідає правду! Вони що беруть прклад з кацапів і втілюють в життя зі своїми? Цивільними, яких нахапали на вулиці, переважно хворими і непридатними. Поки всі міста заставлені крутими джипами із биками із ксівами.
Щось мені це нагадує!