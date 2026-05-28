Сибіга закликає Європу активніше діяти заради миру в Україні
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Європа може відіграти важливу роль у наближенні миру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі під час засідання глав МЗС ЄС на Кіпрі.
Конкретні кроки для наближення миру
За словами міністра, Європа може впливати на припинення ударів по аеропортах і морських портах, а також сприяти звільненню цивільних заручників.
Йдеться також про демілітаризацію Запорізької АЕС і створення гуманітарного коридору з окупованих територій.
"Європа має діяти рішуче й наблизити мир через конкретні кроки: припинення вогню щодо аеропортів, морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізької АЕС, створення гуманітарного коридору", — наголосив Андрій Сибіга.
Також міністр звернув увагу на ситуацію в Олешках на Херсонщині, де люди тривалий час залишаються без базових ресурсів.
Потрібен єдиний голос Європи
Також очільник МЗС підкреслив, що необхідно визначити чіткий мандат для європейських зусиль у мирному процесі.
За його словами, це дозволить забезпечити узгоджену позицію та єдиний підхід.
"Потрібно чітко визначити мандат – і він має представляти єдиний голос Європи", — зазначив він.
В МЗС додали, що наразі не йдеться про вибір конкретних осіб, а про формування спільної позиції.
- Раніше Сибіга заявив, що Україна готова обговорювати з партнерами різні варіанти перемир’я з Росією, зокрема так зване "аеропортне".
