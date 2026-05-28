Сибіга закликає Європу активніше діяти заради миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Європа може відіграти важливу роль у наближенні миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі під час засідання глав МЗС ЄС на Кіпрі.

Конкретні кроки для наближення миру

За словами міністра, Європа може впливати на припинення ударів по аеропортах і морських портах, а також сприяти звільненню цивільних заручників.

Йдеться також про демілітаризацію Запорізької АЕС і створення гуманітарного коридору з окупованих територій.

"Європа має діяти рішуче й наблизити мир через конкретні кроки: припинення вогню щодо аеропортів, морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізької АЕС, створення гуманітарного коридору", — наголосив Андрій Сибіга.

Також міністр звернув увагу на ситуацію в Олешках на Херсонщині, де люди тривалий час залишаються без базових ресурсів.

Потрібен єдиний голос Європи

Також очільник МЗС підкреслив, що необхідно визначити чіткий мандат для європейських зусиль у мирному процесі.

За його словами, це дозволить забезпечити узгоджену позицію та єдиний підхід.

"Потрібно чітко визначити мандат – і він має представляти єдиний голос Європи", — зазначив він.

В МЗС додали, що наразі не йдеться про вибір конкретних осіб, а про формування спільної позиції.

Європа (2471) МЗС (4329) Сибіга Андрій (974)
Як задовбав цей перекладач відповідальності! Чого ти не закликав мінімум за пів року до вторгення діяти одному найвеличнішому щоб будував кругові оборони??
28.05.2026 02:30 Відповісти
 
 