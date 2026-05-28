13 псевдодепутатам окупаційної влади на Луганщині загрожує до 10 років тюрми

Служба безпеки України повідомила про заочні підозри 13 жителям тимчасово окупованої Луганщини, які співпрацюють із російською окупаційною адміністрацією та входять до складу незаконних "муніципальних рад".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після псевдовиборів 2023 року фігуранти отримали посади в окупаційних органах влади.

Усіх підозрюють у колабораційній діяльності.

Серед підозрюваних – двоє колишніх бойовиків, які воювали проти України на боці РФ.

Один із них бере участь у бойових діях ще з 2014 року та нині представляє партію "Єдіная Росія" у так званій "раді Лутугинського муніципального округу".

За даними СБУ, він також працює дитячим тренером і керує осередками російських спортивних організацій, через які поширює проросійську пропаганду серед молоді.

Інший фігурант, пов’язаний із партією "ЛДПР", воював проти України та займається військовою підготовкою молоді в окупованих Ровеньках.

Крім того, він входить до місцевого осередку прокремлівського мотоклубу "Нічні вовки – Донбас".

СБУ також встановила причетність до співпраці з окупаційною владою двох колишніх представників Партії регіонів.

Один із них є підприємцем із Лутугиного, інший – колишнім головою Георгіївської селищної ради.

Серед інших фігурантів – так звані "депутати" окупаційних рад в Алчевську, Антрациті, Довжанську, Сватовому, Сіверськодонецьку та Старобільську.

Усім підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

