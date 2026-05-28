13 псевдодепутатам оккупационных властей на Луганщине грозит до 10 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины сообщила о заочных подозрениях в адрес 13 жителей временно оккупированной Луганской области, которые сотрудничают с российской оккупационной администрацией и входят в состав незаконных "муниципальных советов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, после псевдовыборов 2023 года фигуранты получили должности в оккупационных органах власти.

Всех подозревают в коллаборационной деятельности

Среди подозреваемых – двое бывших боевиков, воевавших против Украины на стороне РФ.

Один из них участвует в боевых действиях еще с 2014 года и в настоящее время представляет партию "Единая Россия" в так называемом "совете Лутугинского муниципального округа".

По данным СБУ, он также работает детским тренером и руководит ячейками российских спортивных организаций, через которые распространяет пророссийскую пропаганду среди молодежи.

Другой фигурант, связанный с партией "ЛДПР", воевал против Украины и занимается военной подготовкой молодежи в оккупированных Ровеньках.

Кроме того, он входит в местную ячейку прокремлевского мотоклуба "Ночные волки – Донбасс".

СБУ также установила причастность к сотрудничеству с оккупационными властями двух бывших представителей Партии регионов.

Один из них – предприниматель из Лутугино, другой – бывший председатель Георгиевского поселкового совета.

Среди других фигурантов – так называемые "депутаты" оккупационных советов в Алчевске, Антраците, Довжанске, Сватово, Северодонецке и Старобельске.

Всем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

