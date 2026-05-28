Україна отримає Gripen, зокрема, з ракетами на 200+ км для захисту від ударів КАБами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що поставка винищувачів Gripen від Швеції допоможе Україні у захисті від російських КАБів, якими окупанти нищать прифронтові території.
Про це він заявив під час брифінгу у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Глава держави нагадав, що протягом місяця Росія випускає тисячі керованих авіабомб по прифронтових територіях України.
"Вони застосовують ці бомби зі своєї території або тимчасово окупованих територій - 100 км і більше. Тому у нас ніколи не було достатньо протиповітряної оборони, щоб це все знищувати. У нас не було цих спроможностей, але ми завжди намагалися знайти шлях, як боротися проти тисяч цих засобів", - пояснив Зеленський.
Президент сказав, що росіяни знищують всі прифронтові території - Донецька, Луганська області, Харків, Суми та інші міста.
"Тому звичайно, ці літаки (Gripen від Швеції. - Ред.) з дуже конкретним озброєнням, з ракетами Meteor тощо, які можуть завдавати уражень на 200+ км, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки. І вони не зможуть масовано використовувати КАБи", - наголосив він.
Всё это мы уже слышали из тех же уст и про F-16.
От що дійсно виходить у ЗЕ, так це збирати зброю і гроші по всьому світу.
але всі їм щось завжди винні..