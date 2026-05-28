Україна отримає Gripen, зокрема, з ракетами на 200+ км для захисту від ударів КАБами, - Зеленський

Gripen для України: як вони допоможуть захиститися від КАБів?

Президент Володимир Зеленський заявив, що поставка винищувачів Gripen від Швеції допоможе Україні у захисті від російських КАБів, якими окупанти нищать прифронтові території.

Що відомо?

Глава держави нагадав, що протягом місяця Росія випускає тисячі керованих авіабомб по прифронтових територіях України.

"Вони застосовують ці бомби зі своєї території або тимчасово окупованих територій - 100 км і більше. Тому у нас ніколи не було достатньо протиповітряної оборони, щоб це все знищувати. У нас не було цих спроможностей, але ми завжди намагалися знайти шлях, як боротися проти тисяч цих засобів", - пояснив Зеленський.

Президент сказав, що росіяни знищують всі прифронтові території - Донецька, Луганська області, Харків, Суми та інші міста.

"Тому звичайно, ці літаки (Gripen від Швеції. - Ред.) з дуже конкретним озброєнням, з ракетами Meteor тощо, які можуть завдавати уражень на 200+ км, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки. І вони не зможуть масовано використовувати КАБи", - наголосив він.

Топ коментарі
Черговий 374-й переломний момент у війні
28.05.2026 14:57 Відповісти
На Ф-16 надрочився,тепер на Гріпен подрочить. Ох і бубачка.
28.05.2026 14:53 Відповісти
Короче, план такий, місяць по новинах ганяти гріпєр. Та солодко уявляти як він вже летить та бабмбіт.
28.05.2026 14:53 Відповісти
ага
28.05.2026 14:51 Відповісти
не кажи гоп...
28.05.2026 15:00 Відповісти
Американські двигуни це ризик для реалізації проекту. Американці вже заблокували поставки своїх двигунів для Гріпенів які мали постачатись в Перу. Ми не можемо залежати від американців які цілуються з путіним в своїй головній ударній зброї!
28.05.2026 15:30 Відповісти
маякує хазяєвам...
28.05.2026 14:52 Відповісти
28.05.2026 14:53 Відповісти
28.05.2026 14:53 Відповісти
28.05.2026 14:57 Відповісти
У зегнид все у майбутньому, отримає через скільки років?
28.05.2026 14:53 Відповісти
Згідно з домовленостями між Україною та Швецією, перші багатоцільові винищувачі Gripen очікуються в Україні у 2026 році.
28.05.2026 14:56 Відповісти
Очередная "песня" для лохов. И да, это все будет, когда-нибудь.

Всё это мы уже слышали из тех же уст и про F-16.
28.05.2026 14:54 Відповісти
піндоси ракети далекобійні не дають ,який толк з них
28.05.2026 14:57 Відповісти
Шпрехшталмейстер.
28.05.2026 14:57 Відповісти
А якщо на ці "Gripen" поцепити "Фламінги" - то їм ціни не буде....
28.05.2026 15:07 Відповісти
Соромлюсь спитати, а в якому році з'являться ці літаки та ракети до них? Може комусь потрібні уявні, позитивні новини, але думаю, що більшість українців - це дуже дратує. Всі вже вдосталь наслухались про чудо-ракети від пана Штіллермана, серійний випуск Гріма-2, та інші ніштяки, які десь "ось, ось", але...треба зачекати. Друзі, донатьте на дрони та не слухайте різну маячню.
28.05.2026 15:08 Відповісти
Суть не стільки в літаках, скільки в Метеорах. Якщо їх справді нам передадуть, то це буде дуже круто. На зараз це одна з найкращих ракет повітря/повітря дальної дії, зможемо на дальній дистанції з кацапами тягатися!
28.05.2026 15:09 Відповісти
Гарно! - будем КАБоносців валити - колись
28.05.2026 15:09 Відповісти
"Ще півроку хай пошліфують вас КАБами, а потім і захист прилетить. А може і не прилетить..."
28.05.2026 15:11 Відповісти
Дай Бог щоб це було і спрацювало, але щеб пару ф35 треба, для повного фаршу систем виявлення цілей.
28.05.2026 15:12 Відповісти
Може і дійсно отримає. Це було б добре.
От що дійсно виходить у ЗЕ, так це збирати зброю і гроші по всьому світу.
28.05.2026 15:15 Відповісти
борти у версії E\F ми зможемо отримати хіба що у 30-му році, тому щось розповідати зараз про Meteor - це манпуляція.
28.05.2026 15:19 Відповісти
малороси самі нічого не роблять для оборони України від московських фашистів,
але всі їм щось завжди винні..
28.05.2026 15:27 Відповісти
НЬЮ ВАСЮКІ
28.05.2026 15:35 Відповісти
Це буде така оґолтєлая русофобія, що аж ох!
28.05.2026 15:42 Відповісти
Не маю жодного сумнiву, або це чергова балачка Зеленского, або реальна перемого i лiчна заслуга Порошенко.
28.05.2026 16:15 Відповісти
 
 