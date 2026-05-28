Україна отримає Gripen, зокрема, з ракетами на 200+ км для захисту від ударів КАБами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поставка винищувачів Gripen від Швеції допоможе Україні у захисті від російських КАБів, якими окупанти нищать прифронтові території.

Про це він заявив під час брифінгу у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Глава держави нагадав, що протягом місяця Росія випускає тисячі керованих авіабомб по прифронтових територіях України.

"Вони застосовують ці бомби зі своєї території або тимчасово окупованих територій - 100 км і більше. Тому у нас ніколи не було достатньо протиповітряної оборони, щоб це все знищувати. У нас не було цих спроможностей, але ми завжди намагалися знайти шлях, як боротися проти тисяч цих засобів", - пояснив Зеленський.

Президент сказав, що росіяни знищують всі прифронтові території - Донецька, Луганська області, Харків, Суми та інші міста.

"Тому звичайно, ці літаки (Gripen від Швеції. - Ред.) з дуже конкретним озброєнням, з ракетами Meteor тощо, які можуть завдавати уражень на 200+ км, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки. І вони не зможуть масовано використовувати КАБи", - наголосив він.

