Украина получит Gripen, в частности, с ракетами на 200+ км для защиты от ударов КАБами, - Зеленский

Gripen для Украины: как они помогут защититься от КАБ?

Президент Владимир Зеленский заявил, что поставка истребителей Gripen из Швеции поможет Украине защититься от российских кассетных бомб, которыми оккупанты уничтожают прифронтовые территории.

Об этом он заявил во время брифинга в Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Глава государства напомнил, что в течение месяца Россия сбрасывает тысячи управляемых авиабомб на прифронтовые территории Украины.

"Они применяют эти бомбы со своей территории или временно оккупированных территорий — 100 км и более. Поэтому у нас никогда не было достаточно противовоздушной обороны, чтобы все это уничтожать. У нас не было этих возможностей, но мы всегда пытались найти способ, как бороться против тысяч этих средств", — пояснил Зеленский.

Читайте: Рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые Gripen, — Зеленский

Президент сказал, что россияне уничтожают все прифронтовые территории — Донецкую, Луганскую области, Харьков, Сумы и другие города.

"Поэтому, конечно, эти самолеты (Gripen из Швеции. - Ред.) с очень конкретным вооружением, с ракетами Meteor и т.д., которые могут наносить удары на расстоянии 200+ км, мы думаем, что сможем вытеснить эти российские самолеты. И они не смогут массово использовать КАБы", - подчеркнул он.

Читайте: В защите от баллистики Украина полагается на США. Достаточное количество Patriot может повлиять на окончание войны, - Зеленский

Топ комментарии
Черговий 374-й переломний момент у війні
28.05.2026 14:57 Ответить
На Ф-16 надрочився,тепер на Гріпен подрочить. Ох і бубачка.
28.05.2026 14:53 Ответить
Короче, план такий, місяць по новинах ганяти гріпєр. Та солодко уявляти як він вже летить та бабмбіт.
28.05.2026 14:53 Ответить
ага
28.05.2026 14:51 Ответить
не кажи гоп...
28.05.2026 15:00 Ответить
Американські двигуни це ризик для реалізації проекту. Американці вже заблокували поставки своїх двигунів для Гріпенів які мали постачатись в Перу. Ми не можемо залежати від американців які цілуються з путіним в своїй головній ударній зброї!
28.05.2026 15:30 Ответить
маякує хазяєвам...
28.05.2026 14:52 Ответить
У зегнид все у майбутньому, отримає через скільки років?
28.05.2026 14:53 Ответить
Згідно з домовленостями між Україною та Швецією, перші багатоцільові винищувачі Gripen очікуються в Україні у 2026 році.
28.05.2026 14:56 Ответить
Очередная "песня" для лохов. И да, это все будет, когда-нибудь.

Всё это мы уже слышали из тех же уст и про F-16.
28.05.2026 14:54 Ответить
піндоси ракети далекобійні не дають ,який толк з них
28.05.2026 14:57 Ответить
Шпрехшталмейстер.
28.05.2026 14:57 Ответить
А якщо на ці "Gripen" поцепити "Фламінги" - то їм ціни не буде....
28.05.2026 15:07 Ответить
Соромлюсь спитати, а в якому році з'являться ці літаки та ракети до них? Може комусь потрібні уявні, позитивні новини, але думаю, що більшість українців - це дуже дратує. Всі вже вдосталь наслухались про чудо-ракети від пана Штіллермана, серійний випуск Гріма-2, та інші ніштяки, які десь "ось, ось", але...треба зачекати. Друзі, донатьте на дрони та не слухайте різну маячню.
28.05.2026 15:08 Ответить
Суть не стільки в літаках, скільки в Метеорах. Якщо їх справді нам передадуть, то це буде дуже круто. На зараз це одна з найкращих ракет повітря/повітря дальної дії, зможемо на дальній дистанції з кацапами тягатися!
28.05.2026 15:09 Ответить
Гарно! - будем КАБоносців валити - колись
28.05.2026 15:09 Ответить
"Ще півроку хай пошліфують вас КАБами, а потім і захист прилетить. А може і не прилетить..."
28.05.2026 15:11 Ответить
Дай Бог щоб це було і спрацювало, але щеб пару ф35 треба, для повного фаршу систем виявлення цілей.
28.05.2026 15:12 Ответить
Може і дійсно отримає. Це було б добре.
От що дійсно виходить у ЗЕ, так це збирати зброю і гроші по всьому світу.
28.05.2026 15:15 Ответить
борти у версії E\F ми зможемо отримати хіба що у 30-му році, тому щось розповідати зараз про Meteor - це манпуляція.
28.05.2026 15:19 Ответить
малороси самі нічого не роблять для оборони України від московських фашистів,
але всі їм щось завжди винні..
28.05.2026 15:27 Ответить
НЬЮ ВАСЮКІ
28.05.2026 15:35 Ответить
Це буде така оґолтєлая русофобія, що аж ох!
28.05.2026 15:42 Ответить
 
 