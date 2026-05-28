Украина получит Gripen, в частности, с ракетами на 200+ км для защиты от ударов КАБами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что поставка истребителей Gripen из Швеции поможет Украине защититься от российских кассетных бомб, которыми оккупанты уничтожают прифронтовые территории.

Об этом он заявил во время брифинга в Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Глава государства напомнил, что в течение месяца Россия сбрасывает тысячи управляемых авиабомб на прифронтовые территории Украины.

"Они применяют эти бомбы со своей территории или временно оккупированных территорий — 100 км и более. Поэтому у нас никогда не было достаточно противовоздушной обороны, чтобы все это уничтожать. У нас не было этих возможностей, но мы всегда пытались найти способ, как бороться против тысяч этих средств", — пояснил Зеленский.

Президент сказал, что россияне уничтожают все прифронтовые территории — Донецкую, Луганскую области, Харьков, Сумы и другие города.

"Поэтому, конечно, эти самолеты (Gripen из Швеции. - Ред.) с очень конкретным вооружением, с ракетами Meteor и т.д., которые могут наносить удары на расстоянии 200+ км, мы думаем, что сможем вытеснить эти российские самолеты. И они не смогут массово использовать КАБы", - подчеркнул он.

