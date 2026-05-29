У ЄС призначили нову керівницю Консультативної місії в Україні

Рада Європейського Союзу призначила нову керівницю Консультативної місії ЄС в Україні. Із 1 липня цю посаду обійматиме Корнелія Тейлор із Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з заяви пресслужби Ради ЄС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто очолить місію

Корнелія Тейлор стане наступницею Рольфа Холмбо, який нині очолює Консультативну місію Євросоюзу в Україні.

Тейлор є юристкою та має понад 20 років досвіду роботи у міжнародних місіях. У різні роки вона обіймала керівні посади в місіях ЄС та ООН у Косові, Демократичній Республіці Конго та Афганістані. З лютого 2024 року до травня 2025 року працювала заступницею голови місії ОБСЄ у Косові.

Читайте також: Зеленський призначив послом у Болгарії сексологиню без дипломатичного досвіду, - ЗМІ

Чим займається місія ЄС в Україні

Консультативна місія Європейського Союзу працює в Україні з липня 2014 року. Вона надає підтримку українській владі у впровадженні реформ у сфері цивільної безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році мандат місії розширили. До її завдань увійшли допомога у розслідуванні воєнних злочинів, підтримка комплексного управління кордонами та робота на деокупованих територіях.

Читайте: Кабмін звільнив Гаврилюка та Мойсюка з посад заступників міністра оборони

Нові напрямки роботи

У травні 2026 року мандат місії знову розширили. Відтепер вона також займатиметься питаннями протидії гібридним загрозам та підтримкою реінтеграції українських ветеранів.

Наразі Консультативна місія ЄС має офіси у Києві, Львові та Одесі, а також мобільний підрозділ. У її складі працюють понад 400 співробітників з України та інших держав. До початку повномасштабної війни представництва місії діяли також у Харкові та Маріуполі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексміністр інфраструктури Кубраков став позаштатним радником Зеленського з питань інфраструктури, - указ