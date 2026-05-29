В ЕС назначили нового руководителя Консультативной миссии в Украине

Совет Европейского Союза назначил нового руководителя Консультативной миссии ЕС в Украине. С 1 июля эту должность займет Корнелия Тейлор из Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из заявления пресс-службы Совета ЕС.

Кто возглавит миссию

Корнелия Тейлор станет преемницей Рольфа Холмбо, который в настоящее время возглавляет Консультативную миссию Евросоюза в Украине.

Тейлор является юристом и имеет более 20 лет опыта работы в международных миссиях. В разные годы она занимала руководящие должности в миссиях ЕС и ООН в Косово, Демократической Республике Конго и Афганистане. С февраля 2024 года по май 2025 года работала заместителем главы миссии ОБСЕ в Косово.

Чем занимается миссия ЕС в Украине

Консультативная миссия Европейского Союза работает в Украине с июля 2014 года. Она оказывает поддержку украинским властям во внедрении реформ в сфере гражданской безопасности.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году мандат миссии расширили. В ее задачи вошли помощь в расследовании военных преступлений, поддержка комплексного управления границами и работа на деоккупированных территориях.

Новые направления работы

В мае 2026 года мандат миссии снова расширили. Отныне она также будет заниматься вопросами противодействия гибридным угрозам и поддержкой реинтеграции украинских ветеранов.

В настоящее время Консультативная миссия ЕС имеет офисы в Киеве, Львове и Одессе, а также мобильное подразделение. В ее составе работают более 400 сотрудников из Украины и других государств. До начала полномасштабной войны представительства миссии действовали также в Харькове и Мариуполе.

