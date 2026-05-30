"Там не все так чисто": терорист Гіркін натякнув, що в коледжі в Старобільську були військові РФ, а не "мирні студенти"

Російський воєнний злочинець та колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін фактично спростував офіційну версію кремлівської пропаганди щодо нещодавнього удару по будівлі коледжу в тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині. Росія казала про атаку ЗСУ.

На заяву Гіркіна у соцмережах звернув увагу український журналіст і блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Росія знову бреше

"Військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін написав, що з російською версією удару по коледжу в Старобільську "не все так просто". Судячи з його натяків, там були не просто мирні студенти", - зазначає Казанський.

У своєму дописі Гіркін відмовився детально коментувати обстріл, проте прямо натякнув, що російське міноборони знову збрехало про "атаку на суто цивільний об'єкт".

"Перший (атаку на Старобільськ - ред.) я коментувати не буду, оскільки сильно підозрюю (і не тільки підозрюю), що там "не все так чисто". Восени 2023 року я навіть кілька разів проїжджав повз цей коледж, коли "типу перебував" у лавах 1-ї Слов'янської бригади", - написав терорист.

Що передувало

У ніч на 22 травня 2026 року українські військові завдали удару по окупованому Старобільську Луганської області. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала гуртожиток, в якому перебували 86 підлітків віком 14–18 років, а також інші цивільні. Володимир Путін заявив, що це нібито "цілеспрямований удар ЗСУ по цивільному об’єкту" і доручив підготувати "відповідь".

Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".

Ігор Гіркін (Стрєлков) — відставний офіцер ФСБ Росії, один із головних організаторів війни на Донбасі у 2014 році та воєнний злочинець, визнаний Гаазьким трибуналом винним у збитті пасажирського лайнера рейсу MH17. Наразі Гіркін перебуває в російській тюрмі, куди його запроторив путінський режим за критику військового керівництва РФ та "екстремізм", звідки він продовжує передавати листи з критичним аналізом дій окупаційної армії.

