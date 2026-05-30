5 403 18

"Там не все так чисто": терорист Гіркін натякнув, що в коледжі в Старобільську були військові РФ, а не "мирні студенти"

Російський воєнний злочинець та колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін фактично спростував офіційну версію кремлівської пропаганди щодо нещодавнього удару по будівлі коледжу в тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині. Росія казала про атаку ЗСУ.

На заяву Гіркіна у соцмережах звернув увагу український журналіст і блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Росія знову бреше

"Військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін написав, що з російською версією удару по коледжу в Старобільську "не все так просто". Судячи з його натяків, там були не просто мирні студенти", - зазначає Казанський.

У своєму дописі Гіркін відмовився детально коментувати обстріл, проте прямо натякнув, що російське міноборони знову збрехало про "атаку на суто цивільний об'єкт".

"Перший (атаку на Старобільськ - ред.) я коментувати не буду, оскільки сильно підозрюю (і не тільки підозрюю), що там "не все так чисто". Восени 2023 року я навіть кілька разів проїжджав повз цей коледж, коли "типу перебував" у лавах 1-ї Слов'янської бригади", - написав терорист.

Що передувало

  • У ніч на 22 травня 2026 року українські військові завдали удару по окупованому Старобільську Луганської області. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала гуртожиток, в якому перебували 86 підлітків віком 14–18 років, а також інші цивільні. Володимир Путін заявив, що це нібито "цілеспрямований удар ЗСУ по цивільному об’єкту" і доручив підготувати "відповідь".
  • Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".

Ігор Гіркін (Стрєлков) — відставний офіцер ФСБ Росії, один із головних організаторів війни на Донбасі у 2014 році та воєнний злочинець, визнаний Гаазьким трибуналом винним у збитті пасажирського лайнера рейсу MH17. Наразі Гіркін перебуває в російській тюрмі, куди його запроторив путінський режим за критику військового керівництва РФ та "екстремізм", звідки він продовжує передавати листи з критичним аналізом дій окупаційної армії.

Автор: 

Казанський Денис (308) Гіркін Ігор (181) Старобільськ (24) Луганська область (4916) Старобільський район (7)
Топ коментарі
Дивно що він ще живий.
30.05.2026 21:58 Відповісти
там де кацапня там завжди насрано і не чисто.
30.05.2026 21:58 Відповісти
Ясен хер - законні цілі
30.05.2026 21:57 Відповісти
Черговий "рязанський цукор". Не тільки гіркін, а й інші рашисти кажуть, як воно було насправді.
Це відео потім видалили: https://www.facebook.com/reel/27184034081190721
30.05.2026 22:58 Відповісти
Шахін Шаміль. "Со Старобельском все интереснее.

Российский военкор Егор Григорьев в эфире Радио "Комсомольская правда" выдал очень интересную информацию, после чего видео из эфира тут же вырезали.

По его словам, по Старобельску наносились удары не только беспилотниками, как утверждает официальная версия, но и чем-то гораздо более тяжелым. Рядом с разрушенными зданиями огромная воронка от ФАБа или ракеты. По словам военкора, удар был нанесен строго вертикально. Дрон так наносить удары не смог бы. Так падает баллистика или авиабомба."
30.05.2026 23:09 Відповісти
гіркін він хто взагалі такий ,на сьогодні ? це просто військовий злочинець ,якого переховують від ГААГи ...так як Беню ,переховує 🤡, від США поки трамп дозволяє...
30.05.2026 22:00 Відповісти
Гіркін військовий злочинець.Але притрушений на історії і реконструкції.Вважає себе іх благородієм,білим офіцером.Тому каже що думає,а не те що треба.За те і сидить.
30.05.2026 22:01 Відповісти
Недобитий Денікін і невдалий рятівник Півдня Росії.
30.05.2026 22:19 Відповісти
Я думаю що відповідь є, і вона не на користь росіян, військових десь розташовують, не сплять вони без розташування, тільки ті хто в нарядах, і то їм не можна.
30.05.2026 22:08 Відповісти
Да срати на них, за все відповідає агрессор, щось я не пам'ятаю щоб так переймалися та виправдовуватись в будь якій іншій війні
30.05.2026 22:12 Відповісти
Ось для чого шукати в промовах ціх ********** якусь конспірологію, нах.я? Вони вороги терористи окупанти. Все що робиться проти ворога, все що прилітає до них з країни яка захищається від їхньої агресії є адекватною відповіддю по всім нормам міжнародного права. І не треба в словах терориста Гіркіна шукати для себе якогось виправдання. Не ми почали цю війну не нам і каятися перед кимось.
30.05.2026 22:18 Відповісти
Значить, це був дружній вогонь росіян по своїх. На хитру дупу гиркина завжди є болт з винтом.😂
30.05.2026 22:26 Відповісти
А навіщо цитувати військового злочинця? Він вже став авторітетом? Русня лупить по дитячих лікарнях, садочках, школах і навіть не збирається це обговорювати а ми, чомусь, виправдовуємось наче у чомусь винні.
30.05.2026 22:35 Відповісти
Может и дурак. Но смотрел его видосики на Ютубе 21 года. В принципе предсказал практически один в один. И то что раха войну начнет и то что по ********* получит и завязнет тут на годы. И про Китай. Очень запомнилось, особенно на фоне остальных ванг, наших в том числе, предсказания которых устаревают уже через пол года максимум. Он враг, но довольно адекватно оценивает ситуацию, если отбросить всю эту стандартную мишуру про нацистов и победобесие. Потому и сидит. Скоро убьют. Навального тоже не сразу завалили. Может они ещё им поторгуют и сдадут в гаагу когда придет черед договорняка или обмена.
30.05.2026 22:35 Відповісти
Питання чому його ще тримають?
30.05.2026 22:44 Відповісти
По кацапсинских новостным порталам даже проскочила такая версия---что мол студентов могли привлечь на сборку дронов, подзаработать в смысле. Там это применяют и в других местах. Версия в целом возможна такая. Там уже и стену плача срочно соорудили, и цветы несут, игрушки, оперетку запускают сильную, но конечно сработает для местных, своих. А для них это и затеяли. И черто-полохи уже кипят гамном в коментах массово. Что и требовалось. Так что мобилизация уже на пороге.
30.05.2026 22:51 Відповісти
«… но нємножко і партньори».

Ця скотина натякає на нашого штурбанфюрера. А те що у нас таке патужне СБУ, що вороги так і не змогли дізнатися на якій саме вулиці знаходиться ОПа прийняття рішень, брудна худоба так і не згадала.
30.05.2026 23:04 Відповісти
Знайшли експерта - однодумця. Афторитет. Йому з тюрми відніше.
30.05.2026 23:19 Відповісти
 
 