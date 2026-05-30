"Там не все так чисто": терорист Гіркін натякнув, що в коледжі в Старобільську були військові РФ, а не "мирні студенти"
Російський воєнний злочинець та колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін фактично спростував офіційну версію кремлівської пропаганди щодо нещодавнього удару по будівлі коледжу в тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині. Росія казала про атаку ЗСУ.
На заяву Гіркіна у соцмережах звернув увагу український журналіст і блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
Росія знову бреше
"Військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін написав, що з російською версією удару по коледжу в Старобільську "не все так просто". Судячи з його натяків, там були не просто мирні студенти", - зазначає Казанський.
У своєму дописі Гіркін відмовився детально коментувати обстріл, проте прямо натякнув, що російське міноборони знову збрехало про "атаку на суто цивільний об'єкт".
"Перший (атаку на Старобільськ - ред.) я коментувати не буду, оскільки сильно підозрюю (і не тільки підозрюю), що там "не все так чисто". Восени 2023 року я навіть кілька разів проїжджав повз цей коледж, коли "типу перебував" у лавах 1-ї Слов'янської бригади", - написав терорист.
Що передувало
- У ніч на 22 травня 2026 року українські військові завдали удару по окупованому Старобільську Луганської області. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала гуртожиток, в якому перебували 86 підлітків віком 14–18 років, а також інші цивільні. Володимир Путін заявив, що це нібито "цілеспрямований удар ЗСУ по цивільному об’єкту" і доручив підготувати "відповідь".
- Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".
Ігор Гіркін (Стрєлков) — відставний офіцер ФСБ Росії, один із головних організаторів війни на Донбасі у 2014 році та воєнний злочинець, визнаний Гаазьким трибуналом винним у збитті пасажирського лайнера рейсу MH17. Наразі Гіркін перебуває в російській тюрмі, куди його запроторив путінський режим за критику військового керівництва РФ та "екстремізм", звідки він продовжує передавати листи з критичним аналізом дій окупаційної армії.
Це відео потім видалили: https://www.facebook.com/reel/27184034081190721
Российский военкор Егор Григорьев в эфире Радио "Комсомольская правда" выдал очень интересную информацию, после чего видео из эфира тут же вырезали.
По его словам, по Старобельску наносились удары не только беспилотниками, как утверждает официальная версия, но и чем-то гораздо более тяжелым. Рядом с разрушенными зданиями огромная воронка от ФАБа или ракеты. По словам военкора, удар был нанесен строго вертикально. Дрон так наносить удары не смог бы. Так падает баллистика или авиабомба."
Ця скотина натякає на нашого штурбанфюрера. А те що у нас таке патужне СБУ, що вороги так і не змогли дізнатися на якій саме вулиці знаходиться ОПа прийняття рішень, брудна худоба так і не згадала.