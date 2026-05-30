"Там не все так чисто": террорист Гиркин намекнул, что в колледже в Старобельске были военные РФ, а не "мирные студенты"

Российский военный преступник и бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин фактически опроверг официальную версию кремлевской пропаганды относительно недавнего удара по зданию колледжа во временно оккупированном Старобельске в Луганской области. Россия заявляла об атаке ВСУ.

На заявление Гиркина в соцсетях обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Россия снова лжет

"Военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин написал, что с российской версией удара по колледжу в Старобельске "не все так просто". Судя по его намекам, там были не просто мирные студенты", — отмечает Казанский.

В своем посте Гиркин отказался подробно комментировать обстрел, однако прямо намекнул, что российское Минобороны снова солгало об "атаке на сугубо гражданский объект".

"Первый (нападение на Старобельск. — Ред.) я комментировать не буду, поскольку сильно подозреваю (и не только подозреваю), что там "не все так чисто". Осенью 2023 года я даже несколько раз проезжал мимо этого колледжа, когда "типа находился" в рядах 1-й Славянской бригады", — написал террорист.

"Атака на Старобельск в Луганской области: Гиркин о лжи РФ"

Что предшествовало

  • В ночь на 22 мая 2026 года украинские военные нанесли удар по оккупированному Старобельску Луганской области. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала общежитие, в котором находились 86 подростков в возрасте 14–18 лет, а также другие гражданские лица. Владимир Путин заявил, что это якобы "целенаправленный удар ВСУ по гражданскому объекту" и поручил подготовить "ответ".
  • Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".

Игорь Гиркин (Стрелков) — отставной офицер ФСБ России, один из главных организаторов войны на Донбассе в 2014 году и военный преступник, признанный Гаагским трибуналом виновным в сбивании пассажирского лайнера рейса MH17. Сейчас Гиркин находится в российской тюрьме, куда его засадил путинский режим за критику военного руководства РФ и "экстремизм", откуда он продолжает передавать письма с критическим анализом действий оккупационной армии.

Дивно що він ще живий.
30.05.2026 21:58 Ответить
там де кацапня там завжди насрано і не чисто.
30.05.2026 21:58 Ответить
Да срати на них, за все відповідає агрессор, щось я не пам'ятаю щоб так переймалися та виправдовуватись в будь якій іншій війні
30.05.2026 22:12 Ответить
Ясен хер - законні цілі
30.05.2026 21:57 Ответить
Черговий "рязанський цукор". Не тільки гіркін, а й інші рашисти кажуть, як воно було насправді.
Це відео потім видалили: https://www.facebook.com/reel/27184034081190721
30.05.2026 22:58 Ответить
Шахін Шаміль. "Со Старобельском все интереснее.

Российский военкор Егор Григорьев в эфире Радио "Комсомольская правда" выдал очень интересную информацию, после чего видео из эфира тут же вырезали.

По его словам, по Старобельску наносились удары не только беспилотниками, как утверждает официальная версия, но и чем-то гораздо более тяжелым. Рядом с разрушенными зданиями огромная воронка от ФАБа или ракеты. По словам военкора, удар был нанесен строго вертикально. Дрон так наносить удары не смог бы. Так падает баллистика или авиабомба."
30.05.2026 23:09 Ответить
гіркін він хто взагалі такий ,на сьогодні ? це просто військовий злочинець ,якого переховують від ГААГи ...так як Беню ,переховує 🤡, від США поки трамп дозволяє...
30.05.2026 22:00 Ответить
Гіркін військовий злочинець.Але притрушений на історії і реконструкції.Вважає себе іх благородієм,білим офіцером.Тому каже що думає,а не те що треба.За те і сидить.
30.05.2026 22:01 Ответить
Недобитий Денікін і невдалий рятівник Півдня Росії.
30.05.2026 22:19 Ответить
Я думаю що відповідь є, і вона не на користь росіян, військових десь розташовують, не сплять вони без розташування, тільки ті хто в нарядах, і то їм не можна.
30.05.2026 22:08 Ответить
Ось для чого шукати в промовах ціх ********** якусь конспірологію, нах.я? Вони вороги терористи окупанти. Все що робиться проти ворога, все що прилітає до них з країни яка захищається від їхньої агресії є адекватною відповіддю по всім нормам міжнародного права. І не треба в словах терориста Гіркіна шукати для себе якогось виправдання. Не ми почали цю війну не нам і каятися перед кимось.
30.05.2026 22:18 Ответить
Значить, це був дружній вогонь росіян по своїх. На хитру дупу гиркина завжди є болт з винтом.😂
30.05.2026 22:26 Ответить
А навіщо цитувати військового злочинця? Він вже став авторітетом? Русня лупить по дитячих лікарнях, садочках, школах і навіть не збирається це обговорювати а ми, чомусь, виправдовуємось наче у чомусь винні.
30.05.2026 22:35 Ответить
Может и дурак. Но смотрел его видосики на Ютубе 21 года. В принципе предсказал практически один в один. И то что раха войну начнет и то что по ********* получит и завязнет тут на годы. И про Китай. Очень запомнилось, особенно на фоне остальных ванг, наших в том числе, предсказания которых устаревают уже через пол года максимум. Он враг, но довольно адекватно оценивает ситуацию, если отбросить всю эту стандартную мишуру про нацистов и победобесие. Потому и сидит. Скоро убьют. Навального тоже не сразу завалили. Может они ещё им поторгуют и сдадут в гаагу когда придет черед договорняка или обмена.
30.05.2026 22:35 Ответить
Питання чому його ще тримають?
30.05.2026 22:44 Ответить
По кацапсинских новостным порталам даже проскочила такая версия---что мол студентов могли привлечь на сборку дронов, подзаработать в смысле. Там это применяют и в других местах. Версия в целом возможна такая. Там уже и стену плача срочно соорудили, и цветы несут, игрушки, оперетку запускают сильную, но конечно сработает для местных, своих. А для них это и затеяли. И черто-полохи уже кипят гамном в коментах массово. Что и требовалось. Так что мобилизация уже на пороге.
30.05.2026 22:51 Ответить
«… но нємножко і партньори».

Ця скотина натякає на нашого штурбанфюрера. А те що у нас таке патужне СБУ, що вороги так і не змогли дізнатися на якій саме вулиці знаходиться ОПа прийняття рішень, брудна худоба так і не згадала.
30.05.2026 23:04 Ответить
 
 