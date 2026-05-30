"Там не все так чисто": террорист Гиркин намекнул, что в колледже в Старобельске были военные РФ, а не "мирные студенты"

Российский военный преступник и бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин фактически опроверг официальную версию кремлевской пропаганды относительно недавнего удара по зданию колледжа во временно оккупированном Старобельске в Луганской области. Россия заявляла об атаке ВСУ.

На заявление Гиркина в соцсетях обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Россия снова лжет

"Военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин написал, что с российской версией удара по колледжу в Старобельске "не все так просто". Судя по его намекам, там были не просто мирные студенты", — отмечает Казанский.

В своем посте Гиркин отказался подробно комментировать обстрел, однако прямо намекнул, что российское Минобороны снова солгало об "атаке на сугубо гражданский объект".

"Первый (нападение на Старобельск. — Ред.) я комментировать не буду, поскольку сильно подозреваю (и не только подозреваю), что там "не все так чисто". Осенью 2023 года я даже несколько раз проезжал мимо этого колледжа, когда "типа находился" в рядах 1-й Славянской бригады", — написал террорист.

Что предшествовало

В ночь на 22 мая 2026 года украинские военные нанесли удар по оккупированному Старобельску Луганской области. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала общежитие, в котором находились 86 подростков в возрасте 14–18 лет, а также другие гражданские лица. Владимир Путин заявил, что это якобы "целенаправленный удар ВСУ по гражданскому объекту" и поручил подготовить "ответ".

Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".

Игорь Гиркин (Стрелков) — отставной офицер ФСБ России, один из главных организаторов войны на Донбассе в 2014 году и военный преступник, признанный Гаагским трибуналом виновным в сбивании пассажирского лайнера рейса MH17. Сейчас Гиркин находится в российской тюрьме, куда его засадил путинский режим за критику военного руководства РФ и "экстремизм", откуда он продолжает передавать письма с критическим анализом действий оккупационной армии.

