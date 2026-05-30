"Там не все так чисто": террорист Гиркин намекнул, что в колледже в Старобельске были военные РФ, а не "мирные студенты"
Российский военный преступник и бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин фактически опроверг официальную версию кремлевской пропаганды относительно недавнего удара по зданию колледжа во временно оккупированном Старобельске в Луганской области. Россия заявляла об атаке ВСУ.
На заявление Гиркина в соцсетях обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
Россия снова лжет
"Военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин написал, что с российской версией удара по колледжу в Старобельске "не все так просто". Судя по его намекам, там были не просто мирные студенты", — отмечает Казанский.
В своем посте Гиркин отказался подробно комментировать обстрел, однако прямо намекнул, что российское Минобороны снова солгало об "атаке на сугубо гражданский объект".
"Первый (нападение на Старобельск. — Ред.) я комментировать не буду, поскольку сильно подозреваю (и не только подозреваю), что там "не все так чисто". Осенью 2023 года я даже несколько раз проезжал мимо этого колледжа, когда "типа находился" в рядах 1-й Славянской бригады", — написал террорист.
Что предшествовало
- В ночь на 22 мая 2026 года украинские военные нанесли удар по оккупированному Старобельску Луганской области. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала общежитие, в котором находились 86 подростков в возрасте 14–18 лет, а также другие гражданские лица. Владимир Путин заявил, что это якобы "целенаправленный удар ВСУ по гражданскому объекту" и поручил подготовить "ответ".
- Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".
Игорь Гиркин (Стрелков) — отставной офицер ФСБ России, один из главных организаторов войны на Донбассе в 2014 году и военный преступник, признанный Гаагским трибуналом виновным в сбивании пассажирского лайнера рейса MH17. Сейчас Гиркин находится в российской тюрьме, куда его засадил путинский режим за критику военного руководства РФ и "экстремизм", откуда он продолжает передавать письма с критическим анализом действий оккупационной армии.
Це відео потім видалили:
Российский военкор Егор Григорьев в эфире Радио "Комсомольская правда" выдал очень интересную информацию, после чего видео из эфира тут же вырезали.
По его словам, по Старобельску наносились удары не только беспилотниками, как утверждает официальная версия, но и чем-то гораздо более тяжелым. Рядом с разрушенными зданиями огромная воронка от ФАБа или ракеты. По словам военкора, удар был нанесен строго вертикально. Дрон так наносить удары не смог бы. Так падает баллистика или авиабомба."
Ця скотина натякає на нашого штурбанфюрера. А те що у нас таке патужне СБУ, що вороги так і не змогли дізнатися на якій саме вулиці знаходиться ОПа прийняття рішень, брудна худоба так і не згадала.