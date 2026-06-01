Воїни 115 ОМБр зачистили Новоплатонівку від інфільтрованих груп противника, - УОС. ВIДЕО
Новоплатонівку Харківської області зачищено від ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Деталі успішної операції
Як зазначається, воїни 115 ОМБр провели успішну операцію із зачистки Новоплатонівки від інфільтрованих груп противника.
"Під час виконання завдання застосовувався наземний роботизований комплекс, який забезпечив вогневе прикриття та допоміг українським воїнам виконати поставлені завдання", - йдеться у повідомленні.
Більше деталей щодо операції воїнів 115 механізованої бригади на цю мить не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар01.06.2026 15:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль